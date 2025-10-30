गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मुंबई , गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025 (11:42 IST)

शुरुआती कारोबार में Share Bazaar में आई गिरावट, इस कारण लुढ़के Sensex और Nifty

Stock market fell in early trade
Share Market Update News : शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 355.57 अंक या 0.42 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,641.56 पर कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी 113.65 अंक या 0.44 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,940.25 स्तर पर बना हुआ था। एशियाई बाजारों से मिले मिले-जुले रुझान और फेडरल रिजर्व के बयान ने निवेशकों का मूड ठंडा कर दिया था। ज़्यादातर दिग्गज कंपनियों में निवेशकों ने मुनाफावसूली की। एशियाई बाजार भी ज्यादातर गिरावट में कारोबार कर रहे हैं।

खबरों के अनुसार, शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 355.57 अंक या 0.42 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,641.56 पर कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी 113.65 अंक या 0.44 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,940.25 स्तर पर बना हुआ था। एशियाई बाजारों से मिले मिले-जुले रुझान और फेडरल रिजर्व के बयान ने निवेशकों का मूड ठंडा कर दिया था।
ज़्यादातर दिग्गज कंपनियों में निवेशकों ने मुनाफावसूली की। एशियाई बाजार भी ज्यादातर गिरावट में कारोबार कर रहे हैं। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका में मौद्रिक नीति में ढील से भारत जैसे उभरते बाजारों में विदेशी निवेश बढ़ सकता है। दिग्गज शेयर जैसे Airtel, Sun Pharma, ITC, Tata Steel, Reliance और Infosys में बिकवाली हावी रही।
L&T, Tata Motors PV और Bajaj Finance जैसे शेयरों में हल्की खरीदारी दिखी। Bharti Airtel, Sun Pharma, ITC, Tata Steel, Power Grid, Reliance Industries, Titan, Kotak Bank, Infosys, Axis Bank, Trent और HCL Tech में 1.5% तक की गिरावट आई। विशेषज्ञों का कहना है कि बाजार की दिशा अब ग्लोबल संकेतों और कॉर्पोरेट नतीजों पर निर्भर करेगी। फेड के बयान से अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ है।
