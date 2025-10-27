LIVE: जेडीयू ने 16 नेताओं को पार्टी से निकाला, अमेरिका ने दिखाया पाकिस्तान को आईना

08:59 AM, 27th Oct

अमेरिका ने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया : ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान अमेरिका से दोस्ती की डींगें हांक रहा था, लेकिन अमेरिका ने उसे आईना दिखा दिया। अमेरिका ने बता दिया कि भारत उसके लिए कितना खास है। टैरिफ को लेकर भले ही तरकार है, लेकिन भारत के साथ अमेरिका रिश्ते मजबूत करना चाहता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने शनिवार को कहा कि अमेरिका, पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहता है, लेकिन भारत की कीमत पर नहीं। खबरों के अनुसार रुबियो ने बताया कि अमेरिका और पाकिस्तान पहले से ही आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करते रहे हैं, लेकिन इससे भारत के साथ उसकी अच्छी दोस्ती को कोई नुकसान नहीं होगा। जब रुबियो से पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या भारत ने अमेरिका-पाकिस्तान की नजदीकी पर चिंता जताई, तो रुबियो ने कहा कि भारतीय डिप्लोमेसी में समझदारी है। वे जानते हैं कि हमें कई देशों से रिश्ते रखने पड़ते हैं। उनके भी कुछ देशों से रिश्ते हैं। यह समझदारी भरी विदेश नीति का हिस्सा है।