सोमवार, 25 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Delhi High Court Sets Aside CIC Order Directing Disclosure Of Information On Prime Minister Narendra Modi
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , सोमवार, 25 अगस्त 2025 (16:51 IST)

PM मोदी ग्रेजुएशन डिग्री मामला, CIC के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया रद्द, DU ने दी थी चुनौती

Delhi High Court
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री से संबंधित मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट बड़ा आदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को चुनौती दी थी। CIC ने 2016 में दायर एक RTI याचिका के आधार पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री से संबंधित जानकारी की जांच करने का निर्देश दिया था। 
क्या कहा था सीआईसी ने 
यूनिवर्सिटी ने तीसरे पक्ष से संबंधित जानकारी साझा न करने के नियमों का हवाला देते हुए इसे अस्वीकार कर दिया। मुख्य सूचना आयोग (CIC) ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और दिसंबर 2016 में डीयू को निरीक्षण की अनुमति देने का आदेश दिया। सीआईसी ने कहा कि किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति खासकर प्रधानमंत्री की शैक्षिक योग्यताएं पारदर्शी होनी चाहिए। सीआईसी ने यह भी कहा कि इस जानकारी वाले रजिस्टर को एक सार्वजनिक दस्तावेज माना जाएगा। इसी आदेश के खिलाफ यूनिवर्सिटी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां उसका प्रतिनिधित्व भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और उनकी कानूनी टीम ने किया। 
दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिया था आदेश 
सीआईसी के आदेश को दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने चुनौती दी थी। डीयू ने 2017 में सीआईसी के उस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसमें 1978 में बीए प्रोग्राम पास करने वाले छात्रों के रिकॉर्ड की जांच की अनुमति दी गई थी, जब प्रधानमंत्री मोदी ने भी परीक्षा पास की थी।
कोर्ट ने कहा- अजनबी को नहीं दिखाई जा सकती डिग्री
हाईकोर्ट ने 27 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले पर सुनवाई के दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा था कि वो कोर्ट को डिग्री दिखा सकती है लेकिन किसी अजनबी को नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि एक ऐसे छात्र की डिग्री मांगी जा रही है, जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। यूनिवर्सिटी हर साल का रजिस्टर मेंटेंन करती है। मेहता ने कहा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्ट को डिग्री दिखा सकती है लेकिन किसी अजनबी को डिग्री नहीं दिखाया जा सकता है। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

EPFO का बड़ा फैसला, इन परिवारों को मिलेंगे 15 लाख रुपए, जानिए कौन होगा हकदार

EPFO का बड़ा फैसला, इन परिवारों को मिलेंगे 15 लाख रुपए, जानिए कौन होगा हकदारEPFO Increases Death Relief Fund Ex Gratia : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने केंद्रीय बोर्ड के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। ईपीएफओ ने उन खाताधारकों के परिवारों को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिनके किसी सदस्‍य की असामयिक मृत्‍यु हो जाती है। पहले जहां उन्हें 8.8 लाख रुपए मिलते थे, अब लगभग दोगुनी राहत राशि सीधे परिजनों तक पहुंचेगी। यह नया नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा।

Maharashtra : सुप्रिया सुले के बयान पर बवाल, मेरा नॉनवेज खाना मेरे पांडुरंग को चलता है, फडणवीस बोले- वारकरी देंगे इसका जवाब

Maharashtra : सुप्रिया सुले के बयान पर बवाल, मेरा नॉनवेज खाना मेरे पांडुरंग को चलता है, फडणवीस बोले- वारकरी देंगे इसका जवाबSupriya Sule Controversial Statement: महाराष्ट्र की राजनीति में अब नॉनवेज खाने को लेकर घमासान शुरू हो गया है। एनसीपी सांसद सुले के ​नॉनवेज पर बयान महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। सुले को अब वारकरी भक्त खुद जवाब देंगे।

CBI रेड के बाद अनिल अंबानी की बढ़ीं मुसीबतें, अब BOI ने भी खातों को 'फ्रॉड' घोषित किया

CBI रेड के बाद अनिल अंबानी की बढ़ीं मुसीबतें, अब BOI ने भी खातों को 'फ्रॉड' घोषित कियाAnil Ambani News : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की छापेमारी और आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के आरोप में मामला दर्ज करने के बाद अनिल अंबानी की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के बाद अब बैंक ऑफ इंडिया (BOI) ने भी रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) और अनिल अंबानी के लोन खातों को 'फ्रॉड' घोषित कर दिया है। बैंक का आरोप है कि लोन की रकम का गलत इस्तेमाल किया गया और शर्तों का पालन नहीं किया गया।

Donald Trump का टैरिफ, भारत के बाद ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली ने अमेरिका को दिया बड़ा झटका

Donald Trump का टैरिफ, भारत के बाद ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली ने अमेरिका को दिया बड़ा झटकाडोनाल्ड ट्रंप ने जब से भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, भारत ने संतुलित जवाब ही अमेरिका को दिया है। रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका ने भारत को धमकी भी दी थी, लेकिन अब भारत की ओर से उठाया गया कदम अमेरिकी टैरिफ से हो रहे नुकसान का स्पष्ट सबूत दे रहा है। सरकार ने अमेरिका जाने वाली डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।

