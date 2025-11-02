उत्तराखंड के CM धामी के आवास पर मनाया इगास पर्व, मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं

Chief Minister Pushkar Singh Dhami News : उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर इगास-बूढ़ी दीवाली पर्व बड़े हर्ष-उल्लास, पारंपरिक आस्था और सांस्कृतिक गौरव के साथ भव्य रूप से मनाया गया। भव्य कार्यक्रम में प्रदेश के सुप्रसिद्ध लोक कलाकारों, गायकों और विभिन्न क्षेत्रों से आए सांस्कृतिक दलों ने पारंपरिक लोकगीत व लोकनृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। कार्यक्रम में सभी कलाकारों व प्रतिभागियों को मुख्यमंत्री धामी ने सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं।





इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं भी कलाकारों के बीच उपस्थित होकर उनकी प्रस्तुति का आनंद लिया एवं उन्हें प्रोत्साहित किया। पारंपरिक नृत्य-गायन ने कार्यक्रम को जीवंत बना दिया और पूरा परिसर लोकधुनों की गूंज से सराबोर हो उठा।

कार्यक्रम में सभी कलाकारों व प्रतिभागियों को मुख्यमंत्री धामी ने सम्मानित किया। पूरा वातावरण पर्वतीय संस्कृति की खुशियों, लोकगीतों और लोकनृत्य से भर गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इगास लोक पर्व केवल उत्सव नहीं, बल्कि हमारी सामूहिकता, प्रकृति के प्रति आभार और सांस्कृतिक गर्व का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह दशक उत्तराखंड के समग्र विकास, रोजगार-सृजन, पर्यटन और आध्यात्मिक-पर्यटन विस्तार, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा युवा शक्ति के सशक्तिकरण का दशक होगा। हम सभी को मिलकर 'विकल्प रहित संकल्प' की भावना के साथ कार्य करते हुए इस विज़न को धरातल पर उतारना है।

