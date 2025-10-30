‘सोनम रघुवंशी’ का मामा निकला कातिल, चलती ट्रेन में भांजी के पति की चाकू से गोदकर की हत्‍या

झारखंड से सूरत जा रही रेल नंबर 09040 धनबाद-उधना एक्सप्रेस में एक खौफनाक मर्डर सामने आया है। चलती ट्रेन में एक शख्‍स ने चाकूओं से गोदकर एक व्‍यक्‍ति की हत्‍या कर दी। इस हत्या में इंदौर की 'सोनम रघुवंशी' के नाम से कनेक्शन सामने आया है। हालांकि ये सोनम रघुवंशी इंदौर वाली नहीं बल्कि जबलपुर की है और जबलपुर वाली सोनम रघुवंशी के मामा ने अपनी ही भांजी के पति की हत्‍या कर दी। इस कांड में आरोपी गोविंद रघुवंशी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।दरअसल, युवक की हत्या सोनम रघुवंशी के मामा गोविंद रघुवंशी ने की है, क्योंकि गोविंद की भांजी और दामाद के बीच कोर्ट में केस चल रहा था। वह भांजी के साथ पेशी पर जा-जाकर परेशान हो चुका था। इसी वजह से उसने भांजी के पति की हत्या कर दी। इस सनसनीखेज हत्याकांड में GRP आरोपी मामा को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है।बता दें कि जबलपुर रेलवे स्टेशन पर दो दिन पहले 27 अक्टूबर को धनबाद-उधना एक्सप्रेस ट्रेन से एक यात्री को गंभीर हालत में उतारकर मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान यात्री शैलेंद्र हार्डिया की मौत हो गई थी। शैलेंद्र के शरीर पर 54 घाव मिले थे, जो चाकू या अन्य धारदार हथियार से किए गए थे। शैलेंद्र ने मौत से पूर्व दिए बयान में अपने मामा ससुर गोविंद रघुवंशी पर हत्या करने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद GRP पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए गोविंद की तलाश की और नर्मदापुरम से उसे गिरफ्तार कर लिया।GRP थाना प्रभारी संजीवनी राजपूत के मुताबिक, शैलेंद्र हार्डिया नर्मदापुरम पिपरिया बनखेड़ी का रहने वाला था। वह पिपरिया में एक कोचिंग क्लास चलाता था, जहां पर कोचिंग में पढ़ने वाली सोनम रघुवंशी से उसकी बातचीत शुरू हो गई। दोनों एक-दूसरे से प्रेम करने लगे। इसी बीच सोनम की RPF में नौकरी लग गई, जिसे सतना RPF में पोस्टिंग मिली। 2022 में सोनम रघुवंशी और शैलेंद्र हार्डिया ने जबलपुर आर्य समाज मंदिर से प्रेम विवाह किया, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही परिजनों के हस्तक्षेप के कारण उनके बीच विवाद होने लगा, जिसके बाद शैलेंद्र की पत्नी सोनम रघुवंशी ने उसके खिलाफ सतना RPF थाने में रेप और अपहरण का केस दर्ज करा दिया।पुलिस ने बताया कि आरोपी गोविंद रघुवंशी अपनी भांजी सोनम रघुवंशी को बेटी की तरह चाहता था। वह सोनम को लगातार कई सालों से परेशान देख रहा था और यही बात उसे नागवार गुजरी। सोनम रघुवंशी का सतना से जबलपुर RPF ट्रांसफर हो गया। इस दौरान सोनम के पति शैलेंद्र हार्डिया जबलपुर आकर उसे परेशान करने लगा। 27 अक्टूबर को शैलेंद्र अपनी पत्नी द्वारा दर्ज कराए गए केस में पेशी पर सतना गया था, जहां से धनबाद-उधना एक्सप्रेस में बैठकर वापस लौट रहा था। इसी ट्रेन में उसका मामा ससुर गोविंद भी सवार हो गया, जिसने मौका पाकर शैलेंद्र पर चाकू से 54 वार किए और गोसलपुर में चेन पुलिंग कर ट्रेन से उतरकर भाग गया।मृतक शैलेंद्र हार्डिया ने मरने से पहले पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि वह सतना से पेशी का लौट रहा था, तभी उसे मामा ससुर गोविंद रघुवंशी ने चाकू से उस पर हमला किया। घटना के बाद पुलिस हरकत में आई। सिहोरा, जबलपुर और होशंगाबाद पिपरिया सहित कई जगह छापेमारी करते हुए गोविंद रघुवंशी को पिपरिया से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने भांजे दामाद की हत्या करने वाले गोविंद रघुवंशी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है।