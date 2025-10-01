Putin Visit To India : डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ने वाली है टेंशन, दिसंबर में भारत आएंगे व्लादिमीर पुतिन, PM मोदी से करेंगे मुलाकात

अमेरिका के साथ रूस से कच्चा तेल आयात करने को लेकर जारी तनाव के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा की तारीख तय हो चुकी है। ऐसे में अमेरिका से जारी तनाव के बीच पुतिन के भारत यात्रा से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन बढ़ सकती है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल के आखिरी महीने में 5-6 दिसंबर को भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आने वाले हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक इस दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी होगी। रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन का यह पहला भारत दौरा होगा।

दिसंबर 2021 में भारत आए थे पुतिन

पहली जुलाई में 22वें भारत-रूस शिखर सम्मेलन में और दूसरी अक्टूबर में कजान में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे रूस पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस दौरान पुतिन को भारत आने के लिए आमंत्रित किया था। हालांकि पीएम मोदी पुतिन के आमंत्रण के बावजूद रूस में आयोजित विक्ट्री डे समारोह में शामिल नहीं हो सके थे। Edited by : Sudhir Sharma