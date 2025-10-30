गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: सिवान , गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025 (11:20 IST)

सिवान में ASI की हत्या, शव को सुनसान इलाके में फेंका

Bihar crime news : बिहार के सिवान में एक दिल दहला देने वाले घटनाक्रम में एएसआई अनिरुद्ध कुमार की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को सुनसान इलाके में फेंक दिया।
 
हत्या के बाद पुलिसकर्मी का शव दरौंदा थाना क्षेत्र के बसांव नवका टोला में फेंक दिया गया। सुबह जब लोगों ने शव देखा पुलिस को सूचना दी। मृतक की पहचान अनिरुद्ध कुमार के रूप में हुई। ASI अनिरुद्ध कुमार दरोंदा थाने में तैनात थे। 
 
पुलिसकर्मी की हत्या की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि वे सिविल ड्रेस में थे। आरोपियों ने घात लगाकर उन पर हमला किया। घटना से पुलिस महकमे में शोक की लहर है।
 
जिला पुलिस अधीक्षक ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच टीम को जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है।
edited by : Nrapendra Gupta 
