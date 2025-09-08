OnePlus Nord Buds 3r सस्ता होने के साथ धमाकेदार साउंड, मिल रहा है धांसू डिस्काउंट



OnePlus Nord Buds 3r price : चीन की प्रौद्योगिकी कंपनी वनप्लस ने नॉर्ड बड्स 3आर ईयरबड भारतीय बाजार में पेश करने की घोषणा की। इस ईयरबड को औरा ब्लू और ऐश ब्लैक रंगों में उतारा गया है, जिनकी कीमत 1,799 रुपए रखी गई है।

कुछ चुनिंदा बैंकों के क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर 100 रुपए की अतिरिक्त छूट मिलेगी। नॉर्ड बड्स 3आर का प्लेटाइम 54 घंटे है। इसमें 2 माइक हैं, जो एआई नॉइज कैंसिलेशन के साथ आता है। कनेक्टिविटी के लिए यह ब्लूटूथ 5.4 से लैस है। अन्य फंक्शनों में एआई ट्रांसलेशन, टैप 2 टेक फोटोज, एक्वा टच कंट्रोल और फाइंड माय ईयरबड शामिल हैं। Edited by : Sudhir Sharma