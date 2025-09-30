मंगलवार, 30 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. सामयिक
  2. डॉयचे वेले
  3. डॉयचे वेले समाचार
  4. how russias mounting economic woes could force putins hand
Written By DW
Last Updated : मंगलवार, 30 सितम्बर 2025 (09:17 IST)

रूस की आर्थिक मुश्किलें पुतिन पर दबाव बढ़ा रही हैं

रूसी अर्थव्यवस्था संकट में है। विकास रुक गया है। एनर्जी सेक्टर से होने वाली आय घट गई है। बजट घाटा बढ़ रहा है। अगर ईयू और अमेरिका आर्थिक प्रतिबंध बढ़ाते हैं, तो हालत और गंभीर हो सकती है।

putin
आर्थर सलिवन
यूक्रेन के साथ जारी युद्ध के कारण रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके नीति निर्माताओं पर दबाव बढ़ रहा है। मॉस्को अपने बढ़ते बजट घाटे से निपटने के लिए कर बढ़ाने और खर्च घटाने की योजना बना रहा है।
 
घाटा कम करने के लिए 25 सितंबर को सरकार ने मूल्य वर्धित कर (वीएटी) को 20 फीसदी से बढ़ाकर 22 फीसदी करने की घोषणा की। जबकि, पुतिन ने पहले वादा किया था कि 2030 से पहले टैक्स नहीं बढ़ाया जायेगा।
 
इसके अलावा, गैर-रक्षा खर्चों में भी कटौती की संभावना है। मसलन कुछ सामाजिक खर्च, क्योंकि पिछले कुछ समय में तेल से होने वाली आय में भारी गिरावट हुई है।
 
रूस का बजट घाटा अब लगभग 4।2 ट्रिलियन रूबल (करीब 5,000 करोड़ डॉलर) तक पहुंच गया है। यह देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 1।9 फीसदी है और 2025 के लिए तय गए लक्ष्य 0।5 फीसदी से लगभग चार गुना अधिक है। रुसी वित्त मंत्रालय के अनुसार, वर्ष के अंत तक यह घाटा 5।7 ट्रिलियन रूबल तक भी पहुंचने की संभावना है।
 
कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में रूसी अर्थव्यवस्था की विशेषज्ञ एलीना रिबाकोवा का मानना है कि मॉस्को उच्च सैन्य खर्च जारी रखने के लिए अन्य क्षेत्रों में कटौती बनाए रख सकता है। उन्होंने डीडब्ल्यू से कहा, "परिणाम वैसे ही होंगे, जैसे हमने 2014 में देखे थे। यानी बाकी सब कटता जाएगा और सैन्य खर्च बढ़ता जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक खर्च, पर्यावरण संरक्षण सभी में भारी कटौती देखी जाएगी।"
 
कंसल्टिंग फर्म 'मैक्रो एडवाइजरी' के लिए काम करने वाले वित्तीय विश्लेषक क्रिस वीफर ने डीडब्ल्यू को बताया कि बजट कटौती की योजना पिछले दिसंबर से ही चल रही है, जब पुतिन ने इसका संकेत दिया था। उन्होंने कहा, "सरकारी खर्च में जानबूझकर धीमी गति दिखाई जा रही है, खासकर गैर-आवश्यक क्षेत्रों में। इसका मतलब है कि गैर-आवश्यक सैन्य और गैर-आवश्यक सामाजिक खर्चों में कटौती की जा रही है।"
 
खतरे की घंटी
रूसी अर्थव्यवस्था लंबे समय से संकट से जूझ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने 24 सितंबर को अपने सोशल मीडिया पोस्ट में भी इसका जिक्र किया और वह खुलकर यूक्रेन का समर्थन करते नजर आए। उन्होंने लिखा, "पुतिन और रूस बड़े आर्थिक संकट में हैं और यह यूक्रेन के लिए कार्रवाई करने का सटीक समय है।"
 
ट्रंप ने रूस के चल रहे ईंधन संकट का भी जिक्र किया। इसकी वजह यह है कि यूक्रेन के सफल ड्रोन हमलों ने रूस के बुनियादी ऊर्जा ढांचे, जैसे रिफाइनरी और निर्यात टर्मिनलों को गंभीर नुकसान पहुंचाया। इसके कारण कई प्रकार के ईंधनों की कमी हो गई है और कीमतें भी बढ़ गई हैं।
 
रूस की आर्थिक मुश्किलों का एक बड़ा कारण तेल और गैस से होने वाली आय में लगातार हो रही गिरावट भी है। साल 2022 में बढ़ती तेल कीमतों और चीन व भारत जैसे नए खरीदारों की वजह से रूस की ऊर्जा आय बढ़ी थी। यह ट्रेंड 2023 में भी जारी रहा।
 
