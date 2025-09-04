गुरुवार, 4 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. वेबदुनिया सिटी
  3. इंदौर
  4. rat case in MY Hospital ridiculous statement by hod brajesh lahoti said many times rats bite us during duty
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :इंदौर , गुरुवार, 4 सितम्बर 2025 (21:45 IST)

MY Hospital चूहाकांड : तो क्या चूहे के काटने से नहीं हुई बच्चियों की मौत, HOD बोले- ड्‍यूटी के दौरान कई बार हमें भी काट लेते हैं, नहीं होता इन्फेक्शन

my hospital
शासकीय महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय (MYH) में चूहों के काटने के बाद दम तोड़ने वाली दो नवजात बच्चियों में शामिल एक शिशु के पोस्टमार्टम को लेकर इस अस्पताल के दो वरिष्ठ अधिकारियों के विरोधाभासी बयानों से विवाद उत्पन्न हो गया है। इस बीच एचओडी का हास्यास्पद बयान भी सामने आया है। चूहा काटने की घटना के बाद 2 नवजातों की मौत हो चुकी है, जिससे पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब तक विभाग के 6   कर्मचारियों को निलंबित किया जा चुका है। वैसे एमवायएच में नवजात बच्चों पर चूहों के हमले का यह कोई पहला मामला नहीं है। साल 2021 में इस सरकारी अस्पताल की नर्सरी (वह स्थान जहां नवजात बच्चों को देख-भाल के लिए रखा जाता है) में चूहों ने एक बच्चे की एड़ी कुतर दी थी।
 
क्या बोले एचओडी 
सर्जरी के विभाग के अध्यक्ष डॉ. ब्रजेश लाहोटी ने इस बात को भी माना है कि एमवाय अस्पताल के अंदर चूहा हैं उन्होंने यह कहा कि कई बार चूहे ड्यूटी के दौरान हमें भी काट लेते हैं चूहों से किसी प्रकार का कोई इंफेक्शन नहीं होता है।  स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा आयुक्त तरुण राठी खुद एमवाय अस्पताल पहुंचे और PICU वार्ड का डीन अरविंद घनघोरिया व अधीक्षक डॉ. अशोक यादव के साथ निरीक्षण किया। तरुण रठी ने अधीक्षक के कमरे में बैठकर पूरी घटना की जानकारी ली। 
 
अधिकारियों ने बताया कि एमवायएच के नवजात बच्चों की सर्जरी से जुड़े विभाग की गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में हाल में चूहों के हमले की जद में आई एक बच्ची की मंगलवार को मौत हुई थी, जबकि दूसरी ने बुधवार को दम तोड़ा था।
MY hospital
उन्होंने बताया कि जिस बच्ची की बुधवार को मौत हुई, उसके ‘परिजनों की इच्छा के मुताबिक’ उसके शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया और शव को उसके परिवार को सौंप दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि चूहों के हमले की शिकार एक अन्य नवजात बच्ची ने मंगलवार को दम तोड़ा था।
एमवायएच के अधीक्षक डॉ. अशोक यादव ने इस बच्ची के बारे में बुधवार देर शाम मीडिया से कहा था कि उसके शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उसमें हृदय वाहिकाओं की समस्या, ‘सेप्टिसीमिया’ (रक्त विषाक्तता या रक्त संक्रमण) और संक्रमण के बारे में पता चला और ये सभी समस्याएं उसे चूहों के काटने से पहले से थीं। यादव के इस दावे पर सवाल खड़े हो गए, जब बच्चों की सर्जरी के विभाग के अध्यक्ष डॉ. ब्रजेश लाहोटी ने मीडिया को बताया कि इस बच्ची के शव का पोस्टमार्टम बृहस्पतिवार को हुआ।
 
संयोगितागंज पुलिस थाने के प्रभारी अरविंद खत्री ने भी से बातचीत में पुष्टि की कि इस बच्ची के शव को पोस्टमार्टम गुरुवार को हुआ। चूहों के हमले के बाद दो नवजात बच्चियों की मौत को लेकर मचे बवाल के बीच एमवायएच प्रशासन लगातार दावा कर रहा है कि दोनों शिशुओं की मौत का चूहों के काटने से कोई लेना-देना नहीं है और उन्होंने अलग-अलग जन्मजात विकृतियों के कारण उत्पन्न पहले से मौजूद गंभीर स्वास्थ्यगत परेशानियों के कारण दम तोड़ा।
 
इस बीच, राज्य के चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त तरुण राठी ने एमवायएच का दौरा किया। उन्होंने एमवायएच में दोनों नवजात बच्चियों की मौत को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि घटना की विस्तृत जांच के लिए राज्यस्तरीय दल भी बनाया गया है और जांच रिपोर्ट के आधार पर उचित कदम उठाए जाएंगे।
 
