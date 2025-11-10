सोमवार, 10 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: सोमवार, 10 नवंबर 2025 (18:17 IST)

सीएम धामी ने किया अल्ट्रा मैराथन के Logo का अनावरण

Chief Minister Pushkar Singh Dhami
Chief Minister Pushkar Singh Dhami: देहरादून में पर्यटन विभाग द्वारा राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती उत्सव पर आयोजित उत्तराखण्ड @25 'रोमांच, अध्यात्म और अनोखी संस्कृति का उत्सव' कार्यक्रम में नीति (चमोली) में आयोजित होने वाले अल्ट्रा मैराथन के Logo का अनावरण एवं पर्यटन विभाग की कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया।
 
इस अवसर पर फोटो प्रदर्शनी के विजेताओं, उत्कृष्ट होम स्टे संचालकों, एस्ट्रो टूर गाइड, टूर मैनेजर एवं काला नाग चोटी का सफल आरोहण करने वाले पर्वतारोहियों और आईटीबीपी के 13 सदस्यीय दल को सम्मानित किया।
 
क्या कहा मुख्‍यमंत्री धामी ने : 25 वर्षों में उत्तराखंड ने विकास के हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रदेश में पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और कनेक्टिविटी सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है। नई पर्यटन नीति लागू होने के बाद प्रदेश में 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं प्रगति पर हैं, जो निश्चित रूप से रोजगार सृजन और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगी।
 
दूसरी ओर, भराड़ीसैंण, गैरसैंण में उत्तराखंड राज्य स्थापना की 'रजत जयंती' के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राज्य के शहीदों को श्रद्धांजलि दी एवं राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित कर उनके संघर्ष एवं समर्पण को नमन किया।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
Pakistan को कैसे मुंहतोड़ जवाब देगा भारत, RSS चीफ मोहन भागवत ने बताया प्लान

Pakistan को कैसे मुंहतोड़ जवाब देगा भारत, RSS चीफ मोहन भागवत ने बताया प्लानराष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख (RSS) मोहन भागवत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान भारत को नुकसान नहीं पहुंचा लेता तब तक उसे संतुष्टि नहीं मिलती है। पाकिस्तान को जब तक भारत को नुकसान पहुंचाने से संतुष्टि मिलती रहेगी, तब तक वह ऐसा करता रहेगा। हमें उनकी कोशिशों का बार-बार मुंहतोड़ जवाब देना होगा।

इंदौर में ठंड ने तोड़ा 37 साल का रिकॉर्ड, शनिवार रात का पारा 7 डिग्री दर्ज, शीतलहर का अलर्ट

इंदौर में ठंड ने तोड़ा 37 साल का रिकॉर्ड, शनिवार रात का पारा 7 डिग्री दर्ज, शीतलहर का अलर्टIndore Weather Update News : पहाड़ों पर बर्फबारी का सीधा असर मध्‍य प्रदेश के इंदौर में भी देखने को मिल रहा है। शहर में इन दिनों खासकर रात के समय ठंड का असर तेजी से बढ़ गया है। ठंड ने 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शनिवार रात न्यूनतम तापमान गिरकर 7 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने इंदौर और आसपास के जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। यह तापमान औसत न्यूनतम तापमान से 9 डिग्री कम है।

चुनाव प्रचार के आखिरी दिन घुसपैठियों पर गरमाई सियासत, सासाराम में क्या बोले अमित शाह?

चुनाव प्रचार के आखिरी दिन घुसपैठियों पर गरमाई सियासत, सासाराम में क्या बोले अमित शाह?Amit Shah in Sasaram : बिहार चुनाव में प्रचार के आखिरी दिन घुसपैठियों पर सियासत गरमा गई। केंद्रीय मंत्री और वरिष्‍ठ भाजपा नेता अमित शाह ने रविवार को बिहार के सासाराम में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले राहुल और तेजस्वी ने एक यात्रा निकाली थी। ये यात्रा उन्होंने घुसपैठियों को बचाने के लिए निकाली थी। उन्होंने घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बना लिया है। हमें घुसपैठियों के वोट नहीं चाहिए। हम तो सासाराम के युवाओं के वोट और लखपति दीदी के वोट से जीतने आए हैं।

चुनाव प्रचार के बीच स्मृति ईरानी की गोलगप्पा पार्टी, वीडियो वायरल

चुनाव प्रचार के बीच स्मृति ईरानी की गोलगप्पा पार्टी, वीडियो वायरलBihar Election 2025 : पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बिहार में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में जमकर प्रचार कर रही हैं। लगातार चुनाव प्रचार में जुटी स्मृति की नजर पटना में जब एक गोलगप्पे की दुकान पर पड़ी तो वह खुद को रोक नहीं पाई और भाजपा नेताओं के साथ एक गोलगप्पे की दुकान पर पहुंच गईं।

