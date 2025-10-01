मुख्‍यमंत्री योगी ने तो अयोध्या की तस्वीर ही बदल दी रामनगरी में 250 कोरोड़ की लागत से 9 एकड़ में बनेगा अयोध्या धाम बस पोर्ट

Chief Minister Yogi Adityanath: अयोध्या मे राम मंदिर निर्माण के फैसले के बाद से ही उत्तर प्रदेश क़ी योगी आदित्यनाथ क़ी सरकार अयोध्या को आध्यात्मिक नगरी एवं विकसित अयोध्या का निर्माण करने में विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है, जिसके चलते अयोध्या की तस्वीर दिनोदिन बदलती नजर आ रही है। विकास की इसी कड़ी मे योगी सरकार अयोध्या मे 9 एकड़ भूमि पर 250 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट की तर्ज पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 'अयोध्या धाम बस पोर्ट' का निर्माण कराने जा रही है, जो कि गोरखपुर अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनेगा।

प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी द्वारा इसके शिलान्यास के बाद इसका निर्माण कार पूरी गति से शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि अयोध्या मे दीपोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी इसका शिलान्यास भी कर सकते हैं, जिसकी तैयारियां तीव्र गति से चल रही हैं। इस अंतराष्ट्रीय बस पोर्ट का निर्माण कार्य 'ओमेक्स' द्वारा किया जाएगा।

जल्द ही शुरू होगा निर्माण कार्य : विमल राजन क्षेत्रीय प्रबंधक परिवाहन निगम अयोध्या धाम ने जानकारी देते हुए बताया की अयोध्या धाम बस पोर्ट सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा बस पोर्ट क़ी डिजाइन से लेकर सभी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। बहुत जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बस पोर्ट के कम्प्लीट होने से श्रीराम नगरी अयोध्या धाम देश के सभी धार्मिक स्थलों के साथ विदेशों से भी जुड़ जाएगा। देश-विदेश के पर्यटक, श्रद्धालु सभी का सम्पर्क सीधे अयोध्या से होगा। उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्माण कार्य परिवाहन निगम की अर्थव्यवस्था जरूर मजबूत होगी।

यह अत्याधुनिक बस पोर्ट एक आधुनिक सेंटर प्वाइंट के रूप मे विकसित किया जाएगा। यह 18 मंजिलों वाली इमारत होगी। 1800 कारों के पार्किंग की सुविधा, चार मल्टीपलेक्स व 1000 स्टूडियो अपार्टमेंट बनाए जाएंगे। साथ ही यात्रियों की सुविधाओं के लिए बेहतर वोटिंग लाउंज, स्वच्छ शौचालय, फूड कोर्ट, रिटेल स्पेस, डिजिटल टिकटिंग काउंटर, रियल टाइम बस ट्रेकिंग, इन्फॉर्मेशन कियोक्स एवं सीसीटीवी सर्विलांस होंगे।

क्या क्या होगा परिसर में : यहां आने वाले यात्रियों की सुविधा हेतु 20 प्रस्थान प्लेटफार्म, 7 इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग पॉइंट, इसके अतिरिक्त परिसर में ही यात्रियों के लिए बैंक एटीएम, डाकघर, इमरजेंसी चिकित्सा सुविधा केंद्र, व्यापार केंद्र, पुलिस बूथ, सुरक्षा नियंत्रण कक्ष व प्रशासनिक कार्यालय इत्यादि आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण होगा। सबसे खास बात यह कि यह रामायणकालीन वास्तुकला पर आधारित होगा। जिससे यात्रियों को भारतीय धार्मिक संस्कृति की अनुभूति हो सके। इसके साथ-साथ बस पोर्ट में ही ऊर्जा दक्षता, वर्षा जल संचयन और पर्यावरण-अनुकूल निर्माण तकनीकों के साथ यह परियोजना न केवल यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाएगी, बल्कि अयोध्या को एक नए शहरी और आर्थिक केंद्र के रूप में स्थापित भी करेगी। अयोध्या धाम बस पोर्ट को बी-टुगेदर द्वारा यूपीएसआरटीसी के साथ मिलकर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर विकसित किया जाएगा।

क्या कहना है अयोध्या जनपद के वासियों का : अब अयोध्या जनपद ही अयोध्या मंडल के अंतर्गत रहने वाले जनपदवासियों का कहना है कि इतनी बड़ी परियोजना से न केवल अयोध्या का विकास होगा बल्कि पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होंगी। अयोध्या जनपद वासी सोमदेव आर्य ने कहा कि जब से यूपी में मुख्यमंत्री के रूप ने योगी जी ने कार्यभार संभाला है तब से अयोध्या की तो उन्होंने तस्वीर ही बदल दी और पूरे प्रदेश क़ी स्थिति बदली हुई है। इसी जनपद के व्यापारी देवेंद्र कुमार पाण्डेय ने कहा कि अयोध्या क़ी तकदीर व तस्वीर दोनों ही बदल गई। जितनी तेजी से अयोध्या का विकास योगी जी के कार्यकाल मे हो रहा है, उतना कभी किसी के कार्यकाल मे नहीं हुआ। यह कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। बस पोर्ट ऐसा बनेगा कभी सपने मे भी नहीं सोचा था।

