खेल के मैदान पर भी Operation Sindoor, एशिया कप जीतने के बाद PM मोदी का पोस्ट
बेहद रोमांचक फाइनल मुकाबले में रविवार को भारत ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का एक बार फिर मानमर्दन करते हुए पांच विकेट से हराकर नौवीं बार एशिया कप जीता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस जीत के बाद एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा खेल के मैदान में भी ऑपरेशन सिंदूर।
कुलदीप यादव (4 विकेट), वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह ने (2-2 विकेट) की बेहतरीन गेंदबाजी के बाद तिलक वर्मा (नाबाद 69) और शिवम दुबे (33) की दमदार पारियों की बदौलत भारत ने रविवार को फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को दो गेंदे शेष रहते पांच विकेट से हराकर एशिया कप का खिताब अपने नाम किया।
भारत को आखिरी ओवर में 10 रन की आवश्यकता थी और विवादों से घिरे रहने वाले पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ के हाथ में गेंद थी। तिलक ने दूसरी गेंद पर छक्का लगाया और चौथी गेंद पर रिंकू सिंह ने चौका जड़कर स्टेडियम में मौजूद भारतीय दर्शकों के साथ टीवी के आगे नजरें गड़ाये बैठे प्रशंसकों को जश्न में सराबोर कर दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में एशिया कप फाइनल में भारत की पाकिस्तान पर पांच विकेट से जीत के लिये क्रिकेट टीम को बधाई देते हुए इसकी तुलना आपरेशन सिंदूर से की और कहा कि नतीजा भारत की जीत ही रहा ।
भारत ने तिलक वर्मा के शानदार अर्धशतक की मदद से पाकिस्तान को फाइनल में पांच विकेट से हराकर नौवीं बार एशिया कप जीता। पूरे टूर्नामेंट में अपराजेय रही भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ जीत की हैट्रिक भी लगाई।
प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की जीत के बाद ट्वीट किया ,‘‘ आपरेशन सिंदूर खेल के मैदान में। नतीजा समान है ...भारत की जीत। हमारे क्रिकेटरों को बधाई।’’
दोनों टीमों के बीच तनाव टूर्नामेंट में काफी तनाव देखा गया। भारतीय टीम ने पहलगाम पीड़ितों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए मैचों में टॉस के समय और खेल के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भारतीय दर्शकों की ओर भड़काऊ इशारे किये थे।
कश्मीर के पहलगाम में अप्रैल में आतंकवादी हमले में 26 पर्यटकों की हत्या और पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर भारतीय सेना के 'आपरेशन सिंदूर' के बाद भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें पहली बार किसी टूर्नामेंट में आमने सामने थीं ।