इनमें से एक नवजात बच्ची के पोस्टमार्टम के विवाद के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हमें अपने तंत्र पर इतना भरोसा तो रखना ही होगा कि चिकित्सा क्षेत्र की नैतिकता के चलते किसी शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले से तैयार नहीं की जा सकती। उन्होंने हालांकि कहा कि वह देखेंगे कि नवजात बच्ची के पोस्टमार्टम को लेकर पहले मीडिया को क्या जानकारी दी गई थी और अगर इसमें कोई चूक पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
 
इस बीच, एमवायएच प्रशासन ने उस निजी फर्म को राज्य सरकार की काली सूची में डालने की सिफारिश की है जिसके पास अस्पताल परिसर की साफ-सफाई, सुरक्षा, कीट नियंत्रण और डेटा एंट्री ऑपरेटर सरीखे मानव संसाधन मुहैया कराने का ठेका है। चूहों के काटे जाने के बाद दो नवजात बच्चियों की मौत के मामले में एमवायएच प्रशासन अब तक 6 अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर चुका है जिसमें निलंबन और पद से हटाए जाने के कदम शामिल हैं। इनपुट भाषा Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Pakistan के PM शाहबाज शरीफ ने फिर करवाई बेइज्जती, 3 साल बाद पुतिन के सामने एक बार फिर हुए शर्मिंदा

Pakistan के PM शाहबाज शरीफ ने फिर करवाई बेइज्जती, 3 साल बाद पुतिन के सामने एक बार फिर हुए शर्मिंदापाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन के सामने फिर 3 साल बाद फिर वे ट्रांसलेशन ईयरफोन कान में ठीक तरह से नहीं लगा पाए। मंगलवार को बीजिंग में पुतिन से मुलाकात के दौरान यह वाकया हुआ।

विघ्नहर्ता के नाम पर खुद विघ्‍न डाल रहे जिम्‍मेदार, आभार-सत्‍कार के गेट से रौंदा सड़कों का ट्रैफिक, जिम्‍मेदार नहीं उठा रहे फोन

विघ्नहर्ता के नाम पर खुद विघ्‍न डाल रहे जिम्‍मेदार, आभार-सत्‍कार के गेट से रौंदा सड़कों का ट्रैफिक, जिम्‍मेदार नहीं उठा रहे फोनइंदौर में अपनी राजनीति चमकाने के लिए नेता और उनके कार्यकर्ता कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। धार्मिक आयोजनों में भी नेता और उनके समर्थक कार्यकर्ता अपने फोटों से पटे द्वार और होर्डिंग्‍स बीच सड़कों पर लगा रहे हैं। शहर में तकरीबन हर जगह विघ्‍नहर्ता गणेशजी के आयोजन के लिए लगाए गए पंडालों के आगे आयोजकों ने स्‍वागत गेट या द्वार लगा रखे हैं, जिन पर नेतानगरियों के फोटों लगाए गए हैं।

हाउडी मोदी से टैरिफ वॉर तक : मोदी के सबसे अच्छे दोस्त थे ट्रम्प, आखिर इतने कैसे बिगड़े रिश्ते?

हाउडी मोदी से टैरिफ वॉर तक : मोदी के सबसे अच्छे दोस्त थे ट्रम्प, आखिर इतने कैसे बिगड़े रिश्ते?friendship between Narendra Modi and Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल के शुरू होने के कुछ ही महीनों में भारत-अमेरिका संबंधों में अभूतपूर्व तनाव देखने को मिल रहा है। कभी 'हाउडी मोदी' और 'नमस्ते ट्रम्प' जैसे आयोजनों से परवान चढ़ी दोस्ती अब अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है।

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIM

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIMiPhone 17 के लॉन्च की तारीख का ऐलान हो चुका है। Apple का लॉन्च इवेंट 'अवे ड्रॉपिंग' 9 सितंबर को आयोजित होगा। कंपनी ने इवेंट के लिए ऑफिशियल इनविटेशन भेजना शुरू कर दिया है। इवेंट में आईफोन17 सीरीज में चार मॉडल्स- आईफोन 17, आईफोन 17 एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स पेश किए जा सकते हैं।

Maruti Victoris हुई पेश, Hyundai Creta और Kia Seltos को देगी टक्कर, कीमत और फीचर्स को लेकर कंपनी ने क्या बताया

Maruti Victoris हुई पेश, Hyundai Creta और Kia Seltos को देगी टक्कर, कीमत और फीचर्स को लेकर कंपनी ने क्या बतायाmaruti victorious Price in india : मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने 3 सितंबर को भारतीय बाजार में अपनी पांचवी एसयूवी के तौर पर Maruti Victoris को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। हालांकि अभी इस एसयूवी को केवल शोकेस किया गया है। ये एसयूवी 6 अलग-अलग ट्रिम वैरिएंट में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। हालांकि अभी इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया गया है।

और भी वीडियो देखें

GST Reforms : जीएसटी सुधारों पर बोले मुकेश अंबानी उपभोक्ता मांग और कारोबार को मिलेगी रफ्तार

