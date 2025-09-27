Mumbai Airport पर 21.8 करोड़ की तस्करी का खुलासा, ड्रग्स, सोना और विदेशी मुद्रा जब्त

Mumbai Airport News : मुंबई सीमा शुल्क विभाग ने यहां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर चार दिनों में 21.8 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का 'हाइड्रोपोनिक' गांजा, विदेशी मुद्रा और सोना जब्त किया है। हाइड्रोपोनिक गांजा उस गांजे को कहते हैं जिसे मिट्टी की बजाय पोषक घोल वाले जल में, हाइड्रोपोनिक तकनीक से उगाया गया हो। सीमा शुल्क अधिकारियों ने बिना जानकारी के ले जाई जा रही विदेशी मुद्रा के साथ 3 यात्रियों को भी पकड़ा। गुप्त सूचना के आधार पर सीमा शुल्क विभाग ने 21 से 24 सितंबर के बीच छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMIA) पर यह जब्ती की।

एक अधिकारी ने बताया कि कोलंबो (श्रीलंका) से आए एक यात्री को एक ट्रॉली बैग में छिपाए गए 2.624 किलोग्राम 'हाइड्रोपोनिक' गांजे के साथ पकड़ा गया जिसकी कीमत लगभग 2.62 करोड़ रुपए है। वहीं, बैंकॉक (थाईलैंड) से आए एक यात्री को 18.40 करोड़ रुपए मूल्य के 18.4 किलोग्राम प्रतिबंधित पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया।

अधिकारी ने बताया कि दुबई जा रहे एक यात्री के पास 7.11 लाख रुपए की अघोषित विदेशी मुद्रा पकड़ी गई, जबकि उसी विमान में सवार एक अन्य यात्री के पास 49.38 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा पकड़ी गई। उन्होंने बताया कि इसी तरह जकार्ता (इंडोनेशिया) जा रहे एक यात्री को 19.17 लाख रुपए के समतुल्य विदेशी मुद्रा के साथ पकड़ा गया।

उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने आव्रजन काउंटर के पास एक शौचालय से 365 ग्राम सोने के पाउडर से भरा एक पैकेट बरामद किया। इसकी कीमत 38.10 लाख रुपए है, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम के तहत जब्त कर लिया गया। (इनपुट एजेंसी)

