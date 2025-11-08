शनिवार, 8 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: भोपाल , शनिवार, 8 नवंबर 2025 (21:27 IST)

MPPSC का रिजल्ट जारी, पन्ना के अजीत मिश्रा बने टॉपर

MPPSC
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य सेवा परीक्षा 2023 का फाइनल परिणाम का ऐलान कर दिया है। प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा 11 से 16 मार्च 2024 तक हुई थी। इसका परिणाम 30 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था। टॉप 10 में 3 महिलाएं। टॉप 5 में सभी पुरुष रहे। 229 पदों में 13 महिलाओं ने पुलिस विभाग में सफलता पाई।
 
चयनित उम्मीदवारों के इंटरव्यू 7 जुलाई से 7 अगस्त 2025 के बीच हुए। पन्ना के अजीत मिश्रा इसमें टॉपर बने हैं। वे अभी मैहर में नायब तहसीलदार पद पर पदस्थ है। सागर के यशपाल स्वर्णकार तीसरी रैंक पर रहे। दमोह के अभिषेक जैन का चयन डिप्टी कलेक्टर पद के लिए हुआ है। गुना की मोनिका धाकड़ का पहले ही प्रयास में डीएसपी पद पर चयन हुआ है। Edited by : Sudhir Sharma
