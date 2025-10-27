सोमवार, 27 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. Over 23 crore tourists visited Uttarakhand in last 3 years
Written By
Last Modified: सोमवार, 27 अक्टूबर 2025 (16:01 IST)

पिछले 3 साल में 23 करोड़ से अधिक पर्यटक पहुंचे उत्तराखंड, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए धामी सरकार के प्रयास ला रहे हैं रंग

Chief Minister Pushkar Singh Dhami
Uttarakhand News : पर्यटन-तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिए जारी पुष्कर सिंह धामी सरकार के प्रयास रंग लाने लगे हैं, बीते 3 सालों में उत्तराखंड में 23 करोड़ से अधिक पर्यटक पहुंच चुके हैं। इससे होम स्टे, होटल, ढाबा संचालकों, महिला स्वयं सहायता समूहों से लेकर परिवहन कारोबारियों तक की आजीविका को सहारा मिला है। 
प्रदेश सरकार के प्रयासों से उत्तराखंड में पर्यटन-तीर्थाटन लगातार बढ़ रहा है। पर्यटन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, उत्तराखंड में बीते तीन साल में 23 करोड़ से अधिक पर्यटक पहुंच चुके हैं।

खास बात यह है कि उत्तराखंड का पर्यटन अब बहुआयामी हो चला है, पर्यटक बड़े शहरों और चुनिंदा हिल स्टेशन तक ही सीमित नहीं बल्कि दूरदराज के छोटे-छोटे पर्यटक स्थलों तक भी पहुंच रहे हैं। इसी के साथ राफ्टिंग, ट्रैकिंग, बंजी जंपिंग, पर्वतारोहण जैसी साहसिक गतिविधियों में भी देश ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों की भी भागीदारी बढ़ी है।
इससे पर्यटन का लाभ प्रदेश के लाखों लोगों तक प्रत्यक्ष तौर पर पहुंच रहा है। इसमें होटल, रेस्टोरेंट, होमस्टे संचालक, परिवहन कारोबारी, महिला स्वयं सहायता समूह शामिल हैं। प्रदेश में इस समय छह हजार से अधिक होमस्टे संचालक सीधे तौर पर बढ़ी हुई पर्यटन गतिविधियों के सीधे लाभार्थी बनकर उभरे हैं।

तीर्थाटन भी बूम पर 
प्रदेश में तीर्थाटन गतिविधियां भी काफी बढ़ गई हैं। इस वर्ष अब तक चारधाम यात्रा में ही तीर्थयात्रियों की संख्या 50 लाख को छू रही है। केदारनाथ, यमुनोत्री पैदल मार्ग पर इस साल 4300 से अधिक घोड़े–खच्चर संचालकों ने अपनी सेवाएं दीं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार अब शीतकालीन यात्रा को भी बढ़ावा दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदि कैलाश यात्रा से भी पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र में तीथार्टन, पर्यटन तेजी से बढ़ा है। पर्यटन उत्तराखंड की आर्थिकी आधार है।

पर्यटन-तीर्थाटन का लाभ सीधे तौर पर स्थानीय लोगों को मिलता है। इसलिए सरकार वर्षभर पर्यटन–तीर्थाटन गतिविधियों को जारी रखने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरों से उत्तराखंड में तीर्थाटन-पर्यटन को बल मिला है।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

भारत की कीमत पर पाकिस्तान से दोस्ती नहीं, अमेरिका ने आतंकी देश को दिखाया आईना

भारत की कीमत पर पाकिस्तान से दोस्ती नहीं, अमेरिका ने आतंकी देश को दिखाया आईनाऑपरेशन सिंदूर में भारत से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान अमेरिका से दोस्ती की डींगें हांक रहा था, लेकिन अमेरिका ने उसे आईना दिखा दिया। अमेरिका ने बता दिया कि भारत उसके लिए कितना खास है। मार्को रुबियो ने शनिवार को कहा कि अमेरिका, पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहता है, लेकिन भारत की कीमत पर नहीं।

SIR की देशभर में कब होगी शुरुआत, चुनाव आयोग सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेगा खुलासा

SIR की देशभर में कब होगी शुरुआत, चुनाव आयोग सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेगा खुलासाचुनाव आयोग देशभर में एसआईआर (SIR) कब लागू करेगा। इस सवाल का जवाब चुनाव आयोग कल देगा। मीडिया खबरों के अनुसार चुनाव आयोग सोमवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में शाम 4.15 बजे एसआईआर को लेकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है।

JDU ने विधायक गोपाल मंडल समेत 5 नेताओं को फिर दिखाया पार्टी के बाहर का रास्ता

JDU ने विधायक गोपाल मंडल समेत 5 नेताओं को फिर दिखाया पार्टी के बाहर का रास्ताबिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जेडीयू (JDU) लगातार बागी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आज जेडीयू ने एक बार फिर बागी नेताओं को पार्टी से बाहर निकाला है। पार्टी ने इन नेताओं की सूची जारी की है। शनिवार को भी जेडीयू ने 11 नेताओं को पार्टी से बाहर निकाला था। इनमें से अधिकतर नेता NDA के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं।

