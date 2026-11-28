राहुल गांधी महिला विरोधी हैं, 2024 का चुनाव फर्जी था तो इस्तीफा क्यों नहीं देते राहुल-प्रियंका, रविशंकर प्रसाद का हमला

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने शनिवार (28 नवंबर 2026) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी पार्टी को 'महिला विरोधी' बताया है। यह राजनीतिक बयानबाजी परिसीमन बिल (Delimitation Bill) और महिला आरक्षण विधेयक को लेकर चल रहे विवाद के बीच सामने आई है।भाजपा मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि परिसीमन बिल महिला सशक्तिकरण के लिए लाया गया है और राहुल गांधी बेवजह इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी के बयानों को 'अराजक' बताते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस और राहुल गांधी महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ हैं। इसके साथ ही उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणियों पर पलटवार करते हुए कहा कि यदि वे चुनाव को फर्जी मानते हैं, तो उन्हें और प्रियंका गांधी को सांसद पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।इससे पहले राहुल गांधी ने परिसीमन और सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने के प्रस्ताव पर सवाल उठाए थे। रिपोर्ट के अनुसार, राहुल गांधी का कहना है कि महिला आरक्षण विधेयक पहले ही पारित हो चुका है और इसे तुरंत लागू किया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि परिसीमन के जरिए सीटों की संख्या बढ़ाने के पीछे भाजपा का उद्देश्य अपने राजनीतिक फायदे के लिए देश के चुनावी नक्शे में बदलाव करना है।रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणी एक हताश और आराजक नेता की टिप्पणी है। राहुल गांधी आराजकता पर विश्वास करते हैं। मैं जीतूं और किसी को आगे बढ़ने नहीं दूं। राहुल गांधी और उनकी पार्टी महिला विरोधी है। राहुल गांधी महिला विरोधी हैं। राहुल गांधी ने कहा कि 2024 का चुनाव फेक चुनाव है, तो फिर क्यों नहीं इस्तीफे दे देते। प्रियंका गांधी क्यों नहीं इस्तीफे देते।