बुधवार, 15 अक्टूबर 2025
Last Modified: देहरादून , बुधवार, 15 अक्टूबर 2025 (13:19 IST)

उत्तराखंड में पंजीकृत श्रमिकों को 11 करोड़ 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता

Chief Minister Pushkar Singh Dhami
Chief Minister Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंप कार्यालय में उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (UKBOCW) की बैठक में पंजीकृत लगभग 10 हजार श्रमिकों एवं उनके परिजनों को कुल 11 करोड़ 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि DBT के माध्यम से हस्तांतरित की।
 
मुख्‍यमंत्री धामी ने कहा कि बैठक में अधिकारियों को राज्य के सभी मनरेगा श्रमिकों को UKBOCW के अंतर्गत आच्छादित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य के खनन राजस्व में हुई अप्रत्याशित वृद्धि इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि सरकार की नवीन खनन नीति प्रभावी, पारदर्शी और सशक्त रूप से लागू की गई है। आज उत्तराखंड में खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और सख्त निगरानी व्यवस्था के कारण कहीं भी लीकेज या अनियमितता की कोई संभावना नहीं रह गई है।
 
प्रतिभा और मेहनत का बोलबाला : मुख्‍यमंत्री धामी ने एक अन्य एक्स पोस्ट में कहा- अब सिफारिश नहीं, सिर्फ प्रतिभा और मेहनत का बोलबाला है... उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया से 'कट, कमीशन और करप्शन' के खेल को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। प्रदेश में अब तक 26,500 युवाओं को योग्यता और क्षमता के आधार पर मिली सरकारी नौकरियां इस बात का स्पष्ट प्रमाण हैं कि सरकार की नीतियां सही दिशा में हैं और हमारी नीयत पूरी तरह साफ है।
Pakistan को लेफ्टिनेंट जनरल की चेतावनी, और भी घातक होगा Operation Sindoor 2.0

Pakistan को लेफ्टिनेंट जनरल की चेतावनी, और भी घातक होगा Operation Sindoor 2.0सेना की पश्चिमी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान के पास भारत से लड़ने की क्षमता नहीं है, लेकिन वह फिर से पहलगाम जैसे हमले करने की कोशिश कर सकता है। उन्होंने कहा कि इसके जवाब में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का दूसरा चरण और भी घातक होगा।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सिवनी हवाला कांड में SDOP पूजा पांडे समेत 6 गिरफ्तार, 11 पुलिसकर्मियों पर डकैती का केस, बोले CM , किसी को बख्शा नहीं जाएगा

सिवनी हवाला कांड में SDOP पूजा पांडे समेत 6 गिरफ्तार, 11 पुलिसकर्मियों पर डकैती का केस, बोले CM , किसी को बख्शा नहीं जाएगासिवनी में 3 करोड हवाला कांड मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश पर सिवनी एसडीओपी पूजा पांडे सहित 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने SDOP समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मामले को लेकर सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराध मुक्त वातावरण बनाना और नागरिकों की सुरक्षा पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों का मुख्य दायित्व है। अपने कर्तव्यों से हटकर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को राज्य सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी।

बेलगाम ट्रैफिक के आगे बेबस पुलिस, इंदौर का निकला दम, जिम्‍मेदार बोले- दिक्‍कत तो है पर सुधारेंगे, करेंगे इंजीनियरिंग प्‍लान

बेलगाम ट्रैफिक के आगे बेबस पुलिस, इंदौर का निकला दम, जिम्‍मेदार बोले- दिक्‍कत तो है पर सुधारेंगे, करेंगे इंजीनियरिंग प्‍लानदीवाली का त्‍योहार। इस पर जगह-जगह जाम। अवैध पार्किंग और अतिक्रमण। नो एंट्री में एंट्री और वन वे में प्रवेश। इन सब अव्‍यवस्‍थाओं ने मिलकर इंदौर के ट्रैफिक को बेलगाम कर दिया है। सबकुछ सही करने के तमाम प्रयासों के बावजूद यातायात पुलिस की आंखों में एक बेबसी नजर आती है। वजह है बढ़ती हुई भीड़, वाहनों के ग्राफ में उछाल और इंदौर के नागरिकों का बिगड़ा हुआ ट्रैफिक सेंस। नतीजन इन दिनों शहर का ज्‍यादातर हिस्‍सा जाम की भेंट चढता नजर आ रहा है।

