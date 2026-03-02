सोमवार, 2 मार्च 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
इस्लामाबाद , सोमवार, 2 मार्च 2026 (23:52 IST)

जंग की तैयारी में हिन्दुस्तान, ईरान पर हमले के बाद घबराया पाकिस्तान, क्या बोले राष्ट्रपति जरदारी

अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान ईरान की हालात देखकर घबरा गया है। इस बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को भारत को लेकर डर सता रहा है। जरदारी ने कहा कि भारत, पाकिस्तान के साथ एक और जंग की तैयारी कर रहा है। जरदारी ने कहा कि  पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत को तैयार है।
उन्होंने पाकिस्तानी संसद में भाषण के दौरान कहा कि भारत के साथ बातचीत ही इलाके की सुरक्षा के लिए एकमात्र रास्ता है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी द्वारा अपनी संसद में भारत के खिलाफ दी गई धमकी और बातचीत की दोहरी बयानबाजी को भारतीय खुफिया एजेंसियों ने सिरे से खारिज कर दिया है।

परमाणु की गीदड़ भ‍भकियां, विपक्ष लगाता रहा नारे  

जरदारी अपनी भड़ास निकालते रहे और उधर विपक्ष उनके खिलाफ नारे लगाता रहा। 'गो जरदारी गो' और 'खान को रिहा करो' के नारे से संसद गूंजती रही। जरदारी ने पाकिस्तान के परमाणु शक्ति होने का एहसास कराते हुए गीदड़भभकी की। जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार परमाणु संपन्न देश है और उस जिम्मेदारी का वजन समझता है।
जरदारी ने कहा कि मेरा उनके (इंडिया) लिए संदेश है कि वे जंग के मैदान से हटकर मतलब वाली बातचीत की टेबल पर आएं, क्योंकि इलाके की सिक्योरिटी के लिए यही एकमात्र रास्ता है। इंडिया के लीडर्स का कहना है कि वे एक और जंग की तैयारी कर रहे हैं। इलाके की शांति के लाइफलॉन्ग सपोर्टर के तौर पर, मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा। उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर अपना पुराना रुख दोहराते हुए कहा कि पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर के लोगों को अपना "पूर्ण राजनयिक और नैतिक समर्थन" जारी रखेगा। Edited by : Sudhir Sharma
Iran Israel US Conflict : World War 3 का खतरा! मिडिल ईस्ट में मचे हाहाकार के बीच एक्शन में PM मोदी, UAE और बहरीन के सुल्तानों को मिलाया फोन, क्या भारत रुकेगा महायुद्ध?

Iran Israel US Conflict : World War 3 का खतरा! मिडिल ईस्ट में मचे हाहाकार के बीच एक्शन में PM मोदी, UAE और बहरीन के सुल्तानों को मिलाया फोन, क्या भारत रुकेगा महायुद्ध?मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़ा कर दिया है। इस भीषण संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूटनीतिक मोर्चा संभाल लिया है। पीएम मोदी ने UAE के क्राउन प्रिंस और बहरीन के राजा से फोन पर लंबी बात की है।

चीनी एयर डिफेंस का फ्लॉप शो: ईरान में अमेरिका-इजराइल हमलों के आगे पस्त हुआ HQ-9B, 'ऑपरेशन सिंदूर' की यादें हुई ताजा

चीनी एयर डिफेंस का फ्लॉप शो: ईरान में अमेरिका-इजराइल हमलों के आगे पस्त हुआ HQ-9B, 'ऑपरेशन सिंदूर' की यादें हुई ताजाChinese Air Defense Failure: दुनियाभर में अपनी सैन्य तकनीक का डंका पीटने वाले चीन को एक बड़ा झटका लगा है। मार्च 2026 में ईरान पर हुए अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमलों ने चीनी रक्षा प्रणालियों की कलई खोल दी है। विशेष रूप से, चीन का सबसे उन्नत माना जाने वाला HQ-9B सरफेस-टू-एयर मिसाइल सिस्टम इन आधुनिक हमलों को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है।

