सोमवार, 22 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. नवरात्रि
  3. नवरात्रि संस्कृति
  4. Sendha Namak benefits
Written By Feature Desk
Last Updated : सोमवार, 22 सितम्बर 2025 (16:48 IST)

Navratri 2025: नवरात्रि व्रत में क्यों खाते हैं सेंधा नमक? जानिए इसके पीछे के वैज्ञानिक और धार्मिक कारण

सेंधा नमक क्यों खाया जाता है व्रत में
Sendha Namak benefits: जब भी व्रत या उपवास की बात आती है, तो हमारे मन में एक सवाल ज़रूर आता है कि इस दौरान सामान्य नमक की जगह केवल सेंधा नमक (Rock Salt) का ही उपयोग क्यों किया जाता है। क्या यह सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक और स्वास्थ्य संबंधी कारण भी छिपे हैं? आइए इस लेख में इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से जानते हैं और समझते हैं कि यह नमक व्रत के दिनों में क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है।

धार्मिक कारण: भारतीय परंपरा में सेंधा नमक को सबसे शुद्ध और पवित्र माना जाता है। यह नमक हिमालयी क्षेत्रों में चट्टानों से निकाला जाता है और इसे किसी भी प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया से नहीं गुजारा जाता। इसी कारण इसे "पाषाण नमक" या "रॉक साल्ट" भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सामान्य नमक समुद्री जल को सुखाकर या वाष्पीकृत करके बनाया जाता है, जिसमें कई प्रकार की अशुद्धियाँ या बाहरी तत्व हो सकते हैं। वहीं, सेंधा नमक अपनी प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है, जो इसे व्रत जैसे शुद्ध अनुष्ठानों के लिए आदर्श बनाता है।
यह माना जाता है कि व्रत के दौरान शरीर और मन को पूरी तरह से शुद्ध रखना चाहिए। सेंधा नमक का उपयोग करके हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे भोजन में कोई भी ऐसा तत्व न हो जो हमारी आध्यात्मिक शुद्धि को प्रभावित करे।

स्वास्थ्य लाभ: धार्मिक कारणों के अलावा, सेंधा नमक सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। व्रत के दौरान शरीर को ऊर्जा और पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, और सेंधा नमक इसे पूरा करने में मदद करता है।
1. आवश्यक मिनरल्स से भरपूर: सामान्य नमक में केवल सोडियम होता है, लेकिन सेंधा नमक में पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन जैसे 80 से अधिक सूक्ष्म खनिज पाए जाते हैं। ये खनिज व्रत के दौरान शरीर में होने वाली पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने में मदद करते हैं।
2. इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है: सेंधा नमक में मौजूद प्राकृतिक मिनरल्स हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करते हैं, जिससे शरीर रोगों से लड़ने के लिए बेहतर रूप से तैयार होता है।
3. पचाने में आसान: सेंधा नमक सामान्य नमक की तुलना में पचाने में बहुत आसान होता है। व्रत के दौरान जब हमारा पाचन तंत्र धीमी गति से काम करता है, तब यह नमक भोजन को सही ढंग से पचाने और गैस या अपच जैसी समस्याओं से बचाने में सहायक होता है।
4. इलेक्ट्रोलाइट संतुलन: व्रत के दौरान शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। सेंधा नमक में मौजूद पोटेशियम और सोडियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखते हैं, जिससे कमजोरी और निर्जलीकरण (Dehydration) की समस्या नहीं होती।
5. शरीर को ठंडा रखता है: आयुर्वेद के अनुसार, सेंधा नमक की प्रकृति ठंडी होती है, जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है। यह खासकर गर्मी के मौसम में होने वाले व्रत के लिए बहुत फायदेमंद है।
तो, अगली बार जब आप व्रत रखें, तो याद रखें कि सेंधा नमक का उपयोग केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह आपके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखता है। यह न केवल आपके भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, बल्कि शरीर को आवश्यक मिनरल्स प्रदान कर उसे ऊर्जावान और स्वस्थ भी रखता है। इस प्रकार, सेंधा नमक एक ऐसा प्राकृतिक वरदान है जो हमारी धार्मिक आस्था और वैज्ञानिक समझ दोनों को एक साथ जोड़ता है।
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि: साधना के 9 खास नियम

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि: साधना के 9 खास नियमShardiya Navratri 2025: नवरात्रि का पर्व भक्ति और साधना का पर्व है. साल में चार नवरात्रि आती हैं- चैत्र और आश्विन (शरद ऋतु) में आने वाली नवरात्रि गृहस्थों के लिए होती हैं, जबकि आषाढ़ और पौष में आने वाली गुप्त नवरात्रि साधकों और संन्यासियों के लिए होती हैं. इस पवित्र समय में साधना करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, ताकि आपकी साधना सफल हो सके. आइए जानते हैं 9 ऐसी ही खास बातें:

Navratri Story 2025: नवरात्रि पर्व की कहानी

Navratri Story 2025: नवरात्रि पर्व की कहानीNavratri 2025 katha: नवरात्रि, जिसका अर्थ है 'नौ रातें', हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है। यह नौ रातों और दस दिनों तक चलने वाला एक ऐसा उत्सव है जो नारी शक्ति, यानी देवी दुर्गा के नौ रूपों को समर्पित है। इस पर्व के पीछे कई कहानियां जुड़ी हैं, लेकिन सबसे प्रचलित कहानी महिषासुर नामक राक्षस और माँ दुर्गा के बीच हुए भयंकर युद्ध की है।

Dussehra 2025 Date: विजयादशी दशहरा कब है?

