Toll Tax News : भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश में टोल टैक्‍स (Toll Tax) की दरों में परिवर्तन कर दिया है। नई दरें शुक्रवार रात्रि 12 बजे से लागू हो गई हैं। टोल कंपनियों ने इसमें 5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक कम किए हैं। लेकिन टोल की ये नई दरें फास्ट टैग (FASTag) की हैं और फास्ट टैग (FASTag) न होने पर नकद टोल दोगुना लगेगा। लेकिन वे टोल का भुगतान (यूपीए) UPI के जरिए करेंगे, तो उन्हें केवल 1.25 गुना टोल देना होगा, हालांकि यह नियम 15 नवंबर 2025 से लागू होगा।







फास्ट टैग (FASTag) क्या करता है?

फास्ट टैग (FASTag) एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक पर आधारित छोटा स्टिकर होता है, जिसे वाहन के आगे के शीशे पर चिपकाया जाता है। जैसे ही आपका वाहन टोल प्लाजा से गुजरता है, यह स्टिकर स्कैन हो जाता है और आपके फास्ट टैग (FASTag) वॉलेट से ऑटोमैटिक टोल कटौती हो जाती है।