लेकिन तेल की कीमत में गिरावट, रूबल के मजबूत होती दर, रिफाइनरी पर हमले और प्रतिबंधों के असर ने क्रेमलिन के मुख्य राजस्व स्रोत को कमजोर कर दिया है। सितंबर के महीने में तेल और गैस से होने वाली आय में पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 23 फीसदी गिरावट की संभावना है। यह रूस के आर्थिक भविष्य के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
 
जुलाई के महीने में रूस का जीडीपी, पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में केवल 0।4 फीसदी ही बढ़ा। यह देश में आर्थिक ठहराव का संकेत देता है। हालांकि, आधिकारिक पूर्वानुमान इस साल एक फीसदी वृद्धि का संकेत दे रहे हैं लेकिन फिर भी यह पिछले अनुमान (2।5 फीसदी) से कम ही है। पिछले साल इस समय तेजी से बढ़ती महंगाई ने दिखाया था कि अर्थव्यवस्था की हालत गंभीर है। इसके बावजूद रक्षा खर्च में की गई भारी बढ़ोतरी और बजट इजाफे ने इसे और बढ़ा दिया।
 
रक्षा खर्च 2021 की तुलना में चार गुना बढ़ गया है और जून 2025 में यह लगभग 16 ट्रिलियन रूबल के स्तर पर पहुंच गया।
 
क्रिस वीफर के अनुसार, आधिकारिक दलील यह है कि सब "संचालित प्रक्रिया" के अंतर्गत हो रहा है। केंद्रीय बैंक ने महंगाई और बढ़ते उपभोक्ता खर्च को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाई हैं और यह रणनीति काम भी कर रही है।
 
बजट में कटौती
क्रिस वीफर का कहना है कि रूस का बजट "अस्थिर रूप से बहुत ज्यादा" है। अगर अगले कुछ सालों में इसे कम नहीं किया गया, जिसमें सैन्य खर्च भी शामिल है। तो यह "रूस की स्थिरता और अर्थव्यवस्था की मजबूती का जो दिखावा है, उसे नष्ट कर देगा।"
 
वीफर के अनुसार, "आप अर्थव्यवस्था को तबाह कर देंगे।" वह मानते हैं कि बढ़ते आर्थिक दबाव के कारण पुतिन और क्रेमलिन अब शांति समझौते पर विचार करने के लिए तैयार हो रहे हैं। उन्होंने कहा, "घरेलू बजट पर दबाव और स्थिरता बनाए रखने के दबाव के कारण यह लगता है कि यह स्थिति जल्द समाप्त होनी चाहिए।"
 
हालांकि, रिबाकोवा ज्यादा आशावादी नहीं हैं। उनका कहना है, "जब उन्होंने 2022 में आक्रमण शुरू किया था, तब वह आर्थिक लागतों से बखूबी वाकिफ थे। उन्होंने इसका हिसाब लगाकर ही राजनीतिक स्तर पर तय किया होगा कि उनको यह लागत मंजूर है।"
 
और ज्यादा आर्थिक प्रतिबंध
रूसी अर्थव्यवस्था पर बढ़ते दबाव को देखते हुए यूरोपीय संघ (ईयू) और अमेरिका पर मौजूदा प्रतिबंधों को और सख्त करने का दबाव बढ़ रहा है, ताकि शांति वार्ता सफल हो सके।
 
हाल ही में ट्रंप ने यूरोप से कहा कि वह रूस से गैस की खरीद, खासकर लिक्विफाइड नेचुरल गैस को पूरी तरह बंद करें। यूरोपीय देश अभी भी रीफाइन किए जा चुके उत्पादों के रूप में रूसी तेल खरीद रहे हैं।
 
अमेरिका ने भारत और चीन जैसे देशों पर भी सेकेंडरी सैंक्शंस लगाने का विचार दिया है, जो बड़ी मात्रा में रूसी तेल खरीदते हैं। ऐसे में मॉस्को की आर्थिक चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। रिबाकोवा का मानना है कि मॉस्को पर अधिक प्रतिबंधों के जरिए दबाव बढ़ाने का यह सही समय है, क्योंकि रूस की अर्थव्यवस्था काफी कमजोर हो गई है।
 
हालांकि, वह यह भी मानती हैं कि वेनेजुएला, उत्तर कोरिया और ईरान जैसे देशों में जहां सरकार पर बहुत ऊंचे सैंक्शन लगे हैं, वहां आर्थिक संकट के बावजूद वो शक्तियां सत्ता में बनी हुई हैं। इसका मतलब साफ है कि केवल प्रतिबंधों से यूक्रेन को सुरक्षा नहीं मिल सकती है। उन्होंने कहा, "प्रतिबंध कुछ समस्याओं को ठीक जरूर कर सकते हैं, लेकिन सभी का पूर्ण समाधान नहीं हैं।"
 
