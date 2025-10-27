LIVE: जेडीयू ने 16 नेताओं को पार्टी से निकाला, अमेरिका ने दिखाया पाकिस्तान को आईना

सोमवार, 27 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : सोमवार, 27 अक्टूबर 2025 (09:39 IST)

जेडीयू ने 16 नेताओं को पार्टी से निकाला, अमेरिका ने दिखाया पाकिस्तान को आईना

Live news in Hindi
बिहार चुनाव से पहले जेडीयू ने 16 नेताओं को पार्टी से निकाला : बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में विद्रोह पर कार्रवाई करते हुए जेडीयू ने एक मौजूदा विधायक और दो पूर्व मंत्रियों सहित 16 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। जिन्हें निष्कासित किया गया है उनमें से ज़्यादातर आधिकारिक एनडीए उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ मैदान में उतरे हैं। पार्टी ने निष्कासित नेताओं पर 'पार्टी विरोधी गतिविधियों' में शामिल होने और जेडीयू की विचारधारा के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। निष्कासित किए गए नेताओं में भागलपुर ज़िले के गोपालपुर से वर्तमान विधायक नरेंद्र नीरज उर्फ़ ​​गोपाल मंडल भी शामिल हैं, जो कई विवादों से चर्चा में भी रहे हैं।

09:39 AM, 27th Oct
कैलाश विजयवर्गीय का विवादित बयान : मध्यप्रदेश सरकार में बीजेपी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ियों से छेडखानी वाले मामले में विवादित बयान दिया है। बता दें कि मीडिया में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में दो ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के साथ यौन हिंसा के आरोप पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, लेकिन साथ ही कहा कि इसमें 'थोड़ी बहुत लापरवाही हुई है'। कैलाश विजयवर्गीय ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा, "खिलाड़ियों का अचानक वहां से निकल जाना, बिना किसी को बताए ये थोड़ी सी उनसे ग़लती हो गई है। क्योंकि वहां उनकी पर्सनल और पुलिस सिक्योरिटी भी थी" उनका कहना है कि खिलाड़ियों ने बाहर जाने की सूचना अपने कोच को नहीं दी थी।

08:59 AM, 27th Oct
अमेरिका ने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया : ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान अमेरिका से दोस्ती की डींगें हांक रहा था, लेकिन अमेरिका ने उसे आईना दिखा दिया। अमेरिका ने बता दिया कि भारत उसके लिए कितना खास है। टैरिफ को लेकर भले ही तरकार है, लेकिन भारत के साथ अमेरिका रिश्ते मजबूत करना चाहता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने शनिवार को कहा कि अमेरिका, पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहता है, लेकिन भारत की कीमत पर नहीं। खबरों के अनुसार रुबियो ने बताया कि अमेरिका और पाकिस्तान पहले से ही आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करते रहे हैं, लेकिन इससे भारत के साथ उसकी अच्छी दोस्ती को कोई नुकसान नहीं होगा। जब रुबियो से पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या भारत ने अमेरिका-पाकिस्तान की नजदीकी पर चिंता जताई, तो रुबियो ने कहा कि भारतीय डिप्लोमेसी में समझदारी है। वे जानते हैं कि हमें कई देशों से रिश्ते रखने पड़ते हैं। उनके भी कुछ देशों से रिश्ते हैं। यह समझदारी भरी विदेश नीति का हिस्सा है।
भारत की कीमत पर पाकिस्तान से दोस्ती नहीं, अमेरिका ने आतंकी देश को दिखाया आईना

भारत की कीमत पर पाकिस्तान से दोस्ती नहीं, अमेरिका ने आतंकी देश को दिखाया आईनाऑपरेशन सिंदूर में भारत से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान अमेरिका से दोस्ती की डींगें हांक रहा था, लेकिन अमेरिका ने उसे आईना दिखा दिया। अमेरिका ने बता दिया कि भारत उसके लिए कितना खास है। मार्को रुबियो ने शनिवार को कहा कि अमेरिका, पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहता है, लेकिन भारत की कीमत पर नहीं।

SIR की देशभर में कब होगी शुरुआत, चुनाव आयोग सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेगा खुलासा

SIR की देशभर में कब होगी शुरुआत, चुनाव आयोग सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेगा खुलासाचुनाव आयोग देशभर में एसआईआर (SIR) कब लागू करेगा। इस सवाल का जवाब चुनाव आयोग कल देगा। मीडिया खबरों के अनुसार चुनाव आयोग सोमवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में शाम 4.15 बजे एसआईआर को लेकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है।

