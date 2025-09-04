गुरुवार, 4 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. वेबदुनिया सिटी
  3. इंदौर
  4. Congress vote thief gaddi chhod yatra in Indore
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : गुरुवार, 4 सितम्बर 2025 (17:29 IST)

भरी बारिश में भारी तादाद में इकठ्ठा हुए कांग्रेसी, वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे के साथ की आमसभा, कलेक्‍ट्रेट का घेराव

Congress
इंदौर में गुरुवार को कांग्रेस वोट चोरी विरोध यात्रा निकाल गई। इससे पहले जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े और शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने पदभार ग्रहण किया। भारी बारिश के बीच सैंकडों कार्यकर्ता और कांग्रेस समर्थक मोती तबेला में आयोजित सभा स्‍थल पहुंचे। दरअसल, यह आयोजन फर्जी वोटर हटाने के लिए कांग्रेस ने निकाली थी।

इसमें मतदाता सूची को जांचने की मांग के साथ ही हाथ में वोट-चोर, गद्दी छोड़ की तख्ती लेकर सैंकडों कार्यकर्ता सडकों पर निकले और इसके बाद मोती तबेला सभा स्‍थल पहुंचे। हालांकि यात्रा और सभा के पहले इंदौर की राजनीतिक उठापटक का एक दिलचस्‍प वाकया देखने को मिला। दरअसल, आयोजन से पहले इंदौर शहर कांग्रेस कार्यालय पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के विरोध में पोस्टर लगाए गए।
Congress
गुरुवार को नवनियुक्‍त शहर कांग्रेस अध्‍यक्ष चिंटू चौकसे और विपिन वानखेड़े ने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान इंदौर शहर एवं जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ कलेक्टर कार्यालय पर जंगी प्रदर्शन भी किया। इस प्रदर्शन के लिए मोती तबेला चौराहे पर कांग्रेस के सैंकडों कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने रैली के रूप में जाकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। हालांकि बारिश की वजह से शेड्यूल के मुताबिक आयोजन नहीं हो सका।

क्‍या कहा चौकसे ने : इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चिंटू चौकसे एवं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विपिन वानखेड़े ने बताया कि कांग्रेस के द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर वोट चोरी के विरोध में जन जागरण अभियान शुरू किया गया है। प्रदेश और देश में सत्ता रूढ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनाव में वोट की चोरी कर सफलता हासिल करने का काम किया जा रहा है। इसके विरोध में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में जन जागरण अभियान शुरू हुआ है। इंदौर की यह आम सभा इसी कडी में आयोजित की गई थी।
Congress
चौकसे ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार इस आंदोलन के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी की गई थी। मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के द्वारा फर्जी मतदाताओं के माध्यम से गड़बड़ी की गई है। इस सभा को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं मध्य प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधायक भंवर सिंह शेखावत ने संबोधित किया।

सभा ने नेताओं ने कहा कि यह रैली भाजपा की वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठाएगी। इस आंदोलन के साथ इंदौर क्षेत्र में भी जनता को भाजपा की वोट चोरी से अवगत कराने का अभियान शुरू हो जाएगा। बता दें कि आंदोलन के पहले कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर पहुंचकर कांग्रेस के नवनियुक्त शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे और नवनियुक्त जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े के द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया।
रिपोर्ट : नवीन रांगियाल
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
कमर-कमर पानी में उतरे मामा शिवराज, पंजाब के किसानों से मिले कृषि मंत्री चौहान

Pakistan के PM शाहबाज शरीफ ने फिर करवाई बेइज्जती, 3 साल बाद पुतिन के सामने एक बार फिर हुए शर्मिंदा

Pakistan के PM शाहबाज शरीफ ने फिर करवाई बेइज्जती, 3 साल बाद पुतिन के सामने एक बार फिर हुए शर्मिंदापाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन के सामने फिर 3 साल बाद फिर वे ट्रांसलेशन ईयरफोन कान में ठीक तरह से नहीं लगा पाए। मंगलवार को बीजिंग में पुतिन से मुलाकात के दौरान यह वाकया हुआ।

विघ्नहर्ता के नाम पर खुद विघ्‍न डाल रहे जिम्‍मेदार, आभार-सत्‍कार के गेट से रौंदा सड़कों का ट्रैफिक, जिम्‍मेदार नहीं उठा रहे फोन

