मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुफ्त में बांटे हेलमेट, कहा जीवन का सुरक्षा कवच है हेलमेट

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सभी दोपहिया वाहन चालक हेलमेट जरूर पहने और जिम्मेदार नागरिक बनें। क्योंकि हेलमेट सड़क हादसे में आपकी जान बचा सकता है, किसी के दुनिया से चले जाने पर उसका परिणाम परिवार को भुगतना पड़ता है। राज्य सरकार यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरुक करने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह आयोजित कर रही है, जिसके अंतर्गत 2100 युवाओं को नि: शुल्क हेलमेट बांटे गए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने युवा शक्ति को संदेश दिया है कि वे सड़कों पर तेज गति से वाहन न चलाएं। हेलमेट पहनें, यातायात नियमों का पालन करें और एक जिम्मेदार नागरिक बनकर अपने कर्तव्यों का पालन करें।





मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए अटल पथ पर आयोजित नि:शुल्क हेलमेट वितरण कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया और दो पहिया वाहन रैली को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनाए और कहा कि हेलमेट हमारे जीवन का सुरक्षा कवच है।





मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। सड़क सुरक्षा सप्ताह में हमारी राहवीर योजना भी विशेष स्थान रखती है। सड़क हादसे के किसी घायल को अस्पताल पहुंचाने पर राज्य सरकार उस जिम्मेदार नागरिक को 25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। इसके अलावा प्रदेशभर में सुरक्षित यात्रा और यातायात नियमों के पालन से संबंधित विशेष अभियान संचालित किए गए हैं। राज्य सरकार सदैव युवाओं के साथ प्रदेश के हर नागरिक की बेहतरी के लिए प्रयासरत है।





कमिश्नर भोपाल हरिनायणचारी मिश्र ने कहा कि सड़क दुर्घटनाएं देश में आप्राकृतिक मौतों का सबसे बड़ा कारण है। इसमें भी 75 प्रतिशत मौतें लापरवाही से वाहन चलाने और हेलमेट नहीं पहनने से हुई हैं। वर्ष 2024 में 1 लाख 80 हजार लोगों ने सड़क हादसों में जान गंवाई है। देशभर में एक वर्ष में होने वाली हत्याओं की अपेक्षाकृत 6 से 8 गुना ज्यादा मौतें सड़क हादसों में होती हैं। ट्रैफिक को सुचारू बनाने के लिए शहर के 37 चौराहों को लेफ्ट टर्न फ्री करने का कार्य हो रहा है। सड़क दुर्घटनाओं में मौतों को कम करने के लिए आज 2100 हेलमेट बांटे गए।

