बुधवार, 1 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. उत्तर प्रदेश
  4. Yogi governments gift, UPSRTC AC bus fares to be reduced by up to 10 percent
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: लखनऊ , बुधवार, 1 अक्टूबर 2025 (19:21 IST)

योगी सरकार का तोहफा, UPSRTC की एसी बसों में 10 प्रतिशत तक कम होगा किराया

Chief Minister Yogi Adityanath
एसी बसों में सफर होगा सस्ता, जनरथ, पिंक, शताब्दी और वोल्वो बसों पर छूट लागू
अधिक यात्रियों को आकर्षित करने के लिए चालक-परिचालकों को काउंसलिंग के जरिए किया जा रहा प्रेरित
यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने का योगी सरकार का संकल्प
 
UPSRTC AC bus fares reduced in UP: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेशवासियों को दशहरा और दीपावली पर तोहफ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम (UPSRTC) द्वारा संचालित सभी वातानुकूलित बसों के किराए में की गई लगभग 10% की कमी को अग्रिम आदेशों तक जारी रखा जाएगा।
 
यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने का संकल्प : परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि योगी सरकार जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस निर्णय से यात्रियों को कम किराए में आरामदायक सफ़र की सुविधा मिलेगी। यह छूट जनरथ, पिंक, शताब्दी, वोल्वो, वातानुकूलित शयनयान जैसी सेवाओं पर लागू होगी। हालांकि, 01 जनवरी 2024 के बाद पंजीकृत नई वातानुकूलित बसों पर यह छूट लागू नहीं होगी।
 
किराया संरचना (वातानुकूलित बस सेवाएं)
 
  • 3x2 बस सेवा : ₹1.45 प्रति किलोमीटर
  • 2x2 बस सेवा : ₹1.60 प्रति किलोमीटर
  • हाई एंड (वोल्वो) बसें : ₹2.30 प्रति किलोमीटर
  • वातानुकूलित शयनयान : ₹2.10 प्रति किलोमीटर
निगम की आय और सेवाओं पर ध्यान : परिवहन मंत्री ने निर्देश दिए कि निगम की सकल आय पर असर न पड़े इसके लिए बसों पर तैनात चालक-परिचालकों को प्रेरित कर अधिक यात्रियों को आकर्षित करने हेतु विशेष काउंसिलिंग की जाएगी।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

जनरेटिव AI क्या है, सस्ता या मुफ्त जनरेटिव एआई घाटे का सौदा, जानिए कई सवालों के जवाब

जनरेटिव AI क्या है, सस्ता या मुफ्त जनरेटिव एआई घाटे का सौदा, जानिए कई सवालों के जवाबआज के जमाने में दुधारू गाय बन चुकी जेनरेटिव कृत्रिम मेधा (एआई) से अधिकाधिक लाभ कमाने की अंधी दौड़ में शायद ही किसी को यह फुर्सत हो कि वह इसके संभावित भावी पहलुओं के बारे में विचार करे। इन पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए कि यदि यह आपके सहकर्मियों के स्थान पर यदि बेहतर ढंग से काम नहीं कर पाये, कंपनियां एआई का ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पायें या अधिकतर एआई स्टार्टअप विफल हो जाए, तो क्या होगा?

PPF, Samriddhi Yojana और NSC पर ब्याज दर घटी या बढ़ी, दिवाली से पहले सरकार का फैसला

PPF, Samriddhi Yojana और NSC पर ब्याज दर घटी या बढ़ी, दिवाली से पहले सरकार का फैसलाकेंद्र सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि पीएफ (PPF), पोस्ट ऑफिस एफडी (FD), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) और अन्य लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरें अगले 3 महीने (1 अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक) पहले जैसी ही रहेंगी।

लद्दाख को लेकर केंद्र को एक और झटका, अब KDA ने बातचीत से मुंह मोड़ा

लद्दाख को लेकर केंद्र को एक और झटका, अब KDA ने बातचीत से मुंह मोड़ालेह में कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील, पर स्थिति तनावपूर्ण, लेह एपेक्स बाडी पहले ही बातचीत के लिए शर्तें रख चुकी है

बाबा चैतन्यानंद के मोबाइल से मिले अश्लील फोटो, महिलाओं को भेजता था यह मैसेज

बाबा चैतन्यानंद के मोबाइल से मिले अश्लील फोटो, महिलाओं को भेजता था यह मैसेजSwami Chaitanyanand news in hindi : 17 छात्राओं के यौन शोषण मामले में गिरफ्तार स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ डॉ. पार्थ सारथी पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। हालांकि उसके मोबाइल से कई अश्लील फोटो बरामद हुए हैं। पुलिस अब इंस्टीट्यूट की तीन कर्मचारी महिलाओं—रश्मि, काजल और श्वेता से पूछताछ की जा रही है।

