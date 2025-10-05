रविवार, 5 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: पटना , रविवार, 5 अक्टूबर 2025 (12:10 IST)

सांसद राजीव प्रताप रूडी ने को पायलट के रूप में किया ऐसा काम, खुश हुए शिवराज

shivraj with rajiv pratap rudy
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली से पटना यात्रा के दौरान उस समय हैरान रह गए जब उन्हें पता चला कि विमान के कोपायलट छपरा सांसद राजीव प्रताप रूडी है। रुडी ने जिस अंदाज में यात्रा से जुड़ी जानकारी यात्रियों से शेयर की उसने शिवराज समेत सभी यात्रियों का दिल जीत लिया।
 
शिवराज ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि राजीव जी, आज आपने दिल जीत लिया... आज पटना से दिल्ली की हवाई यात्रा मेरे लिए अविस्मरणीय रही, क्योंकि इस फ्लाइट के सह-कैप्टन थे मेरे प्रिय मित्र, वरिष्ठ राजनेता और छपरा सांसद राजीव प्रताप रूडी जी।
 
उन्होंने कहा कि आज आपने यात्रियों को जिस रोचक अंदाज में सरल भाषा के साथ यात्रा से जुड़ी जानकारी साझा की, उसने पूरी यात्रा के दौरान हम सबको यात्रा से जोड़े रखा। कैसे आपने शुरुआत की, आज पटना के चारों ओर बादलों ने डेरा जमाए रखा है, कल से लगातार बारिश हो रही है। बादलों के बीच और हल्की बारिश के साथ हम दिल्ली की यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। रास्ते में हम बनारस के ऊपर से गुजरेंगे। फिर बाईं ओर प्रयागराज और दाईं ओर लखनऊ दिखाई देंगे। गंगा जी और यमुना जी के दर्शन करते हुए हम दिल्ली का सफर पूरा करेंगे और उतरते समय बादल न रहे तो नोएडा की हाई राइज बिल्डिंग्स की रोशनी भी देखने मिलेगी।
 
शिवराज ने कहा कि आप यात्रा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी बता रहे थे, आपका यह अंदाज बहुत निराला लगा। अंत में जब आपने सुखद और सफल यात्रा के लिए यात्रियों से ताली बजाने का अनुरोध किया, उसमें अलग ही आत्मीयता देखने मिली। सचमुच, यह अनुभव अद्भुत और अभूतपूर्व रहा।
 
उन्होंने कहा कि ऐसे लोग विरले ही होते हैं, जो इतनी व्यस्तताओं के बीच भी अपने हुनर के लिए समय निकालते हैं। जमीन से जुड़े रहना इसी को कहते हैं।
edited by : Nrapendra Gupta 