कांग्रेस मतलब मुसलमान, रेवंत रेड्डी के बयान पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

कांग्रेस मतलब मुसलमान, रेवंत रेड्डी के बयान पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंहरक्षा मंत्री ने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और राजग सरकार 2047 तक देश को “सबसे समृद्ध राष्ट्र” बनाने की दिशा में काम कर रही है।

Gujarat में ISIS आतंकियों के पास से मिला बायोकैमिकल वैपन Ricin कितना घातक, कैसे होता है इस्तेमाल

Gujarat में ISIS आतंकियों के पास से मिला बायोकैमिकल वैपन Ricin कितना घातक, कैसे होता है इस्तेमालRICIN it is one of the most dangerous poison in the world : गुजरात एटीएस ने ISIS से जुड़ी एक बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा किया है। गुजरात एंटी टेरेरिस्ट स्क्वैड (ATS) ने ISIS आतंकी संगठन से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें हैदराबाद का 35 साल का डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद भी शामिल है। इसके पास से रिसिन (Ricin) नामक जहर मिला है।

Panjab University : पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों का हंगामा, पुलिस के साथ झड़प, किस मांग को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन

Panjab University : पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों का हंगामा, पुलिस के साथ झड़प, किस मांग को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शनपंजाब यूनिवर्सिटी के चंडीगढ़ कैंपस छात्रों ने भारी हंगामा किया। छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। छात्र लंबे समय से लंबित पड़े सीनेट चुनाव की मांग कर रहे हैं। भीड़ को देखते हुए पूरे कैंपस में भारी सुरक्षाबल तैनात किया गया है। यूनिवर्सिटी कैंपस को सील कर दिया गया है।

योगी के मंत्री राजभर का चौंकाने वाला दावा, बिहार में इसलिए बन रही है तेजस्वी यादव की सरकार

योगी के मंत्री राजभर का चौंकाने वाला दावा, बिहार में इसलिए बन रही है तेजस्वी यादव की सरकारRajbhar claims Tejashwi Yadav will form a government in Bihar: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और NDA गठबंधन के प्रमुख सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक विवादास्पद और चौंकाने वाला दावा किया है।

देश में कई जगह तबाही मचाने की थी साजिश, 2 हजार 900 किलो विस्फोटक जब्‍त, डॉक्‍टर समेत ये हैं 7 आतंकियों के नाम

देश में कई जगह तबाही मचाने की थी साजिश, 2 हजार 900 किलो विस्फोटक जब्‍त, डॉक्‍टर समेत ये हैं 7 आतंकियों के नामजम्‍मू कश्‍मीर में पुलिस ने जिस मुस्‍तैदी से आतंक के आकाओं को दबोचने में कामयाबी हासिल की है, उस की चारों तरफ चर्चा हो रही है। अगर पुलिस को ये कामयाबी नहीं मिलती तो देश में कई जगह आतंकी अपने मंसूबों को अंजाम दे सकते थे। बता दें कि आतंकियों के देश में कई जगह तबाही मचाने की साजिश थी।

उत्तर प्रदेश में गैंगरेप पीड़िता के साथ आरोपी के वकील ने होटल में किया दुष्कर्म

उत्तर प्रदेश में गैंगरेप पीड़िता के साथ आरोपी के वकील ने होटल में किया दुष्कर्मLawyer rapes victim in Agra: उत्तर प्रदेश के आगरा में एक सनसनीखेज घटना में एक गैंग रेप पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसके साथ आरोपी के वकील ने यहां होटल के कमरे में बलात्कार किया। बताया जाता है कि आरोपी वकील ने पीड़िता को 2022 के यौन उत्पीड़न मामले में अदालत के बाहर समझौता कराने का वादा किया था। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस को गिरफ्तार कर लिया है।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरीLava SHARK 2 : अगर आपके हाथों में यह फोन रहेगा तो लोगों को लगेगा कि iPhone 16 Pro Max चला रहे हैं। लावा ने iPhone 16 Pro Max की तरह दिखने वाला स्मार्टफोन Lava SHARK 2 लॉन्च कर दिया है। इसे बजट सेगमेंट में 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वाले सिंगल वैरिएंट के साथ उतारा है और इसकी कीमत 6999 रुपए रखी है। स्मार्टफोन को ऑफलाइन ही खरीदा जा सकेगा।