विघ्नहर्ता के नाम पर खुद विघ्‍न डाल रहे जिम्‍मेदार, आभार-सत्‍कार के गेट से रौंदा सड़कों का ट्रैफिक, जिम्‍मेदार नहीं उठा रहे फोनइंदौर में अपनी राजनीति चमकाने के लिए नेता और उनके कार्यकर्ता कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। धार्मिक आयोजनों में भी नेता और उनके समर्थक कार्यकर्ता अपने फोटों से पटे द्वार और होर्डिंग्‍स बीच सड़कों पर लगा रहे हैं। शहर में तकरीबन हर जगह विघ्‍नहर्ता गणेशजी के आयोजन के लिए लगाए गए पंडालों के आगे आयोजकों ने स्‍वागत गेट या द्वार लगा रखे हैं, जिन पर नेतानगरियों के फोटों लगाए गए हैं।

हाउडी मोदी से टैरिफ वॉर तक : मोदी के सबसे अच्छे दोस्त थे ट्रम्प, आखिर इतने कैसे बिगड़े रिश्ते?

हाउडी मोदी से टैरिफ वॉर तक : मोदी के सबसे अच्छे दोस्त थे ट्रम्प, आखिर इतने कैसे बिगड़े रिश्ते?friendship between Narendra Modi and Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल के शुरू होने के कुछ ही महीनों में भारत-अमेरिका संबंधों में अभूतपूर्व तनाव देखने को मिल रहा है। कभी 'हाउडी मोदी' और 'नमस्ते ट्रम्प' जैसे आयोजनों से परवान चढ़ी दोस्ती अब अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है।

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIM

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIMiPhone 17 के लॉन्च की तारीख का ऐलान हो चुका है। Apple का लॉन्च इवेंट 'अवे ड्रॉपिंग' 9 सितंबर को आयोजित होगा। कंपनी ने इवेंट के लिए ऑफिशियल इनविटेशन भेजना शुरू कर दिया है। इवेंट में आईफोन17 सीरीज में चार मॉडल्स- आईफोन 17, आईफोन 17 एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स पेश किए जा सकते हैं।

Maruti Victoris हुई पेश, Hyundai Creta और Kia Seltos को देगी टक्कर, कीमत और फीचर्स को लेकर कंपनी ने क्या बताया

Maruti Victoris हुई पेश, Hyundai Creta और Kia Seltos को देगी टक्कर, कीमत और फीचर्स को लेकर कंपनी ने क्या बतायाmaruti victorious Price in india : मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने 3 सितंबर को भारतीय बाजार में अपनी पांचवी एसयूवी के तौर पर Maruti Victoris को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। हालांकि अभी इस एसयूवी को केवल शोकेस किया गया है। ये एसयूवी 6 अलग-अलग ट्रिम वैरिएंट में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। हालांकि अभी इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया गया है।

और भी वीडियो देखें

भरी बारिश में भारी तादाद में इकठ्ठा हुए कांग्रेसी, वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे के साथ की आमसभा, कलेक्‍ट्रेट का घेराव

भरी बारिश में भारी तादाद में इकठ्ठा हुए कांग्रेसी, वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे के साथ की आमसभा, कलेक्‍ट्रेट का घेरावइंदौर में गुरुवार को कांग्रेस वोट चोरी विरोध यात्रा निकाल गई। इससे पहले जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े और शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने पदभार ग्रहण किया। भारी बारिश के बीच सैंकडों कार्यकर्ता और कांग्रेस समर्थक मोती तबेला में आयोजित सभा स्‍थल पहुंचे। दरअसल, यह आयोजन फर्जी वोटर हटाने के लिए कांग्रेस ने निकाली थी।

केंद्र सरकार कभी अमेरिका तो कभी चीन के सामने गिड़गिड़ा रही : ममता बनर्जी

केंद्र सरकार कभी अमेरिका तो कभी चीन के सामने गिड़गिड़ा रही : ममता बनर्जीMamta Banerjee News : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने विदेशी ताकतों के सामने भारत की प्रतिष्ठा को बेच दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कभी अमेरिका के सामने तो कभी चीन के सामने भीख मांग रही है। अन्य राज्यों में बंगाली प्रवासियों पर हमलों से संबंधित सरकारी संकल्प पर राज्य विधानसभा में चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की तानाशाही मानसिकता है।

Manipur violence : पीएम मोदी के दौरे के पहले मणिपुर से अच्छी खबर, MHA ने कहा- 2 साल बाद खुलेगा NH-2, मैतेई-कुकी समुदायों की हिंसा के बाद से था बंद

