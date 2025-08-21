गुरुवार, 21 अगस्त 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : गुरुवार, 21 अगस्त 2025 (18:10 IST)

सिम्पसन कार्टून पर दिखाई कौन सी भविष्यवाणियां साल 2025 में हो रहीं हैं सच

the simpsons predictions 2025
the simpsons predictions 2025: एनिमेशन की दुनिया में द सिम्पसंस (The Simpsons) सिर्फ एक मनोरंजक कार्टून शो नहीं है, बल्कि यह अपनी भविष्यवाणियों के लिए भी मशहूर है। दशकों से चले आ रहे इस शो के कई एपिसोड्स में ऐसी घटनाएं दिखाई गई हैं जो बाद में हकीकत में सच हुईं। 2025 में भी कुछ ऐसे ही संयोग देखने को मिल रहे हैं, जिसने लोगों को हैरत में डाल दिया है। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे कुछ और है? आइए, उन कुछ खास भविष्यवाणियों पर नज़र डालते हैं जो 2025 में सच होती दिख रही हैं।

वर्चुअल रियलिटी और ऐप्पल विजन प्रो
सिम्पसंस के सीजन 28, एपिसोड 2 (2016) में, प्रोफेसर फ्रिंक एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट पेश करते हैं जो लोगों को एक-दूसरे से जोड़ता है। इस एपिसोड में दिखाया गया था कि कैसे लोग अपने आस-पास के माहौल से बेखबर होकर इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। साल 2025 में, Apple ने विजन प्रो (Vision Pro) को लॉन्च कर दिया है। यह एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट है, जो सिम्पसंस में दिखाए गए गैजेट से काफी मिलता-जुलता है। आज लोग सड़कों पर, कॉफी शॉप में और घरों में इस हेडसेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सिम्पसंस के उस दृश्य को बिल्कुल सच साबित करता है।

AI का बढ़ता दबदबा और नौकरियों का संकट
सिम्पसंस के सीजन 23, एपिसोड 17 में रोबोट और AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के बढ़ते प्रभाव को दिखाया गया था। इस एपिसोड में स्प्रिंगफील्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट में रोबोट को काम करते हुए दिखाया गया था। इसके साथ ही यह भी दिखाया गया था कि कैसे AI के एडवांस होने के कारण लोगों की नौकरियां छूट रही हैं। साल 2025 में, AI तकनीक ने हर क्षेत्र में अपनी पैठ बना ली है। कारखानों से लेकर ऑफिस तक, AI और रोबोट्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जिससे कई जगहों पर मानवीय श्रम की जगह मशीनों ने ले ली है। सिम्पसंस की यह भविष्यवाणी, खासकर नौकरियों के संकट को लेकर, आज एक गंभीर मुद्दा बन चुकी है।

ईरान-इजराइल संघर्ष और अंतरराष्ट्रीय तनाव
सिम्पसंस के सीजन 11, एपिसोड 17 में लिसा सिम्पसन को डोनाल्ड ट्रम्प के बाद अमेरिका की राष्ट्रपति बनते हुए दिखाया गया था। इस एपिसोड में यह भी दिखाया गया था कि अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय संबंध बेहद तनावपूर्ण हैं। साल 2025 में ईरान और इजरायल के बीच संघर्ष एक वैश्विक चिंता का विषय बन चुका है। दुनियाभर के देशों के बीच बढ़ता हुआ तनाव और युद्ध जैसी स्थिति, सिम्पसंस की इस भविष्यवाणी को और भी प्रासंगिक बना देती है। हालांकि, ये सिर्फ एक संयोग हो सकता है, लेकिन यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह शो सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है या फिर भविष्य की एक झलक?
भारत और पाकिस्तान के बीच नदी परियोजनाओं पर क्या है विवाद

भारत और पाकिस्तान के बीच नदी परियोजनाओं पर क्या है विवादमीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि भारत ने वर्ल्ड बैंक से अपील की है कि वह जम्मू और कश्मीर में किशनगंगा और रतले जल परियोजनाओं से जुड़े विवाद पर अपनी कार्रवाई रोक दे। आखिर इन परियोजनाओं को लेकर क्या विवाद है? खबरों के मुताबिक भारत ने इस संबंध में वर्ल्ड बैंक के विशेषज्ञ माइकल लीनो को चिट्ठी लिखी है। लीनो 2022 से इन विवादों पर सुनवाई कर रहे हैं। 'इंडियन एक्सप्रेस' अखबार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक लीनो ने भारत का अनुरोध मिलने के बाद पकिस्तान से इस अनुरोध पर उसकी राय मांगी है।

10 बिन्दुओं में समझिए आपातकाल की पूरी कहानी

10 बिन्दुओं में समझिए आपातकाल की पूरी कहानीemergency in india in hindi: भारत के इतिहास में 25 जून 1975 का दिन एक काली तारीख के तौर पर दर्ज है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में "आंतरिक अशांति" का हवाला देते हुए आपातकाल की घोषणा कर दी थी। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अभूतपूर्व और संकटपूर्ण दौर था, जिसने देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को झकझोर कर रख दिया था। आइए, 10 महत्वपूर्ण बिन्दुओं में आपातकाल की पूरी कहानी को समझते हैं:

अलविदा रणथंभौर की रानी 'एरोहेड', बाघिन जिसके जाने से हुआ जंगल की एक सदी का अंत

अलविदा रणथंभौर की रानी 'एरोहेड', बाघिन जिसके जाने से हुआ जंगल की एक सदी का अंतstory of arrowhead tigress ranthambore: रणथंभौर, सवाई माधोपुर, राजस्थान के हरे-भरे जंगल में एक उदासी छा गई है। 19 जून 2025 को, रणथंभौर नेशनल पार्क की सबसे प्रिय और ताकतवर बाघिनों में से एक, एरोहेड (T-84) ने अपनी आखिरी सांस ली। उसकी मृत्यु पर ऐसा लगा मानो रणथंभौर सूना हो गया। जंगल के हर कोने से, और सोशल मीडिया पर भी, उसकी अंतिम विदाई की तस्वीरें और खबरें हर किसी की आंखों में आंसू ला रही थीं। 'रानी' की तरह जीती और बोन कैंसर से चार साल तक जूझती रही, एरोहेड का जाना रणथंभौर में एक युग के अंत जैसा है।

मेघालय ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए बनाई कार्य योजना

मेघालय ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए बनाई कार्य योजनाहाल के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड के सिलसिले में मेघालय में पर्यटकों की सुरक्षा के मुद्दे पर भी कई सवाल उठे थे। अब मेघालय सरकार ने राज्य को पर्यटकों के लिए और सुरक्षित बनाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं।

ईरान की सैन्य क्षमता से अब दुनिया में दहशत

ईरान की सैन्य क्षमता से अब दुनिया में दहशतIran Israel War: ईरान-इजराइल संघर्षविराम होने से मध्यपूर्व में फिलहाल शांति कायम होने की उम्मीदें भले ही बढ़ गई है लेकिन इस दौरान ईरान ने अपनी सैन्य ताकत का जो दुनिया का सामने प्रदर्शन किया है, वह बेहद खतरनाक है। इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस-3 नामक ईरान के अभियान के दौरान उपयोग किए गए अत्याधुनिक हथियारों और उच्च निर्देशित मिसाइलों से यह साफ हो गया है कि वैश्विक प्रतिबंधों से इस शिया देश पर कोई फर्क नहीं पड़ा है और संयुक्त राष्ट्र उसकी सैन्य भागीदारियों को रोकने में नाकाम रहा है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इजराइल और अमेरिका के ठिकानों को जिस मजबूती से निशाना बनाया है, उससे मध्यपूर्व के अन्य देशों में भी दहशत बढ़ गई है।

और भी वीडियो देखें

क्या होती है Z+ सिक्योरिटी, भारत में अभी किन लोगों को मिली है यह सुरक्षा

क्या होती है Z+ सिक्योरिटी, भारत में अभी किन लोगों को मिली है यह सुरक्षाwhat is z plus security in india: केंद्र सरकार ने सीएम रेखा गुप्ता को सीआरपीएफ की जेड-श्रेणी की सुरक्षा दी है। यह फैसला जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान उन पर हुए हमले के बाद लिया गया है जिससे उनकी सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं। सीआरपीएफ के जवान उनकी सुरक्षा का प्रभार लेने के लिए उनके आवास पर पहुंच गए हैं। Z+ सुरक्षा भारत में मिलने वाली सबसे उच्च स्तर की सुरक्षा श्रेणी में से एक है। यह उन चुनिंदा लोगों को दी जाती है, जिनकी जान को गंभीर खतरा होता है। इस सुरक्षा का पूरा खर्च सरकार उठाती है। यह एसपीजी (SPG) सुरक्षा के बाद भारत में सबसे उच्चतम स्तर की सुरक्षा मानी जाती है।

GST में 12%, 28% स्लैब को खत्म करने की सिफारिश, जनता को मिलेगा बड़ा तोहफा, सस्ती होंगी चीजें, केंद्र का प्रस्ताव GoM ने स्वीकारा

GST में 12%, 28% स्लैब को खत्म करने की सिफारिश, जनता को मिलेगा बड़ा तोहफा, सस्ती होंगी चीजें, केंद्र का प्रस्ताव GoM ने स्वीकाराजनता को जल्द ही एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। GST में 12%, 28% स्लैब को खत्म करने की सिफारिश की गई है। राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह (GoM) की महत्वपूर्ण बैठक में केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मान लिया गया। यानी आने वाले कुछ दिनों में आपको चीजों के दाम घटे दिखाई देने लगेंगे।

Air India और Air India Express को कितना हुआ घाटा, सरकार ने लोकसभा में जारी किए आंकड़े

Air India और Air India Express को कितना हुआ घाटा, सरकार ने लोकसभा में जारी किए आंकड़ेAir India and Air India Express News : नागर विमानन मंत्रालय के अनुसार, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस को मार्च 2025 में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर 9,568.4 करोड़ रुपए का कर-पूर्व घाटा हुआ। पिछले वित्त वर्ष में, अकासा एयर और स्पाइसजेट ने क्रमशः 1,983.4 करोड़ रुपए और 58.1 करोड़ रुपए का कर-पूर्व घाटा दर्ज किया, जबकि इंडिगो ने 7,587.5 करोड़ रुपए का कर-पूर्व लाभ दर्ज किया।
