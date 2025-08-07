Mumbai Airport पर ड्रग्स तस्करी नाकाम, बैग में रखा 14.5 करोड़ रुपए का गांजा जब्‍त, विमान यात्री गिरफ्तार

Drug smuggling failed : सीमा शुल्क विभाग ने बैंकॉक से मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंचे एक यात्री के ट्रॉली बैग में छिपाकर लाया गया 14.5 करोड़ रुपए मूल्य का 14 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। मुंबई सीमा-शुल्क विभाग के हवाई अड्ड़ा आयुक्तालय द्वारा बुधवार तड़के मादक पदार्थ विरोधी अभियान चलाया गया। यात्री को स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है।

अधिकारियों ने यह जानकारी बृहस्पतिवार को दी। अधिकारियों ने बताया कि मुंबई सीमा-शुल्क विभाग के हवाई अड्ड़ा आयुक्तालय द्वारा बुधवार तड़के मादक पदार्थ विरोधी अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि संदेह के आधार पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने बैंकॉक से यहां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे यात्री को रोका।

अधिकारी ने बताया कि बैग की जांच के दौरान सीमा शुल्क अधिकारियों ने 14.548 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक (जल पोषण) तरीके से उगाया गया गांजा (मारिजुआना) बरामद किया, जिसकी अनुमानित कीमत अवैध नशीली दवाओं के बाजार में करीब 14.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। उन्होंने बताया कि यात्री को स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। (भाषा)

Edited By : Chetan Gour