पाकिस्‍तान ने सलमान खान को बताया आतंकी, जा‍निए क्‍या है बौखलाहट की वजह

पाकिस्‍तान ने सलमान खान को बताया आतंकी, जा‍निए क्‍या है बौखलाहट की वजहSalman Khan News : सऊदी अरब में आयोजित 'जॉय फोरम 2025' (Joy Forum 2025) के दौरान बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के एक बयान से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए सलमान खान को एंटी-टेररिज्म एक्ट (1997) के तहत आतंकी घोषित कर दिया। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर उन्हें 'फोर्थ शेड्यूल' में शामिल कर लिया। फोरम में सलमान ने बलूचिस्तान और पाकिस्तान पर अपनी राय रखी थी। पाकिस्तान सरकार के इस कदम से भारतीय सोशल मीडिया पर आक्रोश फैल गया है।

झारखंड के अस्पताल में बड़ी लापरवाही, 7 बच्चों को चढ़ाया HIV संक्रमित खून

झारखंड के अस्पताल में बड़ी लापरवाही, 7 बच्चों को चढ़ाया HIV संक्रमित खूनJharkhand news in hindi : पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया से जूझ रहे 7 बच्चों को रक्त चढ़ाने के बाद HIV पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया। संक्रमित रक्त चढ़ाने से मासूमों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। झारखंड हाईकोर्ट ने इस घटना की गंभीरता को देखते हुए इसे स्वतः संज्ञान लिया और स्वास्थ्य सचिव व सिविल सर्जन से जवाब मांगा है।

और भी वीडियो देखें

बिहार विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी? क्या प्रशांत किशोर बनेंगे किंगमेकर

बिहार विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी? क्या प्रशांत किशोर बनेंगे किंगमेकरBihar Assembly Elections 2025: बिहार के मतदाता के मन में क्या चल रहा है यह अभी कोई भी नहीं जानता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, तेजस्वी यादव समेत अन्य दिग्गजों की चुनावी रैलियां हो रही हैं। भीड़ भी जुट रही है। लेकिन, यह दावा करना मुश्किल है कि रैलियों में जुट रही भीड़ वोटों में कन्वर्ट होगी भी या नहीं।

प्रेग्‍नेंट है AI Minister डिएला, 83 बच्चों को देंगी जन्‍म, अल्बानिया के PM के बयान से पूरी दुनिया में हड़कंप

प्रेग्‍नेंट है AI Minister डिएला, 83 बच्चों को देंगी जन्‍म, अल्बानिया के PM के बयान से पूरी दुनिया में हड़कंपये एआई का दौर है। हर तरफ एआई से काम और उसकी क्रिएटिविटी की चर्चा है। लेकिन हाल ही में अल्‍बानिया के पीएम का एक ऐसा बयान आया है, जिससे पूरी दुनिया में हलचल है। दरअसल, अल्बानिया के पीएम का ये हैरान करने वाला बयान पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने बयान दिया है कि AI मिनिस्‍टर डिएला प्रेग्‍नेंट हैं और वे 83 बच्चों को जन्‍म देने वाली हैं।

ग़ाज़ा : फिलिस्तीनी आबादी ने झेली है 'अकल्पनीय पीड़ा', आपात आश्रय व्यवस्था के लिए प्रयास

ग़ाज़ा : फिलिस्तीनी आबादी ने झेली है 'अकल्पनीय पीड़ा', आपात आश्रय व्यवस्था के लिए प्रयाससंयुक्त राष्ट्र और उसके साझेदार संगठन ग़ाज़ा पट्टी में फिलिस्तीनी आबादी तक जीवनरक्षक सहायता पहुंचाने में तेजी ला रहे हैं, मगर मानवीय सहायता मार्ग पर थोपी गई पाबन्दियों और विशाल आवश्यकताओं की वजह से इन प्रयासों में जटिलताएं बनी हुई हैं। यूएन एजेंसी प्रमुख ऐमी पोप ने क्षोभ व्यक्त किया कि ग़ाज़ा में लोगों में अकल्पनीय पीड़ा को सहन किया है। ग़ाज़ा में 90 फ़ीसदी से अधिक आबादी विस्थापित होने का अनुमान है और इस वजह विशाल स्तर पर आश्रय सम्बन्धी सामान की आवश्यकता है।

ATM से कैसे निकलेगी EPF की राशि, इससे क्या होगा मेंबर्स को फायदा

ATM से कैसे निकलेगी EPF की राशि, इससे क्या होगा मेंबर्स को फायदाEPF withdrawal process from ATM: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) जल्द ही अपने करोड़ों सदस्यों को बहुत ही बड़ी सुविधा उपलब्ध करवाने जा रहा है। इस योजना के लागू होने के बाद EPFO मेंबर अपने PF अकाउंट से सीधे पैसा निकाल सकेंगे। दरअसल, भविष्यनिधि संगठन ने 'EPFO 3.0' नामक एक नए डिजिटल प्लेटफॉर्म की योजना बनाई है

फर्जी लेफ्टिनेंट बन किया लेडी डॉक्टर से रेप, होश आया तो निकला डिलिवरी ब्‍वॉय, इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती

फर्जी लेफ्टिनेंट बन किया लेडी डॉक्टर से रेप, होश आया तो निकला डिलिवरी ब्‍वॉय, इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्तीडिलिवरी ब्वॉय फर्जी लेफ्टिनेंट फिर महिला डॉक्टर से रेप किया। दिल्ली में यह सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला डॉक्टर की डिलिवरी ब्वॉय से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी। जहां एक डिलिवरी ब्वॉय ने फर्जी लेफ्टिनेंट बनकर एक महिला डॉक्टर को जाल में फंसाया। फिर उसके साथ रेप किया।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

छठ पूजा

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com