शुक्रवार, 24 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. छठ पूजा
  4. How to Perform Chhath Puja at Home
Written By WD Feature Desk

Chhath Puja 2025: घर पर कैसे करें छठ पूजा की तैयारी, जानिए पूजा की संपूर्ण सामग्री और विधि

Chhath Puja At Home
Chhath Puja 2025 Preparation: छठ पूजा भारत के प्रमुख पर्वों में से एक है, जो मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में धूमधाम से मनाई जाती है। यह पूजा सूर्य देवता (Sun God) और छठ माता की आराधना के लिए होती है, ताकि जीवन में सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति हो सके। छठ पूजा का आयोजन 2025 में भी पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ किया जाएगा।ALSO READ: Chhath puja nahay khay: छठ पूजा का नहाए खाए कब है, जानिए पहले दिन के रीति रिवाज

आइए यहां जानते हैं घर पर छठ पूजा तैयारी, पूजा सामग्री और विधि के बारे में...
 
छठ पूजा की तैयारी:
 
1. घर की सफाई:
पूजा से पहले घर की अच्छी तरह सफाई करें, खासकर पूजा स्थल को स्वच्छ और पवित्र रखें।
पूजा के दिन घर में किसी भी प्रकार की गंदगी न हो, इसके लिए अच्छे से सफाई करें।
 
2. पूजा स्थल तैयार करना:
एक साफ जगह का चयन करें, जहां आप पूजा करें। इसे एक छोटे से मंडप के रूप में सजाया जा सकता है।
 
3. सांसारिक चीज़ों से अलग हो जाएं:
छठ पूजा के दौरान व्रत रखने वाले लोग शुद्ध रहते हैं। इस दौरान आपको पारंपरिक रूप से सादा और शुद्ध भोजन ही करना होता है।ALSO READ: Chhath geet bhojpuri; छठ पूजा विशेष: भोजपुरी में छठ गीत
 
पूजा की सामग्री:
1. सूप/थाली:
पूजा के लिए सूप/थाली की आवश्यकता होती है जिसमें फल, फूल, गंगाजल, दीपक, धूप, अगरबत्ती और अन्य पूजा सामग्रियां रखी जाती हैं।
 
2. सुपारी:
सुपारी को पूजा में विशेष रूप से रखा जाता है।
 
3. फल और ठेकुआ:
ठेकुआ (यह खासतौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश में बनता है) और फल जैसे केला, नारियल, सेव, संतरा, इत्यादि।
 
4. गंगाजल:
गंगाजल का उपयोग पूजा के दौरान विशेष रूप से होता है।
 
5. दीपक और अगरबत्ती:
दीप जलाने और अगरबत्ती का इस्तेमाल पूजा के दौरान वातावरण को शुद्ध करने के लिए किया जाता है।
 
6. चुटकी भर चावल और अक्षत:
पूजा के दौरान चावल और अक्षत (साबुत चावल) का इस्तेमाल पूजा की पूर्णता के लिए किया जाता है।ALSO READ: Chhath geet bhojpuri; छठ पूजा विशेष: भोजपुरी में छठ गीत
 
पूजा की विधि:
 
1. पहला दिन (नहाय-खाय):
इस दिन व्रति गंगा स्नान करके शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करते हैं। इसके बाद, उन्हें शुद्ध आसन पर बैठकर पूजा करनी होती है।
 
2. दूसरा दिन (खरना):
खरना के दिन, व्रति दिनभर उपवासी रहते हैं और रात में गुड़, चावल, दूध और फल से बनी खीर खाते हैं। यह दिन छठ पूजा का महत्वपूर्ण दिन होता है।
 
3. तीसरा और चौथा दिन (संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य):
तीसरे दिन सूर्यास्त के समय व्रति संध्या अर्घ्य देते हैं और चौथे दिन उषा अर्घ्य (सूर्योदय के समय) देते हैं। दोनों अर्घ्य देते समय विशेष रूप से सूर्य देवता और छठ माता की पूजा की जाती है।
 
4. सभी पूजा सामग्रियों को चढ़ाना:
पूजा में दिए गए फूल, चावल, दीपक, ठेकुआ और फल आदि को सूर्योदय से पहले नदी या जलाशय में अर्पित किया जाता है। छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जो सूर्य देवता और छठ माता के आशीर्वाद से जीवन में समृद्धि और सुख-शांति लाता है। अत: छठ पूजा 2025 की तैयारी में घर की सफाई, पूजा सामग्री का संग्रहण, और विधि का पालन अत्यंत आवश्यक है। यदि आप इस पूजा को घर पर करने का विचार कर रहे हैं, तो उपरोक्त विधियों और सामग्रियों का पालन करके इस पूजन को सफल बना सकते हैं। 
 
यह प्रक्रिया कुछ जगहों पर थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन मुख्य उद्देश्य सूर्य और छठ माता की पूजा करके आशीर्वाद प्राप्त करना है।

 अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Chhath puja 2025: बिहार में छठ पूजा कब है और क्यों मनाया जाता है?
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Surya gochar 2025: सूर्य के तुला राशि में होने से 4 राशियों को मिलेगा लाभ ही लाभ

