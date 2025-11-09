रविवार, 9 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
रविवार, 9 नवंबर 2025 (11:31 IST)

बंगाल में 4 साल की बच्ची से रेप, भाजपा नेता ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

West Bengal news in hindi : पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के तारकेश्वर में एक 4 साल की बच्ची से बलात्कार की घटना से हड़कंप मच गया। बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भाजपा नेता सुभेंदु अधिकारी ने पुलिस पर अपराध को दबाने का आरोप लगाया है।
 
बताया जा रहा है कि तारश्वर में एक परिवार घर के बाहर मच्छरदानी लगाकर सो रहे था। शनिवार तड़के कुछ बदमाशों ने उनकी मच्छरदानी काटकर बच्ची को अगवा कर लिया। दोपहर में बच्ची तारकेश्वर रेलवे के ऊंचे नाले के पास खून से लथपथ और गंभीर हालत में मिली। बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस मामला की जांच कर रही है।
 
भाजपा नेता सुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि तारकेश्वर में चार साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। परिवार पुलिस स्टेशन भागा, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अस्पताल ले जाया गया - चंदननगर रेफर कर दिया गया। तारकेश्वर पुलिस अपराध को दबाने में लगी है।
उन्होंने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि यह ममता बनर्जी के बेलगाम शासन का असली चेहरा है। एक बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई, फिर भी पुलिस सच्चाई को दबाकर राज्य की नकली कानून-व्यवस्था की छवि को बचा रही है।
 
भाजपा नेता ने कहा कि क्या वे पुलिस अधिकारी हैं या ममता बनर्जी के चाटुकार? ऐसा लगता है कि तारकेश्वर पुलिस कानून की रक्षा करने की अपनी शपथ भूल गई है। ममता बनर्जी, आप एक असफल मुख्यमंत्री हैं। आपके शासन में, पश्चिम बंगाल की कानून-व्यवस्था चरमरा गई है।
गुजरात में 3 पेट्रोल पंप के मालिक ने 2 मासूम बच्चियों के साथ नर्मदा नहर में कूदकर जान दी

गुजरात में 3 पेट्रोल पंप के मालिक ने 2 मासूम बच्चियों के साथ नर्मदा नहर में कूदकर जान दीDhirajbhai Rabari committed suicide In Gandhi nagar: एक हृदयविदारक घटना ने गुजरात के लोगों को झकझोर कर रख दिया, जब तीन पेट्रोल पंपों के मालिक और जाने-माने व्यवसायी धीरज भाई भालाभाई रबारी ने कथित तौर पर अपनी दो छोटी बेटियों के साथ नर्मदा नहर में कूदकर जान दे दी।

पालीताना बना दुनिया का पहला 'शुद्ध शाकाहारी शहर', जैन मुनियों के संघर्ष से मिली सफलता

पालीताना बना दुनिया का पहला 'शुद्ध शाकाहारी शहर', जैन मुनियों के संघर्ष से मिली सफलताPalitana worlds first vegetarian city: गुजरात के भावनगर जिले का पालीताना शहर अब केवल एक तीर्थस्थल नहीं, बल्कि विश्व मानचित्र पर एक अनूठी पहचान बन गया है। सरकार ने यहां नॉन-वेज भोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके साथ ही पालीताना दुनिया का पहला आधिकारिक 'शाकाहारी शहर' घोषित हो गया है।

गड्ढोंभरी सड़क के लिए आया सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, सिर्फ 999 रुपए...

गड्ढोंभरी सड़क के लिए आया सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, सिर्फ 999 रुपए...अगर आप एक अच्छे स्कूटर की तलाश में हैं तो Numeros Motors ने अपना दूसरा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर ‘n-First’ लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है खराब सड़कों पर स्कूटर का परफार्मेंस बेहतरीन है। ‘n-First’ को भारतीय इंजीनियरिंग और इटैलियन डिजाइन हाउस Wheelab के सहयोग से तैयार किया गया है। कंपनी का कहान है कि यह बाइक और स्कूटर का कॉम्बिनेशन है।

चींटियों के डर से महिला ने किया सुसाइड, आखिर क्या होती है यह बीमारी

चींटियों के डर से महिला ने किया सुसाइड, आखिर क्या होती है यह बीमारीतेलंगाना के संगारेड्डी जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने चींटियों के डर से आत्महत्या कर ली। महिला ने सुसाइड नोट में इस परेशानी को बताया है। पुलिस के मुताबिक महिला मायर्मेकोफोबिया से पीड़ित थी, जो चींटियों का डर है।

