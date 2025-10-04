शनिवार, 4 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Good news for Vehicle drivers
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , शनिवार, 4 अक्टूबर 2025 (17:03 IST)

वाहन चालकों के लिए खुशखबर, टोल टैक्‍स हुआ कम, जुर्माने से इस तरह मिलेगी राहत

Good news for Vehicle drivers
Toll Tax News : भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश में टोल टैक्‍स (Toll Tax) की दरों में परिवर्तन कर दिया है। नई दरें शुक्रवार रात्रि 12 बजे से लागू हो गई हैं। टोल कंपनियों ने इसमें 5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक कम किए हैं। लेकिन टोल की ये नई दरें फास्ट टैग (FASTag) की हैं और फास्ट टैग (FASTag) न होने पर नकद टोल दोगुना लगेगा। लेकिन वे टोल का भुगतान (यूपीए) UPI के जरिए करेंगे, तो उन्हें केवल 1.25 गुना टोल देना होगा, हालांकि यह नियम 15 नवंबर 2025 से लागू होगा।

खबरों के अनुसार, देश में टोल टैक्‍स (Toll Tax) की नई दरें शुक्रवार रात्रि 12 बजे से लागू हो गई हैं। टोल कंपनियों ने इसमें 5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक कम किए हैं। लेकिन टोल की ये नई दरें फास्ट टैग (FASTag) की हैं और फास्ट टैग (FASTag) न होने पर नकद टोल दोगुना लगेगा।
लेकिन इस बीच सरकार ने बिना फास्टैग (FASTag) वाले वाहनों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने टोल प्लाजा नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक, ऐसे वाहन चालक जिनके पास फास्ट टैग (FASTag) नहीं है और अगर वे टोल का भुगतान यूपीए (Unified Payments Interface) के जरिए करेंगे, तो उन्हें केवल 1.25 गुना टोल देना होगा, हालांकि यह नियम 15 नवंबर 2025 से लागू होगा।
इसका उद्देश्य नकदी लेनदेन को कम करना, टोल संग्रह में पारदर्शिता बढ़ाना और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। इससे वाहन चालकों को बड़ी राहत मिली। नई दरों के आते ही विभिन्न टोल पर टोल कंपनियों ने नई दरों को अपडेट कर दिया है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार, अब तक करीब 98 प्रतिशत हाईवे यूजर्स फास्ट टैग (FASTag) का इस्तेमाल कर रहे हैं।
फास्ट टैग (FASTag) क्या करता है?
फास्ट टैग (FASTag) एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक पर आधारित छोटा स्टिकर होता है, जिसे वाहन के आगे के शीशे पर चिपकाया जाता है। जैसे ही आपका वाहन टोल प्लाजा से गुजरता है, यह स्टिकर स्कैन हो जाता है और आपके फास्ट टैग (FASTag) वॉलेट से ऑटोमैटिक टोल कटौती हो जाती है।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

POJK में बवाल जारी, भारत ने कहा- पाक सेना कर रही है बर्बरता

POJK में बवाल जारी, भारत ने कहा- पाक सेना कर रही है बर्बरताViolent protests in PoK: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (POJK) में सुरक्षा बलों की कार्रवाई से गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों और बुलडोज़र को आग के हवाले कर दिया है। इलाके में तनाव घटाने को लेकर पाकिस्तान सरकार और जम्मू-कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी (JKAAC) के बीच बातचीत के कल शुरू होने के बावजूद, पीओजेके में भारी अशांति देखी गई।

50 देश, 62 करोड़ दर्शक, अयोध्या की रामलीला ने रचा नया इतिहास

50 देश, 62 करोड़ दर्शक, अयोध्या की रामलीला ने रचा नया इतिहासAyodhyas Ramlila: मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या ने एक बार फिर विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष प्रयासों और मार्गदर्शन में अयोध्या की रामलीला आज विश्व की सबसे बड़ी और भव्य रामलीला बन चुकी है। डिजिटल क्रांति के दौर में यह आयोजन केवल भारत तक सीमित न रहकर विश्वव्यापी सांस्कृतिक उत्सव में बदल गया है।

आई लव मोहम्मद विवाद में ओवैसी की एंट्री, पूछा इस मुल्क को आप कहां लेकर जाएंगे

आई लव मोहम्मद विवाद में ओवैसी की एंट्री, पूछा इस मुल्क को आप कहां लेकर जाएंगेOwaisi on I Love Mohammad : हैदराबाद के सांसद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमनी (AIMIM) के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस देश में 'आई लव मोदी' बोल सकते हैं, लेकिन आई लव मोहम्मद का नाम नहीं ले सकते।

CM योगी ने चॉकलेट देकर बच्चों पर लुटाया प्यार, नाम और क्लास पूछकर बोले- खूब पढ़ना, खूब आगे बढ़ना

CM योगी ने चॉकलेट देकर बच्चों पर लुटाया प्यार, नाम और क्लास पूछकर बोले- खूब पढ़ना, खूब आगे बढ़नाChief Minister Yogi Adityanath News : गोरखनाथ मंदिर परिसर में शुक्रवार सुबह भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत से बच्चों से मुलाकात की। प्यार लुटाते हुए उनसे आत्मीय बातचीत कर चॉकलेट दिया। नाम और पढ़ाई के बारे में पूछा और खूब आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बाल प्रेम जगजाहिर है। प्रोटोकॉल परे कर बच्चों से मिलना, उनसे ठिठोली करना, उन्हें दुलारना, खूब पढ़ने का आशीर्वाद देना और चॉकलेट देना उनकी खासियत है।

