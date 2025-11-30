Rules Changes : 1 दिसंबर से बदलेंगे कई नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर, आपके लिए जानना जरूरी

Rule changes from december 1 : 1 दिसंबर से कई महत्वपूर्ण नियमों बदलाव हो रहा है, जिनका आम आदमी पर असर पड़ेगा। 1 दिसंबर से आधार कार्ड ऑनलाइन नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर अपडेट की सुविधा मिलेगी, सत्यापन पैन कार्ड या पासपोर्ट से होगा। UIDAI ने नया आधार ऐप भी लॉन्च किया है।

1 दिसंबर को LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव

तेल कंपनियां 1 दिसंबर को LPG सिलेंडर के नए रेट जारी करेंगी। अंतरराष्ट्रीय बाजार और डॉलर रेट में उतार-चढ़ाव के आधार पर कीमतें तय होंगी। जहां पिछले महीने कमर्शियल LPG सस्ता हुआ था, वहीं घरेलू उपभोक्ता इस बार नए रेट्स पर नजर लगाए हुए हैं, क्योंकि इनका सीधा असर मासिक बजट पर पड़ता है।

आधार कार्ड से जुड़े नियम

1 दिसंबर से आपका आधार कार्ड आसानी से अपडेट होगा। यूआईडीएआई ने नया आधार ऐप भी लॉन्‍च कर दिया है। आपके आधार कार्ड पर नाम, पता, जन्मतिथि जैसी जानकारी आप पूरी तरह से ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। इस नई अपडेट प्रक्रिया से अब डेटा का सत्यापन पैन कार्ड या पासपोर्ट जैसे सरकारी रिकॉर्ड से हो जाएगा। आप अपना मोबाइल नंबर भी ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे।

महंगा होगा हवाई किराया

एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में भी 1 दिसंबर से बदलाव होगा। नई दरों का असर एयरलाइंस के ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पड़ेगा और यात्रा के व्यस्त सीजन में हवाई किराए में भी उतार-चढ़ाव संभव है। हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एटीएफ यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतें भी अपडेट करती हैं। कई बार कीमतों में कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन अगर कीमतें अप्रत्‍याशित रूप से बढ़ीं तो इसका सीधा असर हवाई किराये पर भी पड़ सकता है।

क्या सस्ते होंगे पेट्रोल-डीजल

तेल कंपनियां हर माह की शुरुआत में पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा करती है। हालांकि ये कीमतें हर दिन भी बदल सकती हैं। पेट्रोल-डीजल की कीमतें वैश्विक रुझानों और करेंसी की चाल पर निर्भर करती हैं। 1 दिसंबर को अगर ऐसा होता है तो लोगों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। Edited by : Sudhir Sharma