GST Reforms : जीएसटी सुधारों पर बोले मुकेश अंबानी उपभोक्ता मांग और कारोबार को मिलेगी रफ्ताररिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश डी. अंबानी ने भारत सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (GST) दरों में किए गए दूसरी पीढ़ी के सुधारों का स्वागत किया है। अंबानी ने ऐतिहासिक जीएसटी सुधारों को, भारतीयों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'दिवाली उपहार' बताते हुए कहा कि जीएसटी में सुधार उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों और सेवाओं को किफायती बनाने, व्यापार की परिचालन जटिलता को कम करने, मुद्रास्फीति को कम करने और खुदरा क्षेत्र में उपभोग वृद्धि को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है।

Delhi Metro को देख हर्ष गोयनका को क्यों याद आई नियाग्रा फॉल

Delhi Metro को देख हर्ष गोयनका को क्यों याद आई नियाग्रा फॉलउद्योगपति हर्ष गोयनका सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहते हैं। वे एक्स पर लगातार पोस्ट करते हैं और पोस्ट के जरिए व्यवस्थाओं पर तंज भी करते हैं। दरअसल, मॉनसून में मेट्रो स्टेशन और डिब्बों के अंदर पानी टपकने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। इस बार उन्होंने दिल्ली मेट्रो का एक वीडियो पोस्ट कर तंज किया है।

कानून के बावजूद दवा कंपनियों की मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा बड़ा सवाल 'बिना दांत का बाघ है' तो इसका उद्देश्य क्या है

कानून के बावजूद दवा कंपनियों की मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा बड़ा सवाल 'बिना दांत का बाघ है' तो इसका उद्देश्य क्या हैसुप्रीम कोर्ट ने फार्मास्युटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेज के लिए समान संहिता (यूसीपीएमपी) 2024 के संबंध में गुरुवार को सवाल किया कि अगर यह संहिता एक 'बिना दांत का बाघ है' तो इसका उद्देश्य क्या है? न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 'फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया' की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वास्तविक "कठिनाई" मानदंडों के कार्यान्वयन में है।

MYH में चूहों के काटने से बच्चियों की मौत हत्या, PM और CM पर भड़के राहुल गांधी

MYH में चूहों के काटने से बच्चियों की मौत हत्या, PM और CM पर भड़के राहुल गांधीRats bit newborns in Indore MYH: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इंदौर के शासकीय महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय (MYH) में चूहों के काटने से दो नवजात बच्चियों की मौत को ‘हत्या’ करार दिया है और कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को शर्म से सिर झुका लेना चाहिए।

CM योगी ने अखिलेश पर किया कटाक्ष, बोले- 'गुंडा टैक्स' सपा सरकार का संस्कार था, लेकिन अब...

CM योगी ने अखिलेश पर किया कटाक्ष, बोले- 'गुंडा टैक्स' सपा सरकार का संस्कार था, लेकिन अब...Chief Minister Yogi Adityanath News : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साधते हुए बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी (सपा) के शासनकाल में उद्यमियों का शोषण किया गया और गुंडा टैक्स का बोलबाला था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि व्यापारियों और उद्यमियों से ‘गुंडा टैक्स’ वसूलना सपा सरकार के संस्कार का हिस्सा था। आज ऐसा करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता।

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदे

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदेरिलायंस जियो 5 सितंबर को अपनी लॉन्चिंग के 10वें साल में प्रवेश कर जाएगा। 9 वर्ष पूरे होने के मौके पर रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने 50 करोड़ जियो यूजर्स को तोहफा देते हुए कई नए सेलिब्रेशन प्लान लॉन्च किए। इनमें अनलिमिटेड मनोरंजन वाला वीकेंड प्लान, महीने भर चलने वाला विशेष ऑफर और सालभर चलने वाले सरप्राइज़ शामिल हैं।

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIM

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIMiPhone 17 के लॉन्च की तारीख का ऐलान हो चुका है। Apple का लॉन्च इवेंट 'अवे ड्रॉपिंग' 9 सितंबर को आयोजित होगा। कंपनी ने इवेंट के लिए ऑफिशियल इनविटेशन भेजना शुरू कर दिया है। इवेंट में आईफोन17 सीरीज में चार मॉडल्स- आईफोन 17, आईफोन 17 एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स पेश किए जा सकते हैं।

Samsung A17 5G : Samsung का सस्ता AI स्मार्टफोन, 50MP कैमरे के साथ 5000mAh वाली बैटरी, कीमत आपके बजट में जानिए फीचर्स

Samsung A17 5G : Samsung का सस्ता AI स्मार्टफोन, 50MP कैमरे के साथ 5000mAh वाली बैटरी, कीमत आपके बजट में जानिए फीचर्ससैमसंग ने Samsung Galaxy A17 5G को लॉन्च कर चुपके से बड़ा धमाका किया है। सैमसंग की A-सीरीज लाइनअप का सबसे लेटेस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन बताया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि एआई-पावर्ड से लैस है। स्मार्टफोन को कंपनी ने 5000mAh बैटरी और 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा के साथ बाजार में उतारा है। Samsung Galaxy A17 5G स्मार्टफोन में 6.7-इंच का Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

गणेशोत्सव

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com