कौन बनेगा बिहार का उप मुख्‍यमंत्री, चिराग पासवान ने किया यह बड़ा दावा

कौन बनेगा बिहार का उप मुख्‍यमंत्री, चिराग पासवान ने किया यह बड़ा दावाChirag Paswan News : लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार की सियासी बहस को एक बार फिर नई दिशा दे दी है। चिराग ने कहा कि उन्हें न पद का मोह है, न सत्ता की लालसा है। उनका मानना है कि जब तक राजनीति का उद्देश्य समाज की भलाई नहीं होगा, तब तक सच्चा परिवर्तन असंभव है। चिराग ने साफ कहा कि न उनके मन में उप मुख्‍यमंत्री बनने की कोई इच्छा है, न ही पार्टी किसी पद के मोह में फंसने वाली है।

बंगाल में चाय की दुकानों पर फॉर्म बांट रहे थे BLO, चुनाव आयोग ने लिया एक्शन

बंगाल में चाय की दुकानों पर फॉर्म बांट रहे थे BLO, चुनाव आयोग ने लिया एक्शनWest Bengal SIR news : पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए घर घर फॉर्म वितरण का कार्य जोरों से चल रहा है। इस बीच राज्य में कुछ बीएलओ पर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए गणना प्रपत्र घर-घर जाकर बांटने की के बजाय चाय की दुकानों, स्थानीय क्लबों और अन्य स्थानों से वितरित करने का आरोप है। चुनाव आयोग ने इस मामले में एक्शन लेते हुए 8 बीएलओ को नोटिस जारी किया है।

पुलिस ने काटा स्कूटी चालक का 20.74 लाख का चालान, गाड़ी जब्त, वायरल हुई रसीद

पुलिस ने काटा स्कूटी चालक का 20.74 लाख का चालान, गाड़ी जब्त, वायरल हुई रसीदFine on scooty : उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने अनमोल सिंह नामक एक स्कूटी चालक का 20 लाख 74 हजार रुपए का चालान काट दिया। चालान नहीं भरने पर पुलिस ने स्कूटी भी जब्त कर ली। इसके बाद चालान की रसीद सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और एसपी ने गलती स्वीकारते हुए चालान की राशी घटाकर 4 हजार रुपए कर दी।

चुनाव प्रचार के बीच स्मृति ईरानी की गोलगप्पा पार्टी, वीडियो वायरल

चुनाव प्रचार के बीच स्मृति ईरानी की गोलगप्पा पार्टी, वीडियो वायरलBihar Election 2025 : पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बिहार में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में जमकर प्रचार कर रही हैं। लगातार चुनाव प्रचार में जुटी स्मृति की नजर पटना में जब एक गोलगप्पे की दुकान पर पड़ी तो वह खुद को रोक नहीं पाई और भाजपा नेताओं के साथ एक गोलगप्पे की दुकान पर पहुंच गईं।

दिल्ली की हवा में घुला जहर, रोहिणी से बुराड़ी तक कई जगह AQI 400 पार

दिल्ली की हवा में घुला जहर, रोहिणी से बुराड़ी तक कई जगह AQI 400 पारDelhi Air Pollution : दिल्ली में रविवार को वायू प्रदूषण गंभीर स्थिति में बना हुआ। जहरीली हवा में लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। रोहिणी, जहांगीरपुरी, अक्षरधाम, आनंद विहार, नरेला, बुराड़ी समेत कई स्थानों पर AQI 400 पार पहुंच गया। इंडिया गेट, आईटीओ और लोधी रोड समेत कई इलाको में वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' श्रेणी में बनी हुई है।

समस्तीपुर के स्ट्रॉंग रूम में CCTV कैमरा बंद, राजद ने लगाए गंभीर आरोप

समस्तीपुर के स्ट्रॉंग रूम में CCTV कैमरा बंद, राजद ने लगाए गंभीर आरोपSamastipur Election News : बिहार के समस्तीपुर में कुड़े में पर्चियां मिलने के बाद अब स्ट्रॉंग रूप में सीसीटीव कैमरा बंद होने की खबर से हड़कंप मच गया। राजद ने इस मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) के कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि जिलाधिकारी को तत्काल मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरीLava SHARK 2 : अगर आपके हाथों में यह फोन रहेगा तो लोगों को लगेगा कि iPhone 16 Pro Max चला रहे हैं। लावा ने iPhone 16 Pro Max की तरह दिखने वाला स्मार्टफोन Lava SHARK 2 लॉन्च कर दिया है। इसे बजट सेगमेंट में 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वाले सिंगल वैरिएंट के साथ उतारा है और इसकी कीमत 6999 रुपए रखी है। स्मार्टफोन को ऑफलाइन ही खरीदा जा सकेगा।