JDU ने विधायक गोपाल मंडल समेत 5 नेताओं को फिर दिखाया पार्टी के बाहर का रास्ता

JDU ने विधायक गोपाल मंडल समेत 5 नेताओं को फिर दिखाया पार्टी के बाहर का रास्ताबिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जेडीयू (JDU) लगातार बागी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आज जेडीयू ने एक बार फिर बागी नेताओं को पार्टी से बाहर निकाला है। पार्टी ने इन नेताओं की सूची जारी की है। शनिवार को भी जेडीयू ने 11 नेताओं को पार्टी से बाहर निकाला था। इनमें से अधिकतर नेता NDA के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं।

पाकिस्‍तान ने सलमान खान को बताया आतंकी, जा‍निए क्‍या है बौखलाहट की वजह

पाकिस्‍तान ने सलमान खान को बताया आतंकी, जा‍निए क्‍या है बौखलाहट की वजहSalman Khan News : सऊदी अरब में आयोजित 'जॉय फोरम 2025' (Joy Forum 2025) के दौरान बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के एक बयान से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए सलमान खान को एंटी-टेररिज्म एक्ट (1997) के तहत आतंकी घोषित कर दिया। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर उन्हें 'फोर्थ शेड्यूल' में शामिल कर लिया। फोरम में सलमान ने बलूचिस्तान और पाकिस्तान पर अपनी राय रखी थी। पाकिस्तान सरकार के इस कदम से भारतीय सोशल मीडिया पर आक्रोश फैल गया है।

झारखंड के अस्पताल में बड़ी लापरवाही, 7 बच्चों को चढ़ाया HIV संक्रमित खून

झारखंड के अस्पताल में बड़ी लापरवाही, 7 बच्चों को चढ़ाया HIV संक्रमित खूनJharkhand news in hindi : पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया से जूझ रहे 7 बच्चों को रक्त चढ़ाने के बाद HIV पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया। संक्रमित रक्त चढ़ाने से मासूमों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। झारखंड हाईकोर्ट ने इस घटना की गंभीरता को देखते हुए इसे स्वतः संज्ञान लिया और स्वास्थ्य सचिव व सिविल सर्जन से जवाब मांगा है।

LIVE: जेडीयू ने 16 नेताओं को पार्टी से निकाला, अमेरिका ने दिखाया पाकिस्तान को आईना

LIVE: जेडीयू ने 16 नेताओं को पार्टी से निकाला, अमेरिका ने दिखाया पाकिस्तान को आईनाबिहार विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में विद्रोह पर कार्रवाई करते हुए जेडीयू ने एक मौजूदा विधायक और दो पूर्व मंत्रियों सहित 16 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। जिन्हें निष्कासित किया गया है उनमें से ज़्यादातर आधिकारिक एनडीए उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ मैदान में उतरे हैं। पार्टी ने निष्कासित नेताओं पर 'पार्टी विरोधी गतिविधियों' में शामिल होने और जेडीयू की विचारधारा के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से छेड़खानी पर कैलाश विजयवर्गीय का विवादित बयान, कहा, खिलाड़ियों से गलती हुई

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से छेड़खानी पर कैलाश विजयवर्गीय का विवादित बयान, कहा, खिलाड़ियों से गलती हुईमध्यप्रदेश सरकार में बीजेपी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ियों से छेडखानी वाले मामले में विवादित बयान दिया है। बता दें कि मीडिया में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में दो ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के साथ यौन हिंसा के आरोप पर प्रतिक्रिया दी है।

Weather Update : चक्रवाती तूफान मोंथा का किन राज्यों में होगा असर, IMD ने कहां दी भारी बारिश की चेतावनी

Weather Update : चक्रवाती तूफान मोंथा का किन राज्यों में होगा असर, IMD ने कहां दी भारी बारिश की चेतावनीदक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव क्षेत्र धीरे-धीरे तेज हो रहा है। सोमवार तक इसके चक्रवाती तूफान 'मोंथा' में तब्दील होने की आशंका है। तमिलनाडु में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। चक्रवाती तूफान की आशंका को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 28 से 31 अक्टूबर तक पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है।

क्या दूर हुई नीतीश और चिराग के बीच की नाराजगी, छठ के मौके पर पासवान के घर पहुंचे CM

क्या दूर हुई नीतीश और चिराग के बीच की नाराजगी, छठ के मौके पर पासवान के घर पहुंचे CMक्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बीच मतभेद दूर हो गए हैं। छठ के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के घर पहुंचे। सीएम नीतीश ने चिराग के परिवार से भी मुलाकात की और तस्वीरें खिंचवाई। खुद चिराग ने अपने एक्स हैंडल पर तस्वीरें पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी।

Bihar Assembly Elections के लिए कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची, जानिए किस-किस का है नाम

Bihar Assembly Elections के लिए कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची, जानिए किस-किस का है नामबिहार चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कांग्रेस के 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, कन्हैया कुमार और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव शामिल हैं।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