मिडिल-ईस्ट के महायुद्ध में भारतीय की दर्दनाक मौत, ओमान के पास तेल टैंकर पर भीषण ड्रोन हमला, कांप उठा समंदर

मिडिल-ईस्ट के महायुद्ध में भारतीय की दर्दनाक मौत, ओमान के पास तेल टैंकर पर भीषण ड्रोन हमला, कांप उठा समंदरमिडिल-ईस्ट की आग अब भारतीय परिवारों के घरों तक पहुंच गई है। ओमान के तट पर एक तेल टैंकर पर हुए आत्मघाती ड्रोन हमले में एक भारतीय नाविक की दर्दनाक मौत हो गई है। बमों से लदे ड्रोन ने जैसे ही टैंकर 'MKD VYOM' को निशाना बनाया, इंजन रूम में एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा जहाज आग के गोले में तब्दील हो गया।

IAEA की बड़ी चेतावनी : रेडियोधर्मी रिसाव से गंभीर नतीजों का खतरा, बड़े शहरों को खाली कराने की नौबत आ सकती है

IAEA की बड़ी चेतावनी : रेडियोधर्मी रिसाव से गंभीर नतीजों का खतरा, बड़े शहरों को खाली कराने की नौबत आ सकती हैइजराइल-अमेरिका और ईरान युद्ध का आज तीसरा दिन है। अमेरिका ने बताया कि कुवैत ने उसके 3 F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट्स को गिरा दिया है। UN परमाणु एजेंसी (IAEA) में ईरान के राजदूत के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों में ईरान की नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाया है। ईरान का कहना है कि यह एक न्यूक्लियर सेंटर है, जिस पर अंतरराष्ट्रीय निगरानी रहती है।

दुनिया के सबसे बड़े तेल डिपो Aramco पर अटैक, ईरान ने बोला सऊदी अरब पर बड़ा हमला... और खतरनाक हुई जंग

दुनिया के सबसे बड़े तेल डिपो Aramco पर अटैक, ईरान ने बोला सऊदी अरब पर बड़ा हमला... और खतरनाक हुई जंगमिडिल ईस्‍ट की जंग ने अब और ज्‍यादा आग पकड़ ली है। ईरान ने सऊदी अरब पर सबसे बड़ा हमला बोला है। दुनिया के सबसे बड़े तेल डिपो 'अरामको' पर अटैक किया गया है। हालांकि, किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की खबर नहीं है। आग पर भी काबू पा लिया गया है।

Benjamin Netanyahu बोले- Donald Trump के साथ मिलकर दुनिया को 'तेहरान के तानाशाह' से बचा रहा है इजराइल

Benjamin Netanyahu बोले- Donald Trump के साथ मिलकर दुनिया को 'तेहरान के तानाशाह' से बचा रहा है इजराइलमध्य-पूर्व में जारी भारी तनाव के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 'ऑपरेशन रोरिंग लायन' (Operation Roaring Lion) को लेकर बड़ा बयान दिया है। ऑपरेशन के तीसरे दिन नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि यह सैन्य अभियान न केवल इजराइल के अस्तित्व के लिए, बल्कि अमेरिका और पूरी दुनिया को परमाणु खतरे से बचाने के लिए चलाया जा रहा है।

Middle East Crisis : IndiGo चलाएगा 10 स्पेशल फ्लाइट्स, एयर इंडिया एक्सप्रेस की मस्कट सेवा बहाल, 357 उड़ानें रद्द