Manipur violence : पीएम मोदी के दौरे के पहले मणिपुर से अच्छी खबर, MHA ने कहा- 2 साल बाद खुलेगा NH-2, मैतेई-कुकी समुदायों की हिंसा के बाद से था बंदप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दौरे से पहले मणिपुर से अच्छी खबर सामने आई है। 'कुकी-जो' परिषद ने राष्ट्रीय राजमार्ग-2 को यात्रियों और आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही के लिए खोलने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय (MHA) के अनुसार कुकी-जो काउंसिल सुरक्षा बलों के साथ NH-2 पर शांति बनाए रखने में सहयोग करेगी।

ट्रंप का पत्रकार को घटिया जवाब, भारत पर टैरिफ लगाकर रूस पर एक्शन लिया ना...

ट्रंप का पत्रकार को घटिया जवाब, भारत पर टैरिफ लगाकर रूस पर एक्शन लिया ना...US President Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लगता मति मारी गई है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रोकने के लिए वे 8 महीने बाद भी वे कुछ नहीं कर पाए हैं। हालांकि वे अपने ऊल-जुलूल बयानों के लिए जरूर सुर्खियां बटोर रहे हैं। गुरुवार को पोलैंड के एक पत्रकार ने रूस पर एक्शन से जुड़ा सवाल पूछा तो उन्होंने बहुत ही वाहियात जवाब दिया।

Share Bazaar में दूसरे दिन भी तेजी, Sensex 150 अंक चढ़ा, Nifty भी रहा बढ़त में

Share Bazaar में दूसरे दिन भी तेजी, Sensex 150 अंक चढ़ा, Nifty भी रहा बढ़त मेंShare Market Update News : स्थानीय शेयर बाजार में बृहस्पतिवार को लगातार दूसरे दिन तेजी रही और बीएसई सेंसेक्स 150 अंक के लाभ में रहा जबकि एनएसई निफ्टी 19 अंक मजबूत हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में महिंद्रा एंड महिंद्रा में सबसे ज्यादा 5.96 प्रतिशत की तेजी आई। इसके अलावा, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ट्रेंट, आईटीसी और एचडीएफसी बैंक के शेयर भी लाभ में रहे। जीएसटी में व्यापक सुधारों के तहत रोजमर्रा के उपयोग के सामान पर कर दरें घटाए जाने के बाद शेयर बाजार में तेजी आई।

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदे

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदेरिलायंस जियो 5 सितंबर को अपनी लॉन्चिंग के 10वें साल में प्रवेश कर जाएगा। 9 वर्ष पूरे होने के मौके पर रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने 50 करोड़ जियो यूजर्स को तोहफा देते हुए कई नए सेलिब्रेशन प्लान लॉन्च किए। इनमें अनलिमिटेड मनोरंजन वाला वीकेंड प्लान, महीने भर चलने वाला विशेष ऑफर और सालभर चलने वाले सरप्राइज़ शामिल हैं।

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIM

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIMiPhone 17 के लॉन्च की तारीख का ऐलान हो चुका है। Apple का लॉन्च इवेंट 'अवे ड्रॉपिंग' 9 सितंबर को आयोजित होगा। कंपनी ने इवेंट के लिए ऑफिशियल इनविटेशन भेजना शुरू कर दिया है। इवेंट में आईफोन17 सीरीज में चार मॉडल्स- आईफोन 17, आईफोन 17 एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स पेश किए जा सकते हैं।

Samsung A17 5G : Samsung का सस्ता AI स्मार्टफोन, 50MP कैमरे के साथ 5000mAh वाली बैटरी, कीमत आपके बजट में जानिए फीचर्स

Samsung A17 5G : Samsung का सस्ता AI स्मार्टफोन, 50MP कैमरे के साथ 5000mAh वाली बैटरी, कीमत आपके बजट में जानिए फीचर्ससैमसंग ने Samsung Galaxy A17 5G को लॉन्च कर चुपके से बड़ा धमाका किया है। सैमसंग की A-सीरीज लाइनअप का सबसे लेटेस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन बताया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि एआई-पावर्ड से लैस है। स्मार्टफोन को कंपनी ने 5000mAh बैटरी और 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा के साथ बाजार में उतारा है। Samsung Galaxy A17 5G स्मार्टफोन में 6.7-इंच का Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

गणेशोत्सव

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com