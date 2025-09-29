सोमवार, 29 सितम्बर 2025
  4. Statement by Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav on India's victory against Pakistan in Asia Cup
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: इंदौर (मध्यप्रदेश) , सोमवार, 29 सितम्बर 2025 (17:57 IST)

Team India की जीत पर MP के CM यादव बोले- योद्धाओं की तरह खेले भारतीय क्रिकेटर

Statement by Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav on India's victory against Pakistan in Asia Cup
Chief Minister Mohan Yadav News : एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की खिताबी जीत पर टीम इंडिया को बधाई देते हुए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को कहा कि भारतीय क्रिकेटर इस अहम मुकाबले में योद्धाओं की तरह खेले। पूरे टूर्नामेंट में अपराजेय रही भारतीय टीम ने स्पर्धा में पाकिस्तान के खिलाफ जीत की हैट्रिक भी लगाई। उन्होंने इस जीत के बाद ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ भी की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र करते हुए कहा,प्रधानमंत्री ने हमारी खिताबी जीत को सही शब्दों में संज्ञा दी है।
 
भारत ने तिलक वर्मा के शानदार अर्धशतक की मदद से पाकिस्तान को फाइनल में रविवार को पांच विकेट से हराकर नौवीं बार एशिया कप जीता। पूरे टूर्नामेंट में अपराजेय रही भारतीय टीम ने स्पर्धा में पाकिस्तान के खिलाफ जीत की हैट्रिक भी लगाई। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की जीत के बाद सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा,ऑपरेशन सिंदूर खेल के मैदान में। नतीजा समान है... भारत की जीत। हमारे क्रिकेटरों को बधाई।
मुख्यमंत्री यादव ने इंदौर में कहा, भारतीय खिलाड़ियों ने (एशिया कप फाइनल में) योद्धाओं की भूमिका में क्रिकेट खेला। यह बदलते दौर का भारत है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र करते हुए कहा,प्रधानमंत्री ने हमारी खिताबी जीत को सही शब्दों में संज्ञा दी है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्रिकेट के मैदान में भी पाकिस्तान को धूल चटा दी है।
 
भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने घोषणा की है कि वह एशिया कप से मिलने वाली पूरी मैच फीस भारतीय सशस्त्र बलों और पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों को दान करेंगे। भारतीय टीम ने एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार भी कर दिया। मुख्यमंत्री यादव ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें भारतीय टीम पर गर्व है।
उन्होंने कहा, मैं हमारे खिलाड़ियों को भी बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने मैच की पूरी फीस सेना के विकास के लिए देने की बात कही है। उन्होंने उनसे (नकवी) ट्रॉफी लेने से भी मना कर दिया। बाकी तो हमने देखा ही है। हमारे खिलाड़ी उनसे (पाकिस्तानी खिलाड़ियों) से हाथ मिलाना तो दूर, निगाह मिलाने में भी विश्वास नहीं करते।
इस बीच, मुख्यमंत्री ने शहर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय का निरीक्षण किया और दूसरे चिड़ियाघरों से हाल ही में लाए गए जानवरों को भी देखा। (इनपुट एजेंसी)
Edited By : Chetan Gour
