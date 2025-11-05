बुधवार, 5 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : बुधवार, 5 नवंबर 2025 (16:29 IST)

रेत मंडी रोड से गुजरे तो भूत बन जाएंगे, लोग धूल फांक रहे, वाहन हो रहे धुआं- धुआं, धूल से शक्‍ल और वाहनों का हो रहा कबाड़ा

Ret Mandi Road
यूं तो इंदौर देश का सबसे स्‍वच्‍छ शहर है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं, जहां से गुजरने पर आप भूत बन जाएंगे। जी, हां, धूल धक्‍कड़ से शक्‍ल ऐसी हो जाएगी कि कोई अपने वाला भी नहीं पहचान पाएगा। एक सड़क की बर्बादी का यह दृश्‍य है रेत मंडी रोड का। बात यहीं खत्‍म नहीं होती, इस रोड से गुजरने वालों की न सिर्फ शक्‍ल धूल धक्‍कड़ से सन जाती है, बल्‍कि यहां से गुजरने वाले वाहन भी हाय- बाप करते नजर आते हैं। यहां से गुजरने वाली कार, स्‍कूटर, बाइक और अन्‍य वाहन इस सड़क पर चलते हुए दम तोड़ देते हैं।
लोग धूल फांकते हैं और वाहन धुआं धुआं हो रहे हैं। आलम यह है कि लोग इस रोड से लोग गुजरने से कतराते हैं। लेकिन जिन्‍हें मजबूरी में इस रास्‍ते से गुजरना है वो राम राम करते निकलते हैं। रोड के आसपास वाले दुकानदारों का धंधा चोपट हो रहा सो अलग।

व्‍यापार-व्‍यवसाय हो रहा चौपट : दरअसल, राऊ की तरफ जाने वाले रेत मंडी ब्रिज की सड़क की हालत इस कदर खराब और बदहाल हो गई है कि यहां चलना मुश्‍किल हो गया है। सड़कों की वजह से उड़ती धूल की वजह से न सिर्फ लोगों के धंधे चोपट हो रहे हैं, लोगों को कई तरह की बीमारियां भी परोस रही है। आम लोगों का न सिर्फ सड़कों पर चलना मुश्‍किल हो गया है, बल्‍कि कामकाजी नागरिकों का समय भी बर्बाद हो रहा है। हालत यह है कि जिन्‍हें इस रोड की हालत पता है वो यहां से गुजरना नहीं चाहते, वे दूसरी राह पकड़ रहे हैं। लेकिन जिनकी यहां से गुजरना मजबूरी है उन्‍हें यहां हर रोज समस्‍याओं से दो चार होना पड़ रहा है।

डस्‍ट बढी आंख- नाक की एलर्जी : हालत यह है कि इस इलाके में लोगों में आंख और नाक की एलर्जी के मरीज बढ रहे हैं। डॉक्‍टरों का कहना है कि पॉल्‍युशन के उठते ग्राफ में 70 जिम्‍मेदारी सड़क से उड़ने वाली धूल होती है। इसके साथ ही अस्‍थमा, दमा, आंखों और नाक की एलर्जी देकर शहरवासियों की हेल्‍थ का कबाड़ा भी कर रहा है।

हजारों स्‍कूली बच्‍चे गुजरते हैं : बता दें कि यहां से रोजाना लाखों लोग गुजरते हैं, कई स्‍कूली बच्‍चों की बसें यहां से गुजरती हैं और हजारों कामकाजी लोग इंदौर से राऊ और राऊ से इंदौर के बीच आवागमन करते हैं। लेकिन खराब और धूल भरे रास्‍ते की वजह से आम लोगों का न सिर्फ इस सड़क पर चलना मुश्‍किल हो गया है, बल्‍कि कामकाजी नागरिकों का समय भी बर्बाद हो रहा है।

इंदौर की हवा हुई खराब : बता दें कि इंदौर की खराब सड़कों की वजह से यहां की हवा में जहर घुलता जा रहा है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) का स्‍तर लगातार बिगड़ता जा रहा है। बता दें कि इंदौर के एबी रोड पर रेती मंडी ब्रिज से लेकर राऊ तक के हालात बेहद खराब हो चुके हैं। यहां रेती मंडी ब्रिज बनकर तैयार हो रहा है। यहां सड़क पूरी तरह से उखड़कर गिट्टी और मुरम में तब्‍दील हो गई है। जिससे यहां 24 घंटे धूल का गुबार उड़ता रहता है।
छींक छींककर हालत पस्‍त : इसी तरह दुकान संचालित करने वाली व्‍यापारी वैदिका शर्मा ने बताया कि पूरी दुकान धूल और मिट्टी से पट गई है। आप खुद ही देख लो क्‍या हालात हैं। उन्‍होंने बताया कि दिनभर मास्‍क लगाकर बैठना पड़ता है। छींक- छींककर हालत खराब हो गई है। लोग सड़क से गुजर नहीं पाते हैं, रेंग रेंगकर लोग चलते हैं, गाड़ियों से पत्‍थर और गिट्टी उड़कर आसपास लगते हैं। आए दिन लोग गिरते रहते हैं। इसी तरह यहां के कई व्‍यापारियों के लिए सड़क की ये धूल मुसीबत बन गई है।
रिपोर्ट : नवीन रांगियाल
DGCA का विमान यात्रियों के लिए बड़ा फैसला, टिकट कैंसल पर वापस मिलेगा पूरा पैसा

