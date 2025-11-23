'बाबरी मस्जिद' को लेकर बोलीं उमा भारती, वही हाल होगा जो 6 दिसंबर को अयोध्या में हुआ था

खुदा, इबादत, इस्लाम के नाम पर मस्जिद बने हम सम्मान करेंगे लेकिन बाबर के नाम से बनी हुई इमारत का वही हाल होगा जो 6 दिसंबर को अयोध्या में हुआ था, ईंटे भी गायब हो गई थीं।

मेरी मित्र ममता बनर्जी जी को सलाह है कि बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की बात कहने वालों पर कार्यवाही करिए, बंगाल… — Uma Bharti (@umasribharti) November 23, 2025