दूसरी ओर, क्रिस वीफर का मानना है कि सेकेंडरी सैंक्शंस जल्द ही मॉस्को को बातचीत के लिए मजबूर कर सकते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई, "अगर अमेरिका, रूसी तेल के खरीदारों पर 20 से 30 फीसदी का अतिरिक्त प्रतिबंध लगा देता है, तो इससे बजट अस्थिर हो सकता है और घरेलू स्थितियों में बड़े बदलाव आ सकते हैं।"
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

लाखों भारतीय ट्रंप के H-1B visa बम से सीधे प्रभावित होंगे

लाखों भारतीय ट्रंप के H-1B visa बम से सीधे प्रभावित होंगेटैरिफ को लेकर मची खलबली के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने एच-1बी वीजा पर वार्षिक 1,00,000 डॉलर की नई फीस लगाने की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में जिस एग्जिक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया है,

बिहार : क्या फिर महिलाओं के भरोसे हैं नीतीश कुमार

बिहार : क्या फिर महिलाओं के भरोसे हैं नीतीश कुमारबिहार में चुनाव को देखते हुए विपक्षी महागठबंधन सरकार को रोजगार, नौकरी समेत कई मोर्चे पर घेर रहे हैं वहीं बीजेपी समर्थित नीतीश सरकार लगातार लोकलुभावन घोषणाएं कर रही है, जिनके केंद्र में खास तौर पर महिलाएं हैं।

भारत को रूस से दूर करने के लिए यूरोपीय संघ की नई रणनीति

भारत को रूस से दूर करने के लिए यूरोपीय संघ की नई रणनीतियूरोपीय संघ अपनी नयी रणनीति के जरिये भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। दोनों के बीच व्यापार समझौते को लेकर तो बातचीत चल ही रही है, साथ ही यूरोपीय संघ रक्षा सहयोग को भी बढ़ावा देना चाहता है।

इसराइल पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंध का जर्मनी समर्थन करेगा?

इसराइल पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंध का जर्मनी समर्थन करेगा?यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काया कलास ने इसराइल पर कारोबारी प्रतिबंध लगाने की योजना के लिए जर्मनी का समर्थन मांगा है। गाजा में इसराइल की कार्रवाई को संयुक्त राष्ट्र के जांच अधिकारियों ने जनसंहार कहा है।

भारतीय छात्रों को शेंगेन वीजा मिलने में क्या मुश्किलें हैं

भारतीय छात्रों को शेंगेन वीजा मिलने में क्या मुश्किलें हैंशेंगेन वीजा के लिए भारतीयों छात्रों में होड़ बढ़ रही है। ऐसे में वीजा अपॉइंटमेंट और आवेदन खारिज होने की दर, दोनों बढ़ते जा रहा हैं। आखिर भारतीय छात्रों को यूरोप के लिए शेंगेन वीजा हासिल करने में क्या दिक्कतें आती हैं।

और भी वीडियो देखें

गरबा स्थल पर पति के साथ डांस कर रही सोनम की हार्ट अटैक से मौत, वीडियो वायरल

गरबा स्थल पर पति के साथ डांस कर रही सोनम की हार्ट अटैक से मौत, वीडियो वायरलHeart Attack in Garba : नवरात्रि पर गरबों के माध्यम से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां दुर्गा की आराधना में रमे हैं। गरबा स्थल पर गरबों के साथ ही नाटक, नृत्य समेत कई अन्य कार्यक्रम भी होते हैं। खरगोन जिले में भीकनगांव क्षेत्र के ग्राम पलासी में रविवार रात को गरबा स्थल पर पति के साथ नृत्य कर रही सोनम नामक महिला की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

वरिष्‍ठ भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा का निधन, दिल्ली AIIMS में ली अंतिम सांस

वरिष्‍ठ भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा का निधन, दिल्ली AIIMS में ली अंतिम सांसVijay Kumar Malhotra death news : वरिष्ठ भाजपा नेता प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा का दिल्ली के एम्स अस्पताल निधन हो गया। 93 वर्षीय मल्होत्रा 5 बार दिल्ली से सांसद रहे हैं। वे 2 बार पार्टी के टिकट पर दिल्ली विधानसभा भी पहुंचे।

LIVE: बिहार में आज जारी होगी आखिरी वोटिंग लिस्ट, कब होगा चुनाव की तारीखों का एलान?

LIVE: बिहार में आज जारी होगी आखिरी वोटिंग लिस्ट, कब होगा चुनाव की तारीखों का एलान?Latest News Today Live Updates in Hindi : चुनाव आयोग आज बिहार में आखिरी वोटिंग लिस्ट जारी करेगा। आयोग अगले हफ्ते बिहार विधानसभा के लिए चुनाव की तारिखों का एलान कर सकती है। पल पल की जानकारी...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com