Bihar Election 2025: मैथिली ठाकुर BJP शामिल, जानिए कहां से लड़ेंगी चुनाव

Bihar Election 2025: मैथिली ठाकुर BJP शामिल, जानिए कहां से लड़ेंगी चुनावMaithili Thakur To Join BJP : लोक गायिका मैथिली ठाकुर भाजपा में शामिल हो गई हैं। पटना के होटल चाणक्य स्थित भाजपा मीडिया सेंटर में मिलन समारोह में मैथिली को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई।

Bihar Elections : जदयू की पहली लिस्ट पर NDA में बवाल, चिराग पासवान की 4 सीटों पर उतारे उम्मीदवार

Bihar Elections : जदयू की पहली लिस्ट पर NDA में बवाल, चिराग पासवान की 4 सीटों पर उतारे उम्मीदवारJDU first list of Candidates : बिहार विधानसभा चुनावों में राजग और महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जारी बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। उपेंद्र कुशवाह की नाराजगी की खबरों की बीच नीतीश कुमार की जदयू ने बुधवार को 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। इसमें 4 ऐसी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का एलान किया गया है जो चिराग पासवान की लोजपा आर को अलॉट हुई है।

ग़ाज़ा में हिंसक टकराव से हुई भारी तबाही, पुनर्निर्माण की कीमत 70 अरब डॉलर होने का अनुमान

ग़ाज़ा में हिंसक टकराव से हुई भारी तबाही, पुनर्निर्माण की कीमत 70 अरब डॉलर होने का अनुमानपिछले 2 वर्ष से जारी लड़ाई और इसराइली बमबारी में ग़ाज़ा में बड़े पैमाने पर बर्बादी हुई है, जिसे फिर से खड़ा करने और सुरक्षित बनाने के लिए लगभग 70 अरब डॉलर की धनराशि की आवश्यकता होगी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के अनुसार, ग़ाज़ा का 84 प्रतिशत हिस्सा विध्वंस का शिकार हुआ है और कुछ इलाक़ों में तो यह 92 फ़ीसदी तक है। संयुक्त राष्ट्र, योरोपीय संघ और विश्व बैंक के एक आकलन में ग़ाज़ा में हुई क्षति की क़ीमत 70 अरब डॉलर आंकी गई है।

कौन है भारतीय मूल का एश्ले टेलीस, जो अमेरिका में चीन के लिए जासूसी के आरोप में हुआ गिरफ्तार

कौन है भारतीय मूल का एश्ले टेलीस, जो अमेरिका में चीन के लिए जासूसी के आरोप में हुआ गिरफ्तारAshley Tellis News in hindi : अमेरिकी विदेश विभाग के वरिष्ठ अधिकारी रहे एश्ले जे टेलीस को पुलिस ने गोपनीय दस्तावेज रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उस पर चीन के अधिकारियों से संपर्क रखने का भी आरोप है। भारत अमेरिका संबंधों की हिमायती रहे टेलीस की गिरफ्तारी की खबर से सभी हैरान रह गए।

Weather Update : Delhi-NCR से Bihar तक चमकी ठंड, इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

Weather Update : Delhi-NCR से Bihar तक चमकी ठंड, इन राज्यों में बारिश का अलर्टWeather Update News : भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, देश के अधिकांश क्षेत्रों से मानसून खत्म हो गया है, उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक भी दे दी है। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के कारण उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में तापमान में अचानक गिरावट आई है। दिल्ली-NCR में ठंडी हवाएं चलने से सुबह-शाम ठंड महसूस की जा रही है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु में बारिश का अलर्ट जारी संभावना जताई गई है।

प्रशांत किशोर नहीं लड़ेंगे चुनाव, राघोपुर में तेजस्वी यादव को मिली राहत

प्रशांत किशोर नहीं लड़ेंगे चुनाव, राघोपुर में तेजस्वी यादव को मिली राहतPrashant Kishor news in hindi : जन सुराज पार्टी संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। उनके राघोपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कही जा रही थी। इस फैसले से राजद नेता तेजस्वी यादव को बड़ी राहत मिली है।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
