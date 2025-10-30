790 पन्नों में दर्ज हुई सोनम रघुवंशी एंड कंपनी के गुनाहों की कहानी, हत्‍या जिसने पूरे देश हिला दिया, अब चलेगा मुकदमा हनीमून पर हत्‍या वाले इस कांड की वजह से रिश्‍तें हुए तार- तार, चल पड़ी थी नई बहस

इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में पांच आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हुए हैं। इनके खिलाफ सितंबर में चार्जशीट दाखिल किया गया था। तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ भी जल्द ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी।

औपचारिक रूप से आरोप तय : मंगलवार को अदालत ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 103(1) (हत्या), 238 (ए) (साक्ष्य मिटाना) और 61(2) (आपराधिक साजिश) के तहत औपचारिक रूप से आरोप तय किए। पुलिस के अनुसार मध्यप्रदेश के इंदौर निवासी राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी सोहरा जाने से पहले 21 मई को शिलांग आए थे। इसने बताया कि 26 मई को दंपति के लापता होने की सूचना मिली, जिसके बाद सोहरा पुलिस, विशेष अभियान दल (एसओटी), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), पर्वतारोही समूहों और स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया।

ALSO READ: सोनम रघुवंशी को राजा नहीं, राज था पसंद, रात में घंटों फोन पर करते थे बातें!

जांचकर्ताओं ने पाया कि सोनम के राज कुशवाहा के साथ संबंध थे। दोनों ने भाड़े के तीन हमलावरों के साथ मिलकर हनीमून के बहाने रघुवंशी की हत्या की साजिश रची थी। इस हत्‍याकांड की पूरे देश में चर्चा हुई थी। हर घर और सोशल मीडिया में यही बात कही जा रही थी कि कैसे इस हत्‍याकांड में पति पत्‍नी के रिश्‍ते तार तार हुए।

