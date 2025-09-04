गुरुवार, 4 सितम्बर 2025
  Mukesh Ambani Welcomes GST Reforms Big Booster To Consumption-Driven Growth
मुंबई , गुरुवार, 4 सितम्बर 2025 (20:41 IST)

GST Reforms : जीएसटी सुधारों पर बोले मुकेश अंबानी उपभोक्ता मांग और कारोबार को मिलेगी रफ्तार

ईशा अंबानी ने कहा- रिलायंस रिटेल पहले दिन से ही कम जीएसटी दरों का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाएगा

Mukesh Ambani
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश डी. अंबानी ने भारत सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (GST) दरों में किए गए दूसरी पीढ़ी के सुधारों का स्वागत किया है। अंबानी ने ऐतिहासिक जीएसटी सुधारों को, भारतीयों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'दिवाली उपहार' बताते हुए कहा कि जीएसटी में सुधार उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों और सेवाओं को किफायती बनाने, व्यापार की परिचालन जटिलता को कम करने, मुद्रास्फीति को कम करने और खुदरा क्षेत्र में उपभोग वृद्धि को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। यह भारत की आर्थिक वृद्धि को एक रफ्तार देगा। इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी विकास दर 7.8% तक पहुंच गई है और नए सुधारों से अर्थव्यवस्था को और भी गति मिल सकती है, जिससे विकास दर दो अंकों के करीब पहुंच सकती है। 
रिलायंस रिटेल, रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की कार्यकारी निदेशक, ईशा अंबानी ने कहा कि नई जीएसटी व्यवस्था एक परिवर्तनकारी कदम है, जो हर भारतीय घर में राहत पहुंचाएगी और उद्योग के लिए अनुपालन को सरल बनाएगी,  इससे उपभोक्ताओं और व्यवसायों दोनों को लाभ मिलेगा। रिलायंस रिटेल पहले दिन से ही नई जीएसटी व्यवस्था का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा संकल्प है कि जब भी लागत कम हो, हमारे ग्राहकों को इसका लाभ मिलना चाहिए। 
 
भारत के सबसे बड़े खुदरा विक्रेता, रिलायंस रिटेल ने अपने वक्तव्य में कहा कि रिलायंस रिटेल इस परिवर्तन में अग्रणी होने पर गर्व महसूस करता है और भारत के 1.4 अरब लोगों तक सुधार का पूरा लाभ पहुंचाने और एक अधिक समावेशी, प्रतिस्पर्धी और किफायती उपभोग अर्थव्यवस्था को आकार देने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। जीएसटी सुधार भारत के लिए एक निर्णायक क्षण है। लागत कम करके, मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखकर, दक्षता में सुधार करके और बड़े पैमाने पर उत्पादन को बढ़ावा देगा। यह किसान, एमएसएमई, उत्पादक, आपूर्तिकर्ता, किराना और अंतिम उपभोक्ता के लिए कई अवसर पैदा करेगा।
Pakistan के PM शाहबाज शरीफ ने फिर करवाई बेइज्जती, 3 साल बाद पुतिन के सामने एक बार फिर हुए शर्मिंदापाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन के सामने फिर 3 साल बाद फिर वे ट्रांसलेशन ईयरफोन कान में ठीक तरह से नहीं लगा पाए। मंगलवार को बीजिंग में पुतिन से मुलाकात के दौरान यह वाकया हुआ।

विघ्नहर्ता के नाम पर खुद विघ्‍न डाल रहे जिम्‍मेदार, आभार-सत्‍कार के गेट से रौंदा सड़कों का ट्रैफिक, जिम्‍मेदार नहीं उठा रहे फोनइंदौर में अपनी राजनीति चमकाने के लिए नेता और उनके कार्यकर्ता कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। धार्मिक आयोजनों में भी नेता और उनके समर्थक कार्यकर्ता अपने फोटों से पटे द्वार और होर्डिंग्‍स बीच सड़कों पर लगा रहे हैं। शहर में तकरीबन हर जगह विघ्‍नहर्ता गणेशजी के आयोजन के लिए लगाए गए पंडालों के आगे आयोजकों ने स्‍वागत गेट या द्वार लगा रखे हैं, जिन पर नेतानगरियों के फोटों लगाए गए हैं।

हाउडी मोदी से टैरिफ वॉर तक : मोदी के सबसे अच्छे दोस्त थे ट्रम्प, आखिर इतने कैसे बिगड़े रिश्ते?friendship between Narendra Modi and Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल के शुरू होने के कुछ ही महीनों में भारत-अमेरिका संबंधों में अभूतपूर्व तनाव देखने को मिल रहा है। कभी 'हाउडी मोदी' और 'नमस्ते ट्रम्प' जैसे आयोजनों से परवान चढ़ी दोस्ती अब अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है।