DGCA का विमान यात्रियों के लिए बड़ा फैसला, टिकट कैंसल पर वापस मिलेगा पूरा पैसानागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने विमान यात्रियों को बड़ी राहत दी है। सोमवार को नए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं। अब टिकट कैंसल कराने पर यात्रियों को पूरी राशि वापस मिलेगी। नए नियमों में कहा गया है कि यात्रियों को टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द या रिवाइज्ड करने की सुविधा मिलनी चाहिए।

TMC का आरोप, पश्चिम बंगाल में SIR के खौफ में 7 लोगों ने जान दी

TMC का आरोप, पश्चिम बंगाल में SIR के खौफ में 7 लोगों ने जान दीनिर्वाचन आयोग ने 12 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की शुरुआत की, ममता ने कहा- मतदाताओं को धमकाने की कोशिश

रघुनाथपुर में हिमंत बिस्वा सरमा बोले, सारे ओसामा को खत्म करना है

रघुनाथपुर में हिमंत बिस्वा सरमा बोले, सारे ओसामा को खत्म करना हैBihar Assembly Elections 2025 : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बिहार की रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान राजद प्रत्याशी ओसामा शादाब की तुलना ओसामा बिन लादेन से कर दी। उन्होंने कहा कि चुनाव बाद देश में जितने भी ओसामा बिन लादेन है, सबको खत्म करना है।

मोकामा में ललन सिंह को महंगा पड़ा बयान, दर्ज हुई FIR

मोकामा में ललन सिंह को महंगा पड़ा बयान, दर्ज हुई FIRFIR against LalanSingh : बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 141 सीटों पर चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जदयू नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ललन सिंह को एक बयान खासा महंगा पड़ गया। उन पर गरीब वोटरों को धमकाने के मामले में FIR दर्ज की गई है।

तेजप्रताप और तेजस्वी की जंग तेज, बड़े का छोटे भाई पर निशाना, कहा- चुनाव के बाद मिलेगा...

तेजप्रताप और तेजस्वी की जंग तेज, बड़े का छोटे भाई पर निशाना, कहा- चुनाव के बाद मिलेगा...Tej Pratap Yadav targets Tejashwi: बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटों- तेजस्वी और तेजप्रताप यादव के बीच चुनावी जंग तेज हो गई है। महुआ विधानसभा सीट पर तेजस्वी की रैली के बाद तेजप्रताप ने छोटे भाई पर जमकर निशाना साधा है। जनशक्ति जनता दल के मुखिया तेजप्रताप ने छोटे भाई को निशाने पर लेते हुए कहा कि चुनाव के बाद वह उन्हें झुनझुना पकड़ाएंगे।

टेस्टिंग के दौरान पटरी से उतरी मोनोरेल, हवा में लटका डिब्बा

टेस्टिंग के दौरान पटरी से उतरी मोनोरेल, हवा में लटका डिब्बाMonorail Accident in mumbai : मुंबई में बुधवार को मोनोरेल की टेस्टिंग के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। इस दौरान मोनोरेल पटरी से उतर गई और उसका आगे का कुछ हिस्सा हवा में उठ गया। हालांकि हादसे के समय ट्रेन के अंदर सिर्फ ड्राइवर और एक इंजीनियर सवार थे। इन्हें सुरक्षित बचा लिया गया।

उत्तराखंड को सशक्त बनाने में राज्य के प्रवासियों की अहम भूमिका : धामी

उत्तराखंड को सशक्त बनाने में राज्य के प्रवासियों की अहम भूमिका : धामीChief Minister Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में कहा कि प्रवासी भाई-बहनों के अनुभव और दृष्टिकोण हमारी नीतियों को और अधिक जनकेंद्रित बनाते हैं। इसी उद्देश्य से प्रवासी उत्तराखंड परिषद का गठन किया गया है, ताकि राज्य के विकास में उनके अनुभव, सुझाव और सहयोग का लाभ लिया जा सके।

FIR के बाद वायरल वीडियो पर राजीव रंजन की सफाई, EC भी करता है यह काम

FIR के बाद वायरल वीडियो पर राजीव रंजन की सफाई, EC भी करता है यह कामRajiv Ranjan Singh : केंद्रीय मंत्री एवं जदयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह ऊर्फ ललन सिंह ने गरीबों को धमकाने वाले वीडियो पर सफाई देते हुए कहा कि हमने किसी को धमकी नहीं दी। गरीबों को वोट देने के लिए उत्साहित किया। यही काम चुनाव आयोग भी करता है।

भाजपा का पलटवार, राहुल का 'हाइड्रोजन बम' कभी फटता क्यों नहीं

भाजपा का पलटवार, राहुल का 'हाइड्रोजन बम' कभी फटता क्यों नहींRahul Gandhi Hydrogen Bomb : नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एच-बम पर पलटवार करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे विफलता छिपाने की कोशिश बताया। रिजिजू ने सवाल किया कि राहुल का 'हाइड्रोजन बम' कभी फटता क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस तरह के आरोपों के जरिए Gen-Z को भड़काना चाहते हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरीLava SHARK 2 : अगर आपके हाथों में यह फोन रहेगा तो लोगों को लगेगा कि iPhone 16 Pro Max चला रहे हैं। लावा ने iPhone 16 Pro Max की तरह दिखने वाला स्मार्टफोन Lava SHARK 2 लॉन्च कर दिया है। इसे बजट सेगमेंट में 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वाले सिंगल वैरिएंट के साथ उतारा है और इसकी कीमत 6999 रुपए रखी है। स्मार्टफोन को ऑफलाइन ही खरीदा जा सकेगा।