Surya gochar 2025: सूर्य के तुला राशि में होने से 4 राशियों को मिलेगा लाभ ही लाभSun Transit in Libra 2025: 17 अक्टूबर को ग्रहों के राजा सूर्य अपनी नीच राशि तुला में गोचर करेंगे। यह गोचर लगभग एक महीने (16 नवंबर तक) तक रहेगा। सूर्य का नीच राशि में जाना कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन 4 राशियों के लिए यह परिवर्तन शुभ फल भी देगा।

Chhath puja 2025: छठ पूजा की संपूर्ण सामग्री और विधि

Chhath puja 2025: छठ पूजा की संपूर्ण सामग्री और विधिChhath Puja Date: छठ पूजा लोक आस्था का सबसे बड़ा और पवित्र महापर्व है। यह चार दिनों तक चलता है और इसमें सूर्य देव (Surya Dev) और छठी मैया (Chhathi Maiya) की उपासना की जाती है। यहां छठ पूजा 2025 के लिए संपूर्ण सामग्री सूची और पूजा विधि दी गई है...

Chhath puja ki kahani: छठ पूजा की कथा कहानी हिंदी में

Chhath puja ki kahani: छठ पूजा की कथा कहानी हिंदी मेंछठ पूजा की 4 पौराणिक कथाएं जरूर पढ़ें, मिलेगा छठी मैया का आशीर्वाद

Chhath puja 2025: बिहार में छठ पूजा कब है और क्यों मनाया जाता है?

Chhath puja 2025: बिहार में छठ पूजा कब है और क्यों मनाया जाता है?Chhath puja 2025: बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छठ पूजा का महापर्व अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। छठ पूजा का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर सप्तमी तिथि तक, चार दिनों तक चलता है। बिहार में छठ पूजा का पर्व 25 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 28 अक्टूबर को समाप्त होगा। 27 अक्टूबर 2025 सोमवार को इस पर्व का मुख्य दिन रहेगा जबकि सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाएगा।

Chhath puja 2025: छठ पूजा की 15 हार्दिक शुभकामनाएं और संदेश

Chhath puja 2025: छठ पूजा की 15 हार्दिक शुभकामनाएं और संदेशChhath Puja Messages: छठ पूजा 2025 के पावन अवसर पर आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं! आप अपने प्रियजनों को भेजने के लिए यहां नीचे दिए गए शुभकामना संदेशों और कोट्स का उपयोग करके त्योहार का आनंद दुगुना कर सकते हैं:

और भी वीडियो देखें

Mangal gochar: मंगल गोचर 2025: रूचक राजयोग का निर्माण, 27 अक्टूबर से इन 7 राशियों का शुरू होगा 'गोल्डन टाइम'

Mangal gochar: मंगल गोचर 2025: रूचक राजयोग का निर्माण, 27 अक्टूबर से इन 7 राशियों का शुरू होगा 'गोल्डन टाइम'Mars Transit in Scorpio 2025: मंगल गोचर 2025: वृश्चिक राशि में मंगल का प्रवेश 27 अक्टूबर 2025, दोपहर 02:43 बजे होगा। मंगल ग्रह अपनी राशि वृश्चिक में गोचर करेंगे, जिससे पंच महापुरुष योगों में से एक रूचक योग का निर्माण होगा। यह गोचर 7 राशियों के लिए 'गोल्डन टाइम' शुरू करेगा।

Dev uthani ekadashi 2025 date: कब है देवउठनी एकादशी

Dev uthani ekadashi 2025 date: कब है देवउठनी एकादशीWhen is Devuthani Ekadashi in 2025: इस बार देवउठनी एकादशी स्मार्तजनों के लिए 1 नवंबर 2025 शनिवार को रहेगी जबकि वैष्णवजन और इस्कॉन के भक्त 2 नवंबर को मनाएंगे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी को देव उठनी एकादशी और देवुत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन देव उठ जाते हैं अर्थात भगवान विष्णु अपनी योगनिद्रा से जाग जाते हैं और इस दिन के बाद से ही सभी तरह के मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इस दिन तुलसी विवाह भी होता है। कई लोग इस दिन देव दिवाली का उत्सव मनाते हैं जबकि देव दीपावली कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन रहती है।

सनावदिया गांव में बहाई धर्म के युगल अवतार बाब और बहाउल्लाह का जन्मोत्सव हर्षोल्लास से मनाया

सनावदिया गांव में बहाई धर्म के युगल अवतार बाब और बहाउल्लाह का जन्मोत्सव हर्षोल्लास से मनाया22 अक्टूबर 2025 को बहाई सेविका डॉ श्रीमती जनक पलटा मगिलिगन के निवास गिरिदर्शन पर जिम्मी और जनक मगिलिगन फ़ाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने बहाई धर्म के युगल अवतार बाब और बहाउल्लाह का जन्मोत्सव देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर प्रो. कन्हैया आहूजा के मुख्य आतिथ्य में मनाया।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (24 अक्टूबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (24 अक्टूबर, 2025)Today Rashifal 24 October 2025 | कैसा रहेगा आज 24 अक्टूबर 2025 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार शुक्रवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी। Today 24 October 2025 horoscope in Hindi

24 October Birthday: आपको 24 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

24 October Birthday: आपको 24 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!24 October Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 24 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

दीपावली

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com