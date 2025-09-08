Reliance Jio ने MP-CG में बनाया रिकॉर्ड, अपलोड-डाउनलोड स्पीड में बना नंबर 1

Reliance Jio News : टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) द्वारा जुलाई 2025 में आयोजित स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट (IDT) के अनुसार, रिलायंस जियो (Reliance Jio) ने मध्यप्रदेश के शहडोल से लेकर छत्तीसगढ़ के कोरबा और राजनांदगांव तक सड़क और रेलवे मार्ग पर कॉल कनेक्टीविटी के साथ डाटा अपलोड और डाउनलोड स्पीड में सभी प्रतिस्पर्धी टेलीकॉम कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। ट्राई (TRAI) के आंकड़ों के मुताबिक रिलायंस जियो ने शहडोल से कोरबा और राजनांदगांव के बीच सड़क और रेलवे रूट पर सबसे ज्यादा औसतन 21.28 MBPS अपलोड स्पीड प्रदान की। इसी तरह डाउनलोड स्पीड में भी रिलायंस जियो (Reliance Jio) 228.09 MBPS के साथ नंबर वन पर रहा।





इसी तरह जियो की कॉल सेटअप सफलता दर सबसे ज्यादा 99.13 फिसदी रही जबकि समान अवधि में एयरटेल की 94.73,बीएसएनएल 85 और वोडाफोन आइडिया की दर 96.91 प्रतिशत रही। साथ ही जियो का कॉल सेटअप टाइम भी सबसे बेहतर रहा, जियो का कॉल सेटअप टाइम 0.66 सेकंड रहा जबकि एयरटेल का 1.27, बीएसएनएल 3.56 और वोडाफोन आइडिया का 0.88 सेकंड रहा।





जियो का कॉल ड्रॉप्स 0.20 प्रतिशत और म्यूट कॉल दर 0.15 फिसदी रही है, जो कि एयरटेल,बीएसएनएल और वोडाफोन आइडिया से सबसे कम है। ट्राई ने स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट (IDT) 7 से 11 जुलाई 2025 के बीच मध्यप्रदेश के शहडोल छत्तीसगढ़ के कोरबा और राजनांदगांव तक किया है।





इस दौरान शहडोल और कोरबा में 392.8 किलोमीटर का सिटी ड्राइव और 8.2 किलोमीटर पैदल चलकर टेस्ट किया गया। वहीं शहडोल और कोरबा के बीच 153.6 किलोमीटर हाइवे पर और कोरबा से राजनांदगांव के बीच 268.9 किलोमीटर के रेलवे रूट पर स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट के जरिए टेलीकॉम कंपनियों की नेटवर्क क्षमता को मापा गया।





विशेष सेलिब्रेशन प्लान

जियो ने उच्च गुणवत्ता वाली वॉयस क्लैरिटी के मामले में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। साथ रिलायंस जियो ने रखा 10वें वर्ष में कदम, ग्राहकों के लिए विशेष सेलिब्रेशन प्लान पेश किए है।





महीनेभर चलने वाला सेलिब्रेशन प्लान

यह 349 रुपए से अधिक के प्लान वाले ग्राहकों के लिए है। 5 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में 2GB/प्रतिदिन और उससे ज़्यादा के लॉन्ग-टर्म प्लान पर जियो यूजर्स को मिलेगा अनलिमिटेड 5जी डेटा। जियो फ़ाइनेंस द्वारा जियो गोल्ड पर 2% अतिरिक्त डिजिटल गोल्ड साथ ही 3,000 रुपए के सेलिब्रेशन वाउचर इसमें शामिल होंगे।







सिम यूजर्स के लिए दूसरा ऑफर है एनिवर्सरी ईयर सेलिब्रेशन जिसमें 349 रुपए के 12 मासिक रिचार्ज समय पर पूरे करने पर 13वें महीने की सेवाएं ग्राहक को मुफ़्त में मिलेंगी यानी जो भी सेवाएं वे 12 महीने ले रहे थे 13वें महीने वही सुविधाएं मुफ्त में मिलेंगी। जियो नए होम यूजर्स के लिए भी ऑफ़र्स की सौगत लेकर आया है। 5 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच केवल 1200 रुपए में 2 महीने का नया जियो होम कनेक्शन ऑफर किया जा रहा है।

जियो होम सर्विस के तहत 1000+ टीवी चैनल, 30 एमबीपीएस अनलिमिटेड डेटा, 12+ ओटीटी ऐप्स (जियो हॉटस्टार+ अन्य) का सब्सक्रिप्शन, वाई-फाई-6 राउटर और 4K स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स के साथ अमेज़न प्राइम लाइट 2 के महीने मुफ्त, जियो फाइनेंस द्वारा जियो गोल्ड पर 2% अतिरिक्त डिजिटल गोल्ड और 3,000 रुपए मूल्य के बराबर सेलिब्रेशन वाउचर भी मिलेंगे ऑफ़र्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए, www.jio.com पर क्लिक करें।