Dussehra 2025 Date: विजयादशी दशहरा कब है?Dussehra muhurat 2025: वर्ष 2025 में हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्योहार विजयादशमी या दशहरा 02 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। यह पर्व हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के दसवें दिन पड़ता है, जो कि भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की विजय पर्व का प्रतीक है।

Shardiya navratri 2025: नौदुर्गा है स्त्री के जीवन के 9 रूप, जानिए रहस्य

Shardiya navratri 2025: नौदुर्गा है स्त्री के जीवन के 9 रूप, जानिए रहस्यShardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में माता दुर्गा के शक्तिस्वरूप की पूजा होती है। इस माध्यम से एक महिला के त्याग, तपस्या, समर्पण, ममता, रक्षण करने वाली, अन्नपूर्णा स्वरूप आदि की महिमा को समझा जाता है। इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से प्रारंभ होकर 1 अक्टूबर 2025 को समाप्त होगी। आइये जानते हैं। एक स्त्री के पूरे जीवन चक्र को मां अंबे के 9 रूपों के माध्यम से। नवदुर्गा के नौ स्वरूपों के माध्यम से एक स्त्री का संपूर्ण जीवन प्रतिबिंबित होता है। जानिए, कैसे....

Navratri 2025: माता के इस मंदिर में चढ़ता है 12 दिन के नवजात से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक का रक्त, जानिए कौन सा है मंदिर

Navratri 2025: माता के इस मंदिर में चढ़ता है 12 दिन के नवजात से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक का रक्त, जानिए कौन सा है मंदिरDurga mandir bansgaon: गोरखपुर जिले के बांसगांव में स्थित दुर्गा मंदिर अपनी अनोखी धार्मिक परंपराओं के कारण दूर-दूर तक प्रसिद्ध है। यह मंदिर न केवल भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि यहां की विशेष परंपरा, जिसमें माता को खून चढ़ाकर उनकी कृपा प्राप्त की जाती है, इसे और भी अद्वितीय बनाती है। यह परंपरा क्षत्रियों के श्रीनेत वंश के लोगों द्वारा निभाई जाती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस मंदिर में सच्चे मन से सिर झुकाने वाले हर व्यक्ति की मन्नत पूरी होती है। इस परंपरा के अंतर्गत 12 दिन के नवजात से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक का रक्त चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि जिन नवजातों के ललाट से रक्त चढ़ाया जाता है, वे मां दुर्गा की कृपा से प्राप्त हुए होते हैं।

और भी वीडियो देखें

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर द्वितीया देवी ब्रह्मचारिणी की कथा, मंत्र और पूजा विधि

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर द्वितीया देवी ब्रह्मचारिणी की कथा, मंत्र और पूजा विधिDwitiya Devi Brahmacharini 2025: शारदीय नवरात्रि यानी नवदुर्गा में दूसरे दिन द्वितीया की ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाता है। इसके बाद उनकी पौराणिक कथा या कहानी पढ़ी या सुनी जाती है। ब्रह्मचारिणी देवी का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमण्डल धारण किए हैं। मां दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। मां दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहां ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। आइए जानते हैं द्वितीया देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि, कथा, मंत्र

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि 2025: कन्या पूजा और भोज के नियम और विधि

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि 2025: कन्या पूजा और भोज के नियम और विधिShardiya navratri 2025: 22 सितंबर सोमवार से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होकर 01 अक्टूबर 2025 को समाप्त होगी। इस दौरान माँ दुर्गा की पूजा के साथ ही कन्या पूजन और कन्या भोज का आयोजन किया जाता है। यहाँ जानिए इसके नियम और विधि।

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर दुर्गा चालीसा पढ़ने के खास नियम जरूर जानें

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर दुर्गा चालीसा पढ़ने के खास नियम जरूर जानेंRules for durga chalisa paath reciting: शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो गई है जो 22 सितंबर सोमवार से लेकर 1 अक्टूबर 2025 तक रहेगी। इस दौरान कई लोग नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं और कुछ दुर्गाशप्तशति का पाठ करते हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ करने के कुछ विशेष नियम और महत्व हैं, जिनका पालन करने से पाठ का पूरा फल प्राप्त होता है। यहां कुछ खास नियम दिए गए हैं:-

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि 9 नहीं इस बार 10 दिनों की, जानिए कौनसी तिथि रहेगी 2 दिन

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि 9 नहीं इस बार 10 दिनों की, जानिए कौनसी तिथि रहेगी 2 दिनShardiya Navratri Date List 2025: हिंदू कैलेंडर के अनुसार आश्‍विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक शारदीय नवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। इस बार यह महोत्वस 22 सितंबर 2025 सोमवार से प्रारंभ होकर 1 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन नवमी पर समाप्त होगा। 02 अक्टूबर को विजयादशमी अर्थात दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। इसका अर्थ है कि इस बार नवरात्रि 9 नहीं 10 दिनों की है। ऐसे में तृतीया तिथि 2 दिनों तक रहेगी।

Upang Lalita Vrat 2025: उपांग ललिता व्रत 2025, जानें महत्व, पूजा विधि, परंपरा और शुभ मुहूर्त

Upang Lalita Vrat 2025: उपांग ललिता व्रत 2025, जानें महत्व, पूजा विधि, परंपरा और शुभ मुहूर्तNavratri 5th day vrat 2025: उपांग ललिता व्रत जिसे ललिता पंचमी भी कहा जाता है, देवी ललिता की पूजा और व्रत का एक पर्व है जो विशेषत: शारदीय नवरात्रि के पांचवें दिन मनाया जाता है। मां ललिता को देवी पार्वती का ही एक स्वरूप माना जाता है, जो दस महाविद्याओं में से एक हैं। नीचे इसके तिथि, महत्व और परंपराएं आपकी सुविधा के लिए दी जा रही हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com