शनिवार, 8 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. uttarakhand chief minister pushkar singh dhami announced increase monthly pension
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: शनिवार, 8 नवंबर 2025 (18:55 IST)

CM पुष्कर सिंह धामी ने की बड़ी घोषणाएं, आंदोलनकारी और उनके आश्रितों की बढ़ेगी पेंशन

Pushkar Singh Dhami
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी ने देहरादून स्थित शहीद स्मारक कचहरी परिसर में राज्य निर्माण में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने आंदोलनकारी और उनके आश्रितों की पेंशन बढ़ाने की भी घोषणा की। 
 
CM धामी ने कहा कि राज्य के आंदोलनकारियों और शहीदों ने राज्य निर्माण में बड़ा योगदान दिया है। पहले भी मानदेय पेंशन में हमने बढ़ोतरी की है। इस बार भी इसे बढ़ाया है। हमने अपने राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों के लिए भी रकम बढ़ाई है। घायलों के लिए मानदेय पेंशन 20,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए करने का निर्णय लिया है, साथ ही एक चिकित्सा सहायक भी देने का निर्णय लिया गया है।"
 
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया कि 'उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर देहरादून में आयोजित ‘राज्य आन्दोलनकारियों के सम्मान समारोह’ में राज्य निर्माण आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर बलिदानियों के परिजनों तथा आंदोलन में अपना बहुमूल्य योगदान देने वाले आंदोलनकारियों को सम्मानित किया। राज्य की देवतुल्य जनता से विनम्र निवेदन है कि राज्य स्थापना दिवस की संध्या पर घरों में शहीद राज्य आंदोलनकारियों की स्मृति में पांच दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। एक अन्य X पोस्ट में मुख्यमंत्री ने लिखा कि ''राज्य आंदोलन के दौरान शहीद आंदोलनकारियों के आश्रितों की पेंशन को बढ़ाकर 5,500 रुपए प्रतिमाह, जेल गए एवं घायल हुए आंदोलनकारियों की पेंशन को बढ़ाकर 7,000 रुपए प्रतिमाह एवं घायल राज्य आंदोलनकारियों से भिन्न अन्य चिन्हित आंदोलनकारियों की पेंशन 5,500 रुपए प्रतिमाह की जाएगी।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

राहुल का जय शाह पर तीखा सवाल, Amit Shah भी तिलमिला जाएंगे, ट्रोल भी हुए गांधी

राहुल का जय शाह पर तीखा सवाल, Amit Shah भी तिलमिला जाएंगे, ट्रोल भी हुए गांधीRahul Gandhi questions on Jay Shah: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार की एक चुनावी रैली में अमित शाह के बेटे जय शाह पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शाह के बेटे जय को क्रिेकेट का बल्ला पकड़ना नहीं आता, रन लेना तो छोड़ ही दो। लेकिन, वो क्रिकेट का चीफ बना बैठा है।

राष्‍ट्रपति ट्रंप का नया फरमान, ये लोग नहीं आ सकते अमेरिका, रद्द हो सकता है वीजा

राष्‍ट्रपति ट्रंप का नया फरमान, ये लोग नहीं आ सकते अमेरिका, रद्द हो सकता है वीजाUS President Donald Trump News : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वीजा प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए नया फरमान जारी किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के नए फरमान के मुताबिक, अब डायबिटीज, मोटापा या दिल की बीमारियों से जूझ रहे विदेशी नागरिकों को वीजा देने से इनकार किया जा सकता है। जिससे विदेशियों के लिए अमेरिकी सपनों का रास्ता मुश्किल हो सकता है। इस कदम से स्वास्थ्य संबंधी कमजोरियों वाले आवेदकों को अमेरिका में वीजा मिलने की संभावना कम हो जाएगी।

ममता कुलकर्णी की तर्ज पर बोली प्रेमिका, भरो... मांग मेरी भरो, परेशान प्रेमी ने नदी में कूदकर जान दी

ममता कुलकर्णी की तर्ज पर बोली प्रेमिका, भरो... मांग मेरी भरो, परेशान प्रेमी ने नदी में कूदकर जान दीप्रयागराज में एक जुनूनी प्रेमिका अपने प्रेमी के घर पहुंच गई और प्रेमी से बोली कि भरो मांग मेरी भरो। प्रेमिका की इस हरकत से यूजर्स को ममता कुलकर्णी की फिल्‍म सबसे बडा खिलाडी के प्रसिद्ध गाने भरो मांग मेरी भरो की याद दिला दी। हालांकि प्रेमिका की इस हरकत से प्रेमी परेशान हो गया और उसने नदी में छलांग लगा दी। डूबने से प्रेमी की मौत हो गई।

Jio की 5G टेक्नोलॉजी दुनियाभर में बढ़ाएगी 'मेड इन इंडिया' की धमक

Jio की 5G टेक्नोलॉजी दुनियाभर में बढ़ाएगी 'मेड इन इंडिया' की धमकReliance Jio News : रिलायंस जियो प्लेटफ़ॉर्म्स (Reliance Jio Platforms) अब अपनी उन्नत 5G तकनीक के ज़रिए वैश्विक स्तर पर विस्तार की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने मोबाइल और होम ब्रॉडबैंड दोनों क्षेत्रों में संपूर्ण 5G सॉल्युशंस विकसित कर लिए हैं। जिनमें ओपन RAN आधारित रेडियो, नेटवर्क कोर, क्लाउड-नेटिव OSS/BSS सिस्टम और AI आधारित ऑटोमेशन प्लेटफ़ॉर्म शामिल हैं। होम ब्रॉडबैंड में जियो की ‘Air Fiber’ तकनीक भी झंडे गाड़ रही है। प्रतिष्ठित ब्रोकरेज फर्म जेफरीज़ की रिपोर्ट में यह बात सामने आई।