ISRO का पहला एयर ड्रॉप टेस्ट सफल, गगनयान मिशन में कैसे मिलेगी सहायता

ISRO का पहला एयर ड्रॉप टेस्ट सफल, गगनयान मिशन में कैसे मिलेगी सहायताभारत गगनयान मिशन को लेकर व्यापक तैयारियां कर रहा है। इसी बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने गगनयान मिशन के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। ISRO ने इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट (IADT-01) को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह टेस्ट गगनयान मिशन के पैराशूट सिस्टम को जांचने के लिए था। इस काम में भारतीय वायुसेना, DRDO, भारतीय नौसेना और भारतीय तट रक्षक ने ISRO की सहायता की।

और भी वीडियो देखें

नेतन्याहू ने रखी मांग, अगर हिज्बुल्लाह को निरस्त्र किया जाए तो इजराइल लेबनान से हट जाएगा

नेतन्याहू ने रखी मांग, अगर हिज्बुल्लाह को निरस्त्र किया जाए तो इजराइल लेबनान से हट जाएगाNetanyahu's demand regarding Hezbollah: इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने कहा कि वह लेबनानी कैबिनेट के इस महीने की शुरुआत में लिए गए उस फैसले का स्वागत करते हैं जिसमें 2025 के अंत तक हिज्बुल्लाह (Hezbollah) के निरस्त्रीकरण की दिशा में काम करने का निर्णय लिया गया है। नेतन्याहू ने कहा कि अगर लेबनान ऐसा कदम उठाता है तो इजराइल के सैनिक देश से वापस लौट सकते हैं।

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा बोले- अनिश्चितताओं के बीच वृद्धि पर है आरबीआई की नजर

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा बोले- अनिश्चितताओं के बीच वृद्धि पर है आरबीआई की नजरRBI Governor Sanjay Malhotra News : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने सोमवार को कहा कि शुल्क अनिश्चितताओं एवं भू-राजनीतिक चिंताओं से उत्पन्न चुनौतियों के बीच निवेश को बढ़ावा देने के लिए कॉर्पोरेट तथा बैंकों को एक साथ आने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केंद्रीय बैंक अब भी वृद्धि के लक्ष्य पर नजर गड़ाए हुए है।

स्कॉर्पियो SUV, मोटरसाइकिल और सोने के गहने सब कुछ तो दिया था, निक्की हत्याकांड पर NCW सख्त

स्कॉर्पियो SUV, मोटरसाइकिल और सोने के गहने सब कुछ तो दिया था, निक्की हत्याकांड पर NCW सख्तNikki Bhati murder case of Greater Noida: राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने ग्रेटर नोएडा में 26 वर्षीय निक्की भाटी की कथित तौर पर दहेज के लिए हत्या किए जाने की खबरों का गंभीर संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस से सभी आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है।

इसराइल ने गाजा के अस्पताल पर किया हमला, 4 पत्रकार समेत 8 लोगों की मौत

इसराइल ने गाजा के अस्पताल पर किया हमला, 4 पत्रकार समेत 8 लोगों की मौतIsrael-Hamas conflict News : दक्षिणी गाजा के एक अस्पताल पर सोमवार को हुए हमले में मारे गए कम से कम 8 लोगों में 4 पत्रकार भी शामिल हैं। मारे गए पत्रकारों में ‘एसोसिएटेड प्रेस’ (एपी) के लिए काम कर रहीं एक स्वतंत्र पत्रकार (फ्रीलांसर) भी शामिल हैं। मरियम डग्गा (33 वर्ष) गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से एपी के साथ-साथ अन्य मीडिया प्रतिष्ठानों के लिए भी स्वतंत्र पत्रकार के रूप में काम करती थीं।

भारत और फिजी बढ़ाएंगे रक्षा संबंध, मोदी और फिजी के पीएम के बीच समझौते पर हुए हस्ताक्षर

भारत और फिजी बढ़ाएंगे रक्षा संबंध, मोदी और फिजी के पीएम के बीच समझौते पर हुए हस्ताक्षरIndia and Fiji relations: भारत और फिजी (India and Fiji) ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) और फिजी के प्रधानमंत्री सितवेनी लिगामामादा राबुका (Sitiveni Ligamamada Rabuka) के साथ व्यापक वार्ता के बाद अपने रक्षा संबंधों को विस्तार देने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और फिजी भले ही दूर हों लेकिन हमारी आकांक्षाएं समान हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और फिजी स्वतंत्र, समावेशी, खुले, सुरक्षित और समृद्ध भारत-प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करते हैं।

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत में

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत मेंitel ने भारत में अपना शानदार स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन 6,000 रुपए से कम कीमत में आता है। स्मार्टफोन में iPhone जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। itel Zeno सीरीज का यह लेटेस्ट फोन आईफोन की तरह ही डायनैमिक आईलैंड डिस्प्ले फीचर के साथ आता है। स्मार्टफोन में दमदार 5000mAh की बैटरी दी गई है। जानिए स्मार्टफोन के क्या हैं फीचर्स-

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्स

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्सRealme ने P4 सीरीज के तहत देश में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G के नाम से नए डिवाइस पेश किए हैं। दोनों डिवाइस में आपको जबरदस्त AI फीचर्स और 7,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। जानिए क्या है स्मार्टफोन के फीचर्स और कीमत-

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com