पाकिस्तान के 15 जेट मार गिराने के दावे पर बोले वायुसेना प्रमुख

पाकिस्तान के 15 जेट मार गिराने के दावे पर बोले वायुसेना प्रमुखair force chief on Operation Sindoor : ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना के विमानों को मार गिराने के पाकिस्तान के दावे पर भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा कि पाकिस्तान का बयान 'मनोहर कहानियां' है। उन्हें खुश रहने दीजिए, आखिरकार, उन्हें भी अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपने दर्शकों को कुछ दिखाना है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

और भी वीडियो देखें

संभल मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, ध्वस्तीकरण पर रोक नहीं

संभल मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, ध्वस्तीकरण पर रोक नहींSambhal news in hindi : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को संभल में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद व मैरिज हाल के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में त्वरित सुनवाई की मांग के साथ याचिक दाखिल की थी, अदालत ने इसे खारिज कर दिया।

महाराष्ट्र उर्दू साहित्य कला के 50 वर्ष पूरे होने पर बहार-ए-उर्दू, जावेद अख्तर,शेखर सुमन समेत कई हस्‍तियां करेंगी शिरकत

महाराष्ट्र उर्दू साहित्य कला के 50 वर्ष पूरे होने पर बहार-ए-उर्दू, जावेद अख्तर,शेखर सुमन समेत कई हस्‍तियां करेंगी शिरकतमहाराष्ट्र उर्दू साहित्य अकादमी अपनी स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में बहार-ए-उर्दू नामक एक भव्य समारोह का आयोजन कर रही है, जिसमें मुंबई उर्दू साहित्य, कला और संगीत की समृद्ध परंपराओं में डूबने के लिए तैयार है।महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक विभाग द्वारा आयोजित यह तीन दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम 6, 7 और 8 अक्टूबर 2025 को वर्ली के प्रतिष्ठित डोम एसवीपी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा।

बाहुबली आनंद मोहन सिंह बिहार चुनाव में लालू यादव को दे रहे चुनौती, जानें कब आनंद मोहन को काबू में करने के लिए लालू को बुलानी पड़ी थी BSF?

बाहुबली आनंद मोहन सिंह बिहार चुनाव में लालू यादव को दे रहे चुनौती, जानें कब आनंद मोहन को काबू में करने के लिए लालू को बुलानी पड़ी थी BSF?बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बाहुबली आनंद मोहन सिंह के इस बयान ने सूबे की सियासत में जातिगत राजनीति को फिर हवा दे दी है। बिहार की राजनीति में 90 के दशक में जातीय संघर्ष की आग में तप कर निकले बाहुबली आनंद मोहन सिंह की आज भी बिहार की राजनीति में एक ब्रांड वैल्यू है। यहीं कारण है कि नीतीश सरकार ने गोपालगंज कलेक्टर जी कृष्णैया की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रहे बाहुबली आनंद मोहन सिंह को नियमों में बदलाव कर जेल से रिहाई का रास्ता साफ किया।

जांच रिपोर्ट में खुलासा, कोल्ड्रिफ सिरप से हुई 9 मासूमों बच्‍चों की मौत, मध्यप्रदेश में बिक्री पर लगा बैन

जांच रिपोर्ट में खुलासा, कोल्ड्रिफ सिरप से हुई 9 मासूमों बच्‍चों की मौत, मध्यप्रदेश में बिक्री पर लगा बैनमध्‍यप्रदेश में कोल्‍ड्रिफ सिरप पीने के बाद हुई बच्‍चों की मौत के बाद प्रदेश में इसकी बिक्री पर बैन लगा दिया गया है। पूरे मध्यप्रदेश में इस सिरप और कंपनी के अन्य उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि यह फैसला छिंदवाड़ा में Coldrif सिरप पीने से हुई बच्चों की मौत के बाद प्रदेश सरकार ने उठाया है।

Uttarakhand : क्‍या अधिकारी नहीं सुनते, CM धामी से सीधे करें शिकायत, ये है हेल्‍पलाइन नंबर

Uttarakhand : क्‍या अधिकारी नहीं सुनते, CM धामी से सीधे करें शिकायत, ये है हेल्‍पलाइन नंबरChief Minister Pushkar Singh Dhami News : अगर आप कई बार अधिकारियों के सामने गुहार लगाकर परेशान हो चुके हैं तो आप सीधे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपनी शिकायत कर सकते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने भी जनता की सहूलियत और बेलगाम अधिकारियों पर नकेल कसने के लिए हेल्पलाइन नंबर पर जारी किया है। ये नंबर है 1905। आप इस नंबर पर बात करके सीधे मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं।

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधा

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधाएयरटेल बिजनेस ने देश की पहली एआई/एमएल (कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग) संचालित क्लाउड आधारित लोकेशन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि उसने एयरटेल-स्काईलार्क प्रिसाइज पोजिशनिंग सेवा शुरू करने के लिए अमेरिकी कंपनी स्विफ्ट नेविगेशन के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है।

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खास

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खासOnePlus जल्द ही धांसू स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। यह स्मार्टफोन है OnePlus 15। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो स्मार्टफोन में 7,000mAh की बैटरी मिलेगी। यह फोन 120W रैपिड चार्जिंग सपोर्ट करेगा। वनप्लस के लॉन्चिंग शेड्यूल की बात करें तो भारत में यह फोन जनवरी में लॉन्च किया जा सकता है।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com