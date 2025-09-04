अवैध सट्टेबाजी App मामले में शिखर धवन प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष हुए पेश

भारत के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन बृहस्पतिवार को एक कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए।वह मध्य दिल्ली स्थित निदेशालय के कार्यालय में सुबह 11 बजे पहुंचे।आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जाँच एजेंसी ‘one x bet ’ नामक एक अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़ी इस जाँच के तहत धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत उनका बयान दर्ज करेगी।ऐसा माना जा रहा है कि 39 वर्षीय पूर्व भारतीय क्रिकेटर कुछ विज्ञापनों के ज़रिए इस ऐप से जुड़े हैं। ईडी पूछताछ के दौरान इस ऐप से उनके संबंधों को समझना चाहता है।एजेंसी अवैध सट्टेबाजी ऐप्स से जुड़े ऐसे कई मामलों की जाँच कर रही है जिन पर कई लोगों और निवेशकों से करोड़ों रुपये की ठगी करने या भारी कर चोरी का आरोप है।पिछले महीने पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना से इस मामले में पूछताछ की गई थी।केंद्र सरकार ने हाल ही में एक कानून लाकर वास्तविक धन वाली ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है।मार्केट विश्लेषण फर्मों और जांच एजेंसियों के अनुसार भारत में 22 करोड़ लोग ऐसे आनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनमें से आधे नियमित प्रयोग करने वाले हैं।38 वर्षीय धवन ने 2010 में भारत के लिए डेब्यू किया था। 13 साल के करियर में वह 34 टेस्ट, 167 वनडे और 68 टी20 मैचों में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अपने करियर में वे 24 शतक और 55 अर्धशतक जड़ जुड़े हैं।धवन ने अपने IPL करियर में Delhi Capitals (DC), Mumbai Indians (MI), Deccan Charges, Sunrisers Hyderabad (SRH) और Punjab Kings (PBKS) को रिप्रेजेंट। वह फिलहाल आईपीएल में विराट कोहली के बाद दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 222 पारियों में 35.25 की औसत और 127.14 की स्ट्राइक रेट से 6769 रन बनाए हैं।उन्होंने अपना आखिरी आईपीएल मैच सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 9 अप्रैल 2024 के खेला था जिसके बाद वे चोटिल हो गए थे और वापसी नहीं कर पाए, उनकी गैरमौजूदगी में सैम करन ने पंजाब किंग्स की कप्तानी संभाली।