गुरुवार, 27 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. उत्तर प्रदेश
  4. shadab jakati arrest 10 rupee biscuit fame youtuber in trouble
Written By हिमा अग्रवाल
Last Modified: गुरुवार, 27 नवंबर 2025 (23:18 IST)

रील का नशा शादाब जकाती पर पड़ा भारी, बच्ची को लेकर बनाई रील के चक्कर में लेनी पड़ी जमानत

Shadab Jakati
shadab jakati arrest : मेरठ में सोशल मीडिया के चर्चित चेहरे शादाब जकाती की रीलबाजी इस कदर उलझी कि मामला सीधे पुलिस और कोर्ट तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि जकाती ने अपनी एक रील में बच्ची को दिखाते हुए डबल मीनिंग वाले अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया था। बस फिर क्या भाजपा के एक नेता और एक सोशल एक्टिविस्ट ने इसकी शिकायत राष्ट्रीय बाल आयोग और पुलिस से कर दी।
 
शिकायत पर तुरंत हरकत में आई इंचौली पुलिस ने BNSS 170 के तहत मुकदमा दर्ज किया और शादाब को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट में लंबी बहस, दलीलों और स्पष्टीकरणों के बाद आखिरकार उन्हें जमानत मिल ही गई। जकाती ने कोर्ट को एक माफीनामा और एफिडेविट भी सौंपा। इसमें साफ कहा कि वह भविष्य में ऐसी कोई रील नहीं बनाएंगे। 
 
दिलचस्प बात यह है कि यही शादाब जकाती कुछ समय पहले “10 रुपए वाला बिस्कुट कितने का है जी?” वाले डायलॉग से सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए थे। रीलों के जरिए प्रसिद्धि पाने वाले शादाब मेरठ के रहने वाले हैं और एक लोकप्रिय सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर के रूप में जाने जाते हैं।  रिहा होते ही जकाती ने कहा कि मैंने तो सिर्फ अपनी बच्ची को लेकर एक वीडियो बनाया था। बच्ची की मां की तारीफ की थी। हमारी कोई गलत मंशा नहीं थी। 
 
रील बनाने की आदत तो आजकल लोगों के दिलों और दिमाग पर इस कदर हावी है, जो सही गलत का भेद भी भूल जाती है, रील का यही नशा शादाब पर भारी पड़ गया, उन्होंने यह सोचा भी नही था कि वे गिरफ्तार होंगे और कोर्ट से जमानत लेनी पड़ेगी। Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Gold ने लगाई ऊंची छलांग, 2 हफ्ते के हाईलेवल पर दाम, चांदी में भी आई तेजी, बैंक ऑफ अमेरिका का बड़ा बयान

Gold ने लगाई ऊंची छलांग, 2 हफ्ते के हाईलेवल पर दाम, चांदी में भी आई तेजी, बैंक ऑफ अमेरिका का बड़ा बयानआज सोने के दामों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। 24 कैरेट और 22 कैरेट गोल्ड का ताजा भाव, जानें आपके शहर में आज का लेटेस्ट गोल्ड रेट और बाजार का हाल।

SIR में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए कौनसा फॉर्म भरें और उसके साथ कौनसे दस्तावेज लगेंगे

SIR में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए कौनसा फॉर्म भरें और उसके साथ कौनसे दस्तावेज लगेंगेHow to add name in voter list: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) का कार्य 12 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में जारी है। बूथ लेबल ऑफिसर (BLO) ने अपने-अपने क्षेत्र के मतदाताओं को एसआईआर फॉर्म वितरित कर दिए हैं। कई ऐसे भी मतदाता हैं, जिनको फॉर्म नहीं मिले हैं।

Delhi blasts के बीच नूंह से वकील गिरफ्तार, ISI को देता था खूफियां जानकारियां

Delhi blasts के बीच नूंह से वकील गिरफ्तार, ISI को देता था खूफियां जानकारियांDelhi blasts: दिल्ली ब्लास्ट के बीच सुरक्षा एजेंसियां देशभर में गिरफ्तारियां कर रही हैं। इस बीच नूंह से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। नूंह पुलिस ने वकील रिजवान को गिरफ्तार किया है। रिजवान पाकिस्तान की खूफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था।

Aadhaar अपडेट के नए नियम लागू, UIDAI ने जारी की 2025 की नई गाइडलाइंस, बदले डॉक्टूमेंट्‍स के नियम

Aadhaar अपडेट के नए नियम लागू, UIDAI ने जारी की 2025 की नई गाइडलाइंस, बदले डॉक्टूमेंट्‍स के नियमUIDAI ने आधार कार्ड (Aadhaar Card) नामांकन और अपडेट के लिए 2025 के नए नियम जारी किए हैं। अब बच्चों, वयस्कों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहचान, पता, जन्मतिथि और संबंध के प्रमाण से जुड़े दस्तावेजों में बदलाव किए गए हैं।

दिल्ली ब्लास्ट : NIA ने गिरफ्तार किया एक और आतंकी, क्या है उसका अल फलाह यूनिवर्सिटी से कनेक्शन?

