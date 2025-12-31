जहरीले पानी से जान, SIT से जांच की मांग, महापौर और मुख्यमंत्री को पत्र

यादव ने कहा कि पोटेशियम क्लोराइड सीमित मात्रा में दवाओं और चिकित्सकीय उपयोग के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन यदि इसे पेयजल में निर्धारित मानकों से अधिक मिलाया जाए, तो यह जहर जैसा प्रभाव पैदा कर सकता है।

यादव ने मांग की कि इस पूरे मामले की SIT गठित कर उच्चस्तरीय वैज्ञानिक व प्रशासनिक जांच कराई जाए।

सभी जलस्रोतों के तत्काल सैंपल लेकर लैब परीक्षण कराए जाए। यदि लापरवाही, साजिश या भ्रष्टाचार पाया जाए, तो दोषियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। जनता को शुद्ध और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की संवैधानिक ज़िम्मेदारी है। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही स्वीकार्य नहीं। Edited by : Sudhir Sharma