Middle East Crisis : IndiGo चलाएगा 10 स्पेशल फ्लाइट्स, एयर इंडिया एक्सप्रेस की मस्कट सेवा बहाल, 357 उड़ानें रद्दमध्य-पूर्व (Middle East) में बढ़ते तनाव और हवाई क्षेत्र (Airspace) की पाबंदियों के बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय एयरलाइंस ने यात्रियों को राहत देने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। जहाँ एक ओर इंडिगो जेद्दा में फंसे भारतीयों के लिए विशेष विमान भेजने की तैयारी में है, वहीं दूसरी ओर एयर इंडिया एक्सप्रेस ने मस्कट के लिए अपनी सेवाएं फिर से शुरू करने का एलान किया है।

अभी जिंदा है 88 अय्यातुल्ला खामनेई, यह लड़ाई लंबी चलेगी

अभी जिंदा है 88 अय्यातुल्ला खामनेई, यह लड़ाई लंबी चलेगीईरान के संविधान में असली शक्ति उन 88 धर्म गुरुओं के हाथों में है, जिन्हें जनता हर आठ वर्ष में चुनती है। यह भी दिलचस्प है की कोई भी धर्म गुरु जनता का प्रतिनिधित्व ऐसे ही नहीं कर सकता,उसके लिए बाकायदा एक नियम बनाया गया है। उम्मीदवारों की योग्यता की जांच गार्जियन काउंसिल द्वारा की जाती है जो यह सुनिश्चित करती है की केवल मान्यता प्राप्त इस्लामी विद्वान ही चुनाव लड़ सकते हैं।

LIVE: अब जरूरत पड़ी तो सेना भी उतारूंगा, डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को चेतावनी

LIVE: अब जरूरत पड़ी तो सेना भी उतारूंगा, डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को चेतावनीईरान युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमलों की एक बड़ी लहर आने वाली है। पेश है संबोधन का पल-पल का अपडेट- आज भी लगातार हमला जारी है। ईरान में और हमले करेंगे। ईरान के एटमी ठिकाने नष्ट करेंगे।

गुजरात में HPV टीकाकरण का शुरू, 5 लाख से ज्यादा किशोरियों को मिलेगा सुरक्षा कवच

गुजरात में HPV टीकाकरण का शुरू, 5 लाख से ज्यादा किशोरियों को मिलेगा सुरक्षा कवचHPV vaccination in Gujarat: गुजरात सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आज से राज्यभर में सर्वाइकल कैंसर (गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर) के विरुद्ध टीकाकरण अभियान का शुभारंभ हुआ है। इस महाअभियान के अंतर्गत 14 से 15 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों को HPV (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) का टीका लगाना शुरू किया गया है।

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियां

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियांSamsung Electronics ने अपनी नई फ्लैगशिप Samsung Galaxy S26 Series को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह अब तक का सबसे इंट्यूटिव और एडवांस Galaxy AI फोन है, जो रोजमर्रा के कामों को पहले से ज्यादा आसान और तेज बना देगा।

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?सैन फ्रांसिस्को में आयोजित Galaxy Unpacked इवेंट में सैमसंग ने अपने नए अल्ट्रा-प्रीमियम स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra को लॉन्च कर हाई-एंड स्मार्टफोन बाजार की तस्वीर बदल दी है। हार्डवेयर-लेवल Privacy Display टेक्नोलॉजी और कस्टमाइज्ड Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ आया यह फोन अब अपने ही पिछले मॉडल Samsung Galaxy S25 Ultra और हाल ही में लॉन्च हुए Apple iPhone 17 Pro Max को सीधी टक्कर दे रहा है।

Samsung Galaxy S26 Ultra Launch : आईफोन की छुट्टी करने आया सैमसंग का नया 'बाहुबली' फोन

Samsung Galaxy S26 Ultra Launch : आईफोन की छुट्टी करने आया सैमसंग का नया 'बाहुबली' फोनSamsung Galaxy Unpacked 2026: टेक जगत का सबसे बड़ा इवेंट आज सैन फ्रांसिस्को में आयोजित होने जा रहा है। सैमसंग अपने बहुप्रतीक्षित स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26 Plus और Galaxy S26 के साथ नए ईयरबड्स और घड़ियाँ लॉन्च करने के लिए तैयार है।
