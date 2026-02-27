क्रिकेटर रिंकू सिंह पर टूटा दुखों का पहाड़: पिता खाचंद्र सिंह का लिवर कैंसर से निधन
भारतीय क्रिकेटर Rinku Singh के पिता खाचंद्र सिंह का निधन हो गया है। वे लिवर कैंसर से पीड़ित थे और नोएडा के एक अस्पताल में पिछले कई दिनों से उनका इलाज चल रहा था। परिवार और करीबी लोगों के मुताबिक, इलाज के दौरान उनकी तबीयत लगातार नाजुक बनी हुई थी।
खाचंद्र सिंह अपने बेटे रिंकू सिंह के करियर की शुरुआत से ही उनके सबसे बड़े समर्थक रहे। साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले रिंकू ने अपने संघर्ष और मेहनत से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहचान बनाई। इस दुखद समाचार के बाद क्रिकेट जगत और प्रशंसकों ने शोक संवेदना व्यक्त की है।
परिवार की ओर से अंतिम संस्कार से जुड़ी जानकारी जल्द साझा की जाएगी। इस कठिन समय में फैंस और खेल जगत के लोग रिंकू और उनके परिवार के साथ खड़े हैं।
2 दिन पहले ही पिता की बिगड़ती तबीयत की जानकारी लगते ही रिंकू सिंह टी20 विश्व कप के बीच टीम का साथ छोड़कर अचानक घर लौट गए थे।
खचंद्र सिंह अलीगढ़ में घर-घर जाकर गैस सिलेंडर डिलीवरी का काम करते थे। बेहद कम आमदनी के बावजूद उन्होंने कभी रिंकू के क्रिकेट खेलने के जुनून को कम नहीं होने दिया। उनका सपना था कि बेटा टी20 विश्व कप 2026 में ट्रॉफी जीतकर लौटे।