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIMiPhone 17 के लॉन्च की तारीख का ऐलान हो चुका है। Apple का लॉन्च इवेंट 'अवे ड्रॉपिंग' 9 सितंबर को आयोजित होगा। कंपनी ने इवेंट के लिए ऑफिशियल इनविटेशन भेजना शुरू कर दिया है। इवेंट में आईफोन17 सीरीज में चार मॉडल्स- आईफोन 17, आईफोन 17 एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स पेश किए जा सकते हैं।

Maruti Victoris हुई पेश, Hyundai Creta और Kia Seltos को देगी टक्कर, कीमत और फीचर्स को लेकर कंपनी ने क्या बतायाmaruti victorious Price in india : मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने 3 सितंबर को भारतीय बाजार में अपनी पांचवी एसयूवी के तौर पर Maruti Victoris को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। हालांकि अभी इस एसयूवी को केवल शोकेस किया गया है। ये एसयूवी 6 अलग-अलग ट्रिम वैरिएंट में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। हालांकि अभी इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया गया है।

Delhi Metro को देख हर्ष गोयनका को क्यों याद आई नियाग्रा फॉलउद्योगपति हर्ष गोयनका सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहते हैं। वे एक्स पर लगातार पोस्ट करते हैं और पोस्ट के जरिए व्यवस्थाओं पर तंज भी करते हैं। दरअसल, मॉनसून में मेट्रो स्टेशन और डिब्बों के अंदर पानी टपकने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। इस बार उन्होंने दिल्ली मेट्रो का एक वीडियो पोस्ट कर तंज किया है।

कानून के बावजूद दवा कंपनियों की मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा बड़ा सवाल 'बिना दांत का बाघ है' तो इसका उद्देश्य क्या हैसुप्रीम कोर्ट ने फार्मास्युटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेज के लिए समान संहिता (यूसीपीएमपी) 2024 के संबंध में गुरुवार को सवाल किया कि अगर यह संहिता एक 'बिना दांत का बाघ है' तो इसका उद्देश्य क्या है? न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 'फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया' की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वास्तविक "कठिनाई" मानदंडों के कार्यान्वयन में है।

MYH में चूहों के काटने से बच्चियों की मौत हत्या, PM और CM पर भड़के राहुल गांधीRats bit newborns in Indore MYH: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इंदौर के शासकीय महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय (MYH) में चूहों के काटने से दो नवजात बच्चियों की मौत को ‘हत्या’ करार दिया है और कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को शर्म से सिर झुका लेना चाहिए।

CM योगी ने अखिलेश पर किया कटाक्ष, बोले- 'गुंडा टैक्स' सपा सरकार का संस्कार था, लेकिन अब...Chief Minister Yogi Adityanath News : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साधते हुए बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी (सपा) के शासनकाल में उद्यमियों का शोषण किया गया और गुंडा टैक्स का बोलबाला था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि व्यापारियों और उद्यमियों से ‘गुंडा टैक्स’ वसूलना सपा सरकार के संस्कार का हिस्सा था। आज ऐसा करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता।

पंजाब से जम्मू तक बाढ़ ने मचाई तबाही, LOC पर 110 KM लंबी बाड़ और 90 BSF चौकियां जलमग्नIndia-Pakistan International Border Weather Update News : पंजाब और जम्मू के अग्रिम इलाकों में बाढ़ के कारण भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा की 110 किलोमीटर से ज़्यादा बाड़ क्षतिग्रस्त हो गई है और लगभग 90 बीएसएफ चौकियां जलमग्न हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा 2,289 किलोमीटर लंबी है, जो देश के पश्चिमी हिस्से में राजस्थान और गुजरात राज्यों से होकर भी गुजरती है। बीएसएफ जम्मू में लगभग 192 किलोमीटर और पंजाब में 553 किलोमीटर की पहरेदारी करता है।

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदेरिलायंस जियो 5 सितंबर को अपनी लॉन्चिंग के 10वें साल में प्रवेश कर जाएगा। 9 वर्ष पूरे होने के मौके पर रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने 50 करोड़ जियो यूजर्स को तोहफा देते हुए कई नए सेलिब्रेशन प्लान लॉन्च किए। इनमें अनलिमिटेड मनोरंजन वाला वीकेंड प्लान, महीने भर चलने वाला विशेष ऑफर और सालभर चलने वाले सरप्राइज़ शामिल हैं।

Samsung A17 5G : Samsung का सस्ता AI स्मार्टफोन, 50MP कैमरे के साथ 5000mAh वाली बैटरी, कीमत आपके बजट में जानिए फीचर्ससैमसंग ने Samsung Galaxy A17 5G को लॉन्च कर चुपके से बड़ा धमाका किया है। सैमसंग की A-सीरीज लाइनअप का सबसे लेटेस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन बताया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि एआई-पावर्ड से लैस है। स्मार्टफोन को कंपनी ने 5000mAh बैटरी और 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा के साथ बाजार में उतारा है। Samsung Galaxy A17 5G स्मार्टफोन में 6.7-इंच का Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है।