लालटेन की केरोसिन बेचकर बिहार में अंधेरा करने वाले अब राशन हजम करने की तैयारी में

लालटेन की केरोसिन बेचकर बिहार में अंधेरा करने वाले अब राशन हजम करने की तैयारी में UP Chief Minister Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान के ठीक बाद RJD-कांग्रेस पर ऐसा तीखा प्रहार किया कि जनसभा में पहुंची जनता का जोश सातवें आसमान पर पहुंच गया। रक्सौल से बीजेपी प्रत्याशी प्रमोद कुमार सिन्हा और नरकटिया से जदयू प्रत्याशी विशाल कुमार को जिताने की अपील करते हुए योगी ने महागठबंधन पर तीखे प्रहार किए।

और भी वीडियो देखें

कौन बनेगा बिहार का उप मुख्‍यमंत्री, चिराग पासवान ने किया यह बड़ा दावा

कौन बनेगा बिहार का उप मुख्‍यमंत्री, चिराग पासवान ने किया यह बड़ा दावाChirag Paswan News : लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार की सियासी बहस को एक बार फिर नई दिशा दे दी है। चिराग ने कहा कि उन्हें न पद का मोह है, न सत्ता की लालसा है। उनका मानना है कि जब तक राजनीति का उद्देश्य समाज की भलाई नहीं होगा, तब तक सच्चा परिवर्तन असंभव है। चिराग ने साफ कहा कि न उनके मन में उप मुख्‍यमंत्री बनने की कोई इच्छा है, न ही पार्टी किसी पद के मोह में फंसने वाली है।

गड्ढोंभरी सड़क के लिए आया सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, सिर्फ 999 रुपए...

गड्ढोंभरी सड़क के लिए आया सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, सिर्फ 999 रुपए...अगर आप एक अच्छे स्कूटर की तलाश में हैं तो Numeros Motors ने अपना दूसरा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर ‘n-First’ लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है खराब सड़कों पर स्कूटर का परफार्मेंस बेहतरीन है। ‘n-First’ को भारतीय इंजीनियरिंग और इटैलियन डिजाइन हाउस Wheelab के सहयोग से तैयार किया गया है। कंपनी का कहान है कि यह बाइक और स्कूटर का कॉम्बिनेशन है।

किडनैपिंग के बाद बाघ पर सोशल मीडिया का दबाव, आदमखोर ठप्पे से पहले व्यक्ति को सकुशल छोड़ा, पानी पिलाकर सुधारी गलती

किडनैपिंग के बाद बाघ पर सोशल मीडिया का दबाव, आदमखोर ठप्पे से पहले व्यक्ति को सकुशल छोड़ा, पानी पिलाकर सुधारी गलतीसोशल मीडिया पर एक वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। इसमें एक वयस्क बाघ घर के बाहर कुर्सी पर बैठे एक व्यक्ति पर हमला (Tiger Attack) करके उसे घसीटता हुआ दिखाई दे रहा है। वायरल सीसीटीवी फुटेज (Viral CCTV Footage) में तारीख 31 अक्टूबर और समय सुबह के 6 बज कर 42 मिनट लिखा है। इस कारण लोग इसे हाल की घटना मानकर तेजी से शेयर कर रहे है।

चुनाव बिहार में लेकिन पप्पू पचमढ़ी में, सीएम डॉ. मोहन यादव का राहुल गांधी पर तंज, कहा कांग्रेस की हालत बिन दूल्हे की बारात की तरह

चुनाव बिहार में लेकिन पप्पू पचमढ़ी में, सीएम डॉ. मोहन यादव का राहुल गांधी पर तंज, कहा कांग्रेस की हालत बिन दूल्हे की बारात की तरहमध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के आज पचमढ़ी दौरे पर तंज कसा है। बिहार के बांका जिले में चुनावी रैली के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस के पप्पू को बिल्कुल समझ नहीं है। राहुल गांधी को पता है कि चुनाव बिहार में है, लेकिन वो मध्यप्रदेश के पचमढ़ी में छुट्टियां मना रहे हैं। बिहार चुनाव में कांग्रेस की हालत बिन दूल्हे के बारात की है। कांग्रेस मानसिक रूप से बिहार का चुनाव हार चुकी है।

गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर को बॉस्टन ग्लोबल फोरम द्वारा 2025 ‘वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवॉर्ड’ से सम्मानित

गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर को बॉस्टन ग्लोबल फोरम द्वारा 2025 ‘वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवॉर्ड’ से सम्मानितहाल ही में गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर को बॉस्टन ग्लोबल फोरम द्वारा 2025 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। बोस्टन ग्लोबल फोरम (BGF) और एआई वर्ल्ड सोसाइटी (AIWS) ने गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को वैश्विक शांति स्थापना, मेल-मिलाप और मानवीय नेतृत्व में उनके असाधारण योगदान के लिए 2025 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवॉर्ड से सम्मानित किया है।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरीLava SHARK 2 : अगर आपके हाथों में यह फोन रहेगा तो लोगों को लगेगा कि iPhone 16 Pro Max चला रहे हैं। लावा ने iPhone 16 Pro Max की तरह दिखने वाला स्मार्टफोन Lava SHARK 2 लॉन्च कर दिया है। इसे बजट सेगमेंट में 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वाले सिंगल वैरिएंट के साथ उतारा है और इसकी कीमत 6999 रुपए रखी है। स्मार्टफोन को ऑफलाइन ही खरीदा जा सकेगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com