  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  Goods and Service Tax revamp puts IPL tickets in luxury item bracket
IPL फैंस पर पड़ी GST की मार, अब 120 रुपए महंगा हुआ स्टेडियम का टिकट

IPL सहित प्रीमियर खेलों के प्रशंसकों को जीएसटी का झटका

Goods and Service Tax
मैदान में जाकर आईपीएल देखना अब और महंगा हो गया है क्योंकि भारत सरकार ने आईपीएल टिकटों पर लगने वाले वस्तु एवं सेवा कर (GST ) को 28 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी करने का फैसला किया है। एक हजार रुपए के बेस प्राइस वाले टिकट का जीएसटी के साथ अंतिम दाम अब 1280 से बढ़कर 1400 रुपए हो जाएगा। इस बढ़ोतरी के साथ आईपीएल अब जीएसटी के सबसे बड़े ब्रैकेट में आ गया है जिसमें कैसिनो, रेस क्लब या कोई भी ऐसी जगह जहां कैसिनो या रेस क्लब होते हैं, शामिल हैं।
हालांकि देश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच देखने जाने वालों के लिए राहत की संभावना है। इन मैचों के टिकटों पर आईपीएल टिकटों के समान ही 28% जीएसटी लगता था, लेकिन अब यह स्लैब हटा दिया गया है। प्रेस सूचना ब्यूरो के सर्कुलर में, कर की दर में बदलाव की जानकारी देते हुए, केवल "आईपीएल जैसे खेल आयोजनों" का ही जिक्र है। वित्तीय और व्यावसायिक प्रकाशनों ने इसका अर्थ यह निकाला है कि अन्य क्रिकेट मैच अब अन्य "मान्यता प्राप्त खेल आयोजनों" की श्रेणी में आ सकते हैं।

 अभी तक अन्य मान्यता प्राप्त खेल आयोजनों के 500 रुपये से अधिक मूल्य के टिकटों पर 18% जीएसटी लगता आया है। 500 रुपए से कम मूल्य के टिकट जीएसटी से मुक्त हैं। इसलिए निकट भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय मैचों और राज्य द्वारा संचालित अन्य लीगों के टिकट सस्ते हो सकते हैं। वर्तमान में यदि किसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के टिकट का बेस प्राइस 1000 रुपए है, तो करों को शामिल करने के बाद इसकी कीमत 1280 रुपए हो जाती है। इस नए बदलाव के साथ यही कीमत घटकर 1180 रुपए रह जाएगी।
यह बदलाव 22 सितंबर से प्रभावी होंगे, जो भारत में होने वाले अगले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आयोजन, महिला विश्व कप के शुरू होने से एक हफ्ता पहले है। इस आयोजन के टिकटों की बिक्री अभी शुरू नहीं हुई है। टूर्नामेंट के उद्घाटन से ठीक एक महीने पहले 30 अगस्त को आईसीसी ने प्रशंसकों से "अपनी रुचि दर्ज कराने" के लिए कहा था ताकि "यह सुनिश्चित हो सके कि आपको नवीनतम समाचार और टिकट संबंधी जानकारी सीधे आपके इनबॉक्स में सबसे पहले मिले।"

सरकार के वस्तु एवं सेवा कर (GST) सुधार के कदम के तहत कैसिनो, रेस क्लब और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) जैसे प्रीमियम खेलों के आयोजनों पर जीएसटी दर को 28 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत किये जाने से खेल प्रशंसकों को बड़ा झटका लगा है।

नई टैक्स व्यवस्था तहत आईपीएल को प्रीमियर स्पोर्ट्स स्पर्धा में रखा है। इसके तहत टैक्स कैसिनो, रेस क्लब और आईपीएल जैसे प्रीमियम खेल आयोजनों पर अब 40 प्रतिशत जीएसटी देय होगा। इस फैसले के तहत अब आईपीएल मैच की टिकट पर जीएसटी को 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है जिससे अब 1000 रुपये का टिकट पहले की अपेक्षा 120 रूपये महंगा यानी 1400 रुपये में मिलेगा।
लेकिन सामान्य क्रिकेट मैचों के टिकटों पर जीएसटी 18 प्रतिशत ही रहेगा। यानी भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया या भारत बनाम इंग्लैंड जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले देखने वालों पर टैक्स का ये नया बोझ नहीं आएगा।

सरकार के जीएसटी सुधार का अब सीधा फायदा खिलाड़ियों को मिलेगा और अब बैडमिंटन रैकेट, क्रिकेट के दस्ताने, फुटबॉल जैसी चीजें पहले से सस्ती मिलेगी। दर्शकों को आईपीएल देखने के लिए अब ज्यादा जेब ढीली करनी होगी तो वहीं खेल उपकरण और सामान खरीदना आसान और किफायती होगा।(एजेंसी)