बिहार विधानसभा चुनाव में BJP का MP विनिंग फॉर्मूला, बूथ मैनेजमेंट के लिए दिग्गज नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी

बिहार विधानसभा चुनाव में BJP का MP विनिंग फॉर्मूला, बूथ मैनेजमेंट के लिए दिग्गज नेताओं को बड़ी जिम्मेदारीमध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के पैटर्न पर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी भाजपा

और भी वीडियो देखें

CM योगी की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति से यूपी में महिला सुरक्षा मजबूत

CM योगी की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति से यूपी में महिला सुरक्षा मजबूतChief Minister Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महिलाओं के खिलाफ अपराध पर जीरो टॉलरेंस नीति और मिशन शक्ति अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन ने यूपी को महिलाओं की सुरक्षा के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर स्थिति में ला खड़ा किया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट में योगी सरकार की बेहतर कानून व्यवस्था और महिलाओं सुरक्षा को लेकर सकारात्मक तस्वीर सामने आई है।

उज्‍जैन से लेकर देवास तक मंदिरों में मध्‍यप्रदेश की क्‍यों भद करवा रहे हैं प्रसाद और पार्किंग वाले?

उज्‍जैन से लेकर देवास तक मंदिरों में मध्‍यप्रदेश की क्‍यों भद करवा रहे हैं प्रसाद और पार्किंग वाले?उज्‍जैन हो या देवास। इन धार्मिक स्‍थलों से लगातार श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की खबरें आ रही हैं। कुछ ही महीनों पहले उज्‍जैन महाकाल में महाराष्‍ट्र और दक्षिण भारत से आने वाले श्रद्धालुओं के साथ सिक्‍योरिटी ने मारपीट की थी। फूल प्रसाद और पार्किंग वाले तो अक्‍सर बाहरी श्रद्धालुओं के साथ बदसलुकी करते रहे हैं।

महिलाओं के प्रति अपराध में न्यूनतम, सजा दिलाने में नंबर वन यूपी : CM योगी

महिलाओं के प्रति अपराध में न्यूनतम, सजा दिलाने में नंबर वन यूपी : CM योगीChief Minister Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समस्त प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्र की पावन महानवमी एवं गुरुवार को मनाए जाने वाले विजयदशमी पर्व की हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि जीवन के किसी भी पक्ष में नारी शक्ति के बगैर सृष्टि की कल्पना ही नहीं की जा सकती। नारी शक्ति के प्रति सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए इसी भाव के साथ अनेक कार्यक्रम चला रही है।

Whatsapp को सीधी टक्टर दे रहा है Zoho का Arattai, जानिए क्यों बन रहा है यूजर्स की पसंद

Whatsapp को सीधी टक्टर दे रहा है Zoho का Arattai, जानिए क्यों बन रहा है यूजर्स की पसंदभारत की दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी Zoho ने हाल ही में अपना नया मैसेजिंग ऐप अरट्टई (Arattai) लॉन्च किया है। इसे सोशल मीडिया पर लोग तेजी से अपनाते हुए ‘व्हाट्सऐप किलर’ तक कहने लगे हैं। Zoho का यह कदम ऐसे समय पर आया है जब देश में यह मांग बढ़ रही है कि भारतीय कंपनियां ऐसे प्लेटफ़ॉर्म तैयार करें जो विदेशी टेक दिग्गजों का ऑप्शन बन सकें।

पुष्कर धामी ने उत्तराखंडवासियों को दी विजयादशमी की बधाई एवं शुभकामनाएं

पुष्कर धामी ने उत्तराखंडवासियों को दी विजयादशमी की बधाई एवं शुभकामनाएंउत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी और दशहरा की बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। विजयादशमी की पूर्व संध्या पर बुधवार को जारी अपने संदेश में धामी ने कहा कि विजयादशमी का त्योहार अधर्म पर धर्म, बुराई पर अच्छाई तथा असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है।

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधा

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधाएयरटेल बिजनेस ने देश की पहली एआई/एमएल (कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग) संचालित क्लाउड आधारित लोकेशन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि उसने एयरटेल-स्काईलार्क प्रिसाइज पोजिशनिंग सेवा शुरू करने के लिए अमेरिकी कंपनी स्विफ्ट नेविगेशन के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है।

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खास

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खासOnePlus जल्द ही धांसू स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। यह स्मार्टफोन है OnePlus 15। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो स्मार्टफोन में 7,000mAh की बैटरी मिलेगी। यह फोन 120W रैपिड चार्जिंग सपोर्ट करेगा। वनप्लस के लॉन्चिंग शेड्यूल की बात करें तो भारत में यह फोन जनवरी में लॉन्च किया जा सकता है।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com