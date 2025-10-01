योगी सरकार का तोहफा, UPSRTC की एसी बसों में 10 प्रतिशत तक कम होगा किराया

एसी बसों में सफर होगा सस्ता, जनरथ, पिंक, शताब्दी और वोल्वो बसों पर छूट लागू

अधिक यात्रियों को आकर्षित करने के लिए चालक-परिचालकों को काउंसलिंग के जरिए किया जा रहा प्रेरित

यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने का योगी सरकार का संकल्प

UPSRTC AC bus fares reduced in UP: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेशवासियों को दशहरा और दीपावली पर तोहफ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम (UPSRTC) द्वारा संचालित सभी वातानुकूलित बसों के किराए में की गई लगभग 10% की कमी को अग्रिम आदेशों तक जारी रखा जाएगा।

यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने का संकल्प : परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि योगी सरकार जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस निर्णय से यात्रियों को कम किराए में आरामदायक सफ़र की सुविधा मिलेगी। यह छूट जनरथ, पिंक, शताब्दी, वोल्वो, वातानुकूलित शयनयान जैसी सेवाओं पर लागू होगी। हालांकि, 01 जनवरी 2024 के बाद पंजीकृत नई वातानुकूलित बसों पर यह छूट लागू नहीं होगी।

किराया संरचना (वातानुकूलित बस सेवाएं)



3x2 बस सेवा : ₹1.45 प्रति किलोमीटर

2x2 बस सेवा : ₹1.60 प्रति किलोमीटर

हाई एंड (वोल्वो) बसें : ₹2.30 प्रति किलोमीटर

वातानुकूलित शयनयान : ₹2.10 प्रति किलोमीटर

निगम की आय और सेवाओं पर ध्यान : परिवहन मंत्री ने निर्देश दिए कि निगम की सकल आय पर असर न पड़े इसके लिए बसों पर तैनात चालक-परिचालकों को प्रेरित कर अधिक यात्रियों को आकर्षित करने हेतु विशेष काउंसिलिंग की जाएगी।