दिल्ली ब्लास्ट : NIA ने गिरफ्तार किया एक और आतंकी, क्या है उसका अल फलाह यूनिवर्सिटी से कनेक्शन?Delhi Blast : राष्‍ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने दिल्‍ली लाल किला विस्‍फोट मामले में बुधवार को एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम शोएब बताया जा रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में कंपाउंडर शोएब दिल्ली के लाल किला के पास हुए कार धमाके के समय उमर के साथ कार में मौजूद था।

और भी वीडियो देखें

CM सिद्धारमैया और डिप्टी CM शिवकुमार के बीच चले 'शब्द' बाण, karnataka में फिर गर्माई सियासत

CM सिद्धारमैया और डिप्टी CM शिवकुमार के बीच चले 'शब्द' बाण, karnataka में फिर गर्माई सियासतकर्नाटक में कांग्रेस के भीतर कुर्सी को लेकर खींचतान जारी है। कांग्रेस सरकार के भीतर सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच जारी यह खींचतान अब सार्वजनिक स्वरूप ले चुकी है। दोनों के बीच 'शब्दबाण' चल रहे हैं।

अयोध्या में आराध्य और शिखर के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु, राम भक्त मोदी और योगी सरकार के विकास कार्यों का कर रहे बखान

अयोध्या में आराध्य और शिखर के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु, राम भक्त मोदी और योगी सरकार के विकास कार्यों का कर रहे बखानरामनगरी अयोध्या में नवनिर्मित भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। धर्म ध्वजारोहण के तीसरे दिन गुरुवार को भी सुबह से ही मंदिर परिसर में कतारें लग गईं। अनुमान है कि दिन भर में लगभग डेढ़ लाख श्रद्धालुओं ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में विराजमान रामलला और शिखर के दर्शन किए। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में हुए प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद अयोध्या में 25 नवंबर 2025 को मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई गई।

लखनऊ में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जंबूरी, 32000 प्रतिभागी हुए शामिल, दिखा गर्ल्स पॉवर

लखनऊ में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जंबूरी, 32000 प्रतिभागी हुए शामिल, दिखा गर्ल्स पॉवरभारत स्काउट्स एंड गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जंबूरी व डायमंड जुबली समारोह, भारत के अब तक के सबसे ऊर्जावान और विविधतापूर्ण युवा समागमों में से एक के रूप में सामने आ रहा है। लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में 23 नवंबर से आयोजित 19वीं राष्ट्रीय जंबूरी में एशिया-प्रशांत देशों व देश के कोने-कोने से 32,000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए हैं, जिसमें लड़कियों की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो इस आयोजन की विशेष उपलब्धि के तौर पर दर्ज की जा रही है।

रूस और यूक्रेन युद्ध के अंत की ट्रम्प की 28 सूत्रीय योजना

रूस और यूक्रेन युद्ध के अंत की ट्रम्प की 28 सूत्रीय योजनाTrumps 28 proposal for Ukraine: अमेरिका ने रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के अपने प्रस्ताव के सभी 28 बिंदुओं से यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को अवगत करा दिया है। यह योजना, जिसकी कई पर्यवेक्षकों द्वारा 'रूस के लिए अत्यधिक अनुकूल' होने के कारण कड़ी आलोचना की जा रही है, अभी अपने अंतिम नहीं, प्रारूपीय चरण में है।

Assam Anti Polygamy Bill : बहुविवाह पर कड़ा कानून, इस राज्य में पारित हुआ विधेयक, 7 साल की जेल के देना होगा मुआवजा

Assam Anti Polygamy Bill : बहुविवाह पर कड़ा कानून, इस राज्य में पारित हुआ विधेयक, 7 साल की जेल के देना होगा मुआवजाअसम विधानसभा ऐतिहासिक फैसला लिया है। असम विधानसभा में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने को लेकर विधेयक पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में बहुविवाह (Polygamy) की प्रथा को प्रतिबंधित करना और इसे पूरी तरह समाप्त करना है। इस कानून के तहत अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 7 साल की जेल हो सकती है।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com