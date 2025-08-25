इंदौर में महिला तस्कर गिरफ्तार, 1 करोड़ की ब्राउन शुगर और 48 लाख से ज्‍यादा केस बरामद

Indore Madhya Pradesh News : इंदौर में पुलिस ने करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य की ‘ब्राउन शुगर’ और 48.50 लाख रुपए बरामद कर सोमवार को 32 वर्षीय महिला तस्कर को गिरफ्तार किया। पिछले कई साल से नशीले पदार्थों का कारोबार कर रही नाथ के अहीरखेड़ी स्थित घर से 516 ग्राम ‘ब्राउन शुगर’ बरामद की गई जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब एक करोड़ रुपए आंकी जा रही है। नाथ के घर से इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा भी बरामद किया गया जिसका इस्तेमाल नशीले पदार्थों के तय वजन के पैकेट तैयार करने में किया जाता था।

अपराध निरोधक शाखा के पुलिस उपायुक्त (DCP) राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि नशीले पदार्थों की तस्कर की पहचान सीमा नाथ (32) के रूप में हुई है। पिछले कई साल से नशीले पदार्थों का कारोबार कर रही नाथ के अहीरखेड़ी स्थित घर से 516 ग्राम ‘ब्राउन शुगर’ बरामद की गई जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब एक करोड़ रुपए आंकी जा रही है।

नाथ के घर से 48.50 लाख रुपए और इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा भी बरामद किया गया जिसका इस्तेमाल नशीले पदार्थों के तय वजन के पैकेट तैयार करने में किया जाता था। मौके से मिले सबूत साफ इशारा करते हैं कि महिला तस्कर ने नशीले पदार्थ बेचकर बड़ी रकम कमाई है।

डीसीपी ने बताया कि नाथ के खिलाफ स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करके विस्तृत जांच जारी है। उन्होंने बताया कि अलग-अलग आपराधिक घटनाओं को लेकर महिला तस्कर पर 12 प्राथमिकियां पहले से दर्ज हैं।

