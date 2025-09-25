Vijayadashami Recipes 2025: लजीज पकवानों से मनाएं विजय पर्व! विजयादशमी के 5 पारंपरिक व्यंजन

Vijayadashami Recipes:
विजयादशमी (दशहरा) के शुभ अवसर पर, अपने घर में पारंपरिक मिठाइयां और स्वादिष्ट पकवान बनाकर इस त्योहार की खुशियां दोगुनी करें। जानिए, सबसे आसान और लजीज दशहरा स्पेशल रेसिपी, जिसमें शामिल हैं नारियल बर्फी और गुलाब जामुन, रसमलाई, पकौड़े, पूरी सब्जी, पकौड़े। इन पकवानों के साथ मां दुर्गा और भगवान राम के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें और परिवार के साथ इस विजय पर्व को मनाएं।
1. नारियल की बर्फी (Nariyal ki Barfi): यह मिठाई खासकर दुर्गा पूजा और दशहरा पर बनाई जाती है, जो बनाने में आसान और स्वाद में लाजवाब होती है।
सामग्री: घिसा हुआ नारियल, चीनी, दूध (या खोया), इलायची पाउडर, घी।
बनाने के विधि:
एक कढ़ाई में थोड़ा घी गर्म करें और घिसे हुए नारियल को हल्का सा भून लें।
इसमें चीनी और दूध/खोया डालकर तब तक पकाएं जब तक मिश्रण गाढ़ा न हो जाए और कढ़ाई के किनारे छोड़ने लगे।
इलायची पाउडर मिलाकर एक थाली में घी लगाकर फैला दें।
ठंडा होने पर इसे बर्फी के आकार में काट लें।
2. गुलाब जामुन (Gulab Jamun): उत्तर भारत सहित कई क्षेत्रों में यह मिठाई दशहरे के उत्सव को मीठा करती है।
सामग्री: खोया/मावा या मिल्क पाउडर, मैदा, घी, चीनी (चाशनी के लिए), इलायची।
बनाने के विधि:
खोया और मैदा मिलाकर छोटे-छोटे गोल जामुन बना लें।
इन्हें मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक तल लें।
पानी और चीनी से पतली चाशनी बनाएं और उसमें इलायची का पाउडर मिलाएं।
तले हुए गुलाब जामुनों को गर्म चाशनी में डुबोकर कुछ घंटों के लिए छोड़ दें ताकि वे रस सोख लें।
3. रसमलाई / रसगुल्ला (Rasgulla / Rasmalai): विशेषकर बंगाल और पूर्वी भारत में दुर्गा पूजा और विजयादशमी पर रसगुल्ला बनाया जाता है।
सामग्री: दूध (छेना बनाने के लिए), नींबू का रस (या सिरका), चीनी (चाशनी के लिए)।
बनाने के विधि:
दूध को नींबू का रस डालकर फाड़कर छेना बनाएं, फिर कपड़े में छानकर उसका पानी निचोड़ दें।
इस छेने को हथेलियों से मसलकर चिकना करें और छोटे-छोटे गोले बना लें।
चीनी और पानी की चाशनी बनाकर उसमें इन गोलों को डालकर उबालें, जब तक वे आकार में दुगने न हो जाएं।
रसमलाई बनाने के लिए इन रसगुल्लों को गाढ़ी, केसर और इलायची वाली मीठी रबड़ी में डुबोया जाता है।
दशहरा के पकवान और स्नैक्स:
4. पूरी और आलू की सब्जी/भाजी (Puri and Aloo ki Sabzi)
यह एक क्लासिक और लोकप्रिय संयोजन है जो लगभग हर त्योहार और विशेष अवसर पर बनाया जाता है।
1. सामग्री (पूरी): गेहूं का आटा, नमक, तेल (तलने के लिए)।
2. सामग्री (आलू भाजी): आलू (उबले हुए), राई, करी पत्ता, प्याज, हरी मिर्च, हल्दी, नमक।
बनाने के विधि:
पूरी के लिए आटा गूंथकर छोटी लोइयां बनाएं और तेल में सुनहरी होने तक तल लें।
आलू भाजी के लिए,
कढ़ाई में तेल में राई और करी पत्ता डालकर चटकाएं,
फिर प्याज और मसालों के साथ उबले
और मैश किए हुए आलू को भून लें।
5. मेथी या कद्दू के पकौड़े (Pakoras/Bhajiye): नवरात्रि के व्रत खुलने के बाद, दशहरा पर विभिन्न प्रकार के पकौड़े (जैसे गिल्की/तोरई के पकौड़े, पालक पकौड़ा) बनाने की परंपरा है।
सामग्री: बेसन, मेथी/कद्दू, चावल का आटा (क्रिसपीनेस के लिए), मसाले (हरी मिर्च, नमक, लाल मिर्च, हींग), तेल।
बनाने के विधि:
बेसन और चावल के आटे को मसालों के साथ घोल लें (घोल ज्यादा पतला न हो)।
कटे हुए मेथी के पत्ते या कद्दू के पतले स्लाइस को इस घोल में डुबोएं।
गरम तेल में डालकर सुनहरा और कुरकुरा होने तक तल लें। इन्हें हरी चटनी या सॉस के साथ गर्मागर्म परोसें।
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।