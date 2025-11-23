इजराइल ने बेरूत पर बोला हमला, हिजबुल्ला प्रमुख को बनाया निशाना
इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर जून के बाद पहली बार रविवार को हमला किया और हिजबुल्ला प्रमुख को निशाना बनाया। उसने ईरान समर्थित चरमपंथी समूह को पुनः हथियार न जुटाने और पुनर्निर्माण न करने की चेतावनी दी। यह हमला, इजराइल-हिजबुल्ला युद्ध के समाप्त होने के लगभग एक वर्ष बाद किया गया है। इससे व्यापक संघर्ष शुरू होने की आशंका पैदा हो गई है।
इजराइल ने यह कार्रवाई कैथोलिक ईसाई धर्म के शीर्ष नेता पोप लियो 14वें के लेबनान दौरे से कुछ दिन पहले की है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज़ ने एक बयान में कहा कि हम उत्तरी इजरायल के निवासियों और इजराइल राज्य के लिए किसी भी खतरे को रोकने के लिए सख्ती से कार्रवाई करना जारी रखेंगे।
सरकारी प्रवक्ता शोश बेडरोसियन ने यह नहीं बताया कि क्या इजराइल ने हमले से पहले अमेरिका को सूचित किया था या नहीं। उन्होंने केवल इतना कहा कि इजराइल स्वतंत्र रूप से निर्णय लेता है। Edited by : Sudhir Sharma