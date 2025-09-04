GST Reforms : जीएसटी सुधारों पर बोले मुकेश अंबानी उपभोक्ता मांग और कारोबार को मिलेगी रफ्तार ईशा अंबानी ने कहा- रिलायंस रिटेल पहले दिन से ही कम जीएसटी दरों का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाएगा

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश डी. अंबानी ने भारत सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (GST) दरों में किए गए दूसरी पीढ़ी के सुधारों का स्वागत किया है। अंबानी ने ऐतिहासिक जीएसटी सुधारों को, भारतीयों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'दिवाली उपहार' बताते हुए कहा कि जीएसटी में सुधार उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों और सेवाओं को किफायती बनाने, व्यापार की परिचालन जटिलता को कम करने, मुद्रास्फीति को कम करने और खुदरा क्षेत्र में उपभोग वृद्धि को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। यह भारत की आर्थिक वृद्धि को एक रफ्तार देगा। इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी विकास दर 7.8% तक पहुंच गई है और नए सुधारों से अर्थव्यवस्था को और भी गति मिल सकती है, जिससे विकास दर दो अंकों के करीब पहुंच सकती है।

रिलायंस रिटेल, रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की कार्यकारी निदेशक, ईशा अंबानी ने कहा कि नई जीएसटी व्यवस्था एक परिवर्तनकारी कदम है, जो हर भारतीय घर में राहत पहुंचाएगी और उद्योग के लिए अनुपालन को सरल बनाएगी, इससे उपभोक्ताओं और व्यवसायों दोनों को लाभ मिलेगा। रिलायंस रिटेल पहले दिन से ही नई जीएसटी व्यवस्था का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा संकल्प है कि जब भी लागत कम हो, हमारे ग्राहकों को इसका लाभ मिलना चाहिए।

भारत के सबसे बड़े खुदरा विक्रेता, रिलायंस रिटेल ने अपने वक्तव्य में कहा कि रिलायंस रिटेल इस परिवर्तन में अग्रणी होने पर गर्व महसूस करता है और भारत के 1.4 अरब लोगों तक सुधार का पूरा लाभ पहुंचाने और एक अधिक समावेशी, प्रतिस्पर्धी और किफायती उपभोग अर्थव्यवस्था को आकार देने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। जीएसटी सुधार भारत के लिए एक निर्णायक क्षण है। लागत कम करके, मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखकर, दक्षता में सुधार करके और बड़े पैमाने पर उत्पादन को बढ़ावा देगा। यह किसान, एमएसएमई, उत्पादक, आपूर्तिकर्ता, किराना और अंतिम उपभोक्ता के लिए कई अवसर पैदा करेगा।