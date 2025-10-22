बुधवार, 22 अक्टूबर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Modified: बुधवार, 22 अक्टूबर 2025 (16:40 IST)

Chhath puja ki kahani: छठ पूजा की कथा कहानी हिंदी में

छठ पूजा की 4 पौराणिक कथाएं जरूर पढ़ें, मिलेगा छठी मैया का आशीर्वाद

छठ पूजा का त्योहार क्यों मनाते हैं
छठ पूजा पर छठी मैया की कथा:
ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित छठ पूजा के संबंध में यह उल्लेख मिलता है कि इस पर्व पर छठी माता की पूजा की जाती है। इस व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार मनु स्वायम्भुव के पुत्र राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया तब महारानी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी। 
 
खीर के प्रभाव से एक पुत्र को जन्म दिया परंतु वह शिशु मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर श्मशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और उसने कहा कि- सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूं। अत: राजन तुम मेरा पूजन करो तथा अन्य लोगों को भी प्रेरित करो। 
 
तब राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को संपन्न हुई थी। देवी की इस कृपा से राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने षष्ठी देवी की आराधना की। तभी से छठ पूजन का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इसके अलावा भी छठ व्रत के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। 
 
छठ पूजा को 'लोक आस्था का महापर्व' कहा जाता है। यह चार दिवसीय पर्व सूर्य देव (सूर्य षष्ठी) और छठी मैया (षष्ठी देवी) की आराधना को समर्पित है। इस पर्व से जुड़ी कई पौराणिक कथाएँ और मान्यताएँ हैं, जिनमें से मुख्य कथाएँ इस प्रकार हैं:
 
1. राजा प्रियंवद और षष्ठी देवी (छठी मैया) की कथा:
राजा प्रियंवद: पुराणों में छठ पूजा का संबंध राजा प्रियंवद से जोड़ा गया है। छठ के दिन इसी एकमात्र कथा को सुना जाता है।
संतानहीनता का दुख: पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, राजा प्रियंवद और उनकी पत्नी मालिनी को विवाह के लंबे समय बाद भी कोई संतान नहीं थी। इस बात से वे बहुत दुखी रहते थे।
पुत्रेष्टि यज्ञ: संतान प्राप्ति की इच्छा से उन्होंने महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ संपन्न होने पर महर्षि ने रानी मालिनी को प्रसाद स्वरूप खीर खाने को दी।
मृत पुत्र: खीर के सेवन से रानी गर्भवती हुईं और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, किंतु दुर्भाग्यवश पुत्र मृत पैदा हुआ।
देवी षष्ठी का आगमन: पुत्र वियोग में राजा प्रियंवद अपने प्राण त्यागने के लिए श्मशान घाट पहुँचे। उसी क्षण, भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री षष्ठी देवी (छठी मैया) वहाँ प्रकट हुईं।
देवी का आदेश: देवी ने राजा से कहा कि वह सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए उनका नाम 'षष्ठी' है। उन्होंने राजा को उनकी पूजा करने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने को कहा।
संतान प्राप्ति: राजा प्रियंवद ने देवी षष्ठी के आदेशानुसार विधि-विधान से यह व्रत किया, जिसके फल से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई।
परंपरा: तभी से संतान सुख, स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए छठी मैया की पूजा की परंपरा चली आ रही है।
 
2. महाभारत काल और सूर्यपुत्र कर्ण की कथा
सूर्य की उपासना: छठ पर्व को सूर्यपुत्र कर्ण से भी जोड़ा जाता है। माना जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे।
अर्घ्य की परंपरा: कर्ण प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया करते थे। सूर्य देव की कृपा से ही वह एक महान योद्धा बने। छठ पूजा में आज भी सूर्य को अर्घ्य देने की यह पद्धति प्रचलित है।
 
3. द्रौपदी और पांडवों की कथा
राजपाट की हानि: महाभारत काल में जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए थे और वनवास के दौरान कठिन समय का सामना कर रहे थे, तब द्रौपदी ने इस संकट से मुक्ति पाने के लिए महर्षि धौम्य के कहने पर छठ का व्रत रखा था।
समृद्धि की वापसी: द्रौपदी के व्रत और सूर्योपासना के फल से ही पांडवों को उनका राजपाट और खोया हुआ वैभव वापस मिला था।
 
4. भगवान राम और माता सीता की कथा
रामराज्य की स्थापना: एक मान्यता के अनुसार, रावण पर विजय प्राप्त कर जब भगवान राम और माता सीता अयोध्या लौटे, तब रामराज्य की स्थापना से पूर्व उन्होंने कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना की थी और यह छठ पर्व मनाया था।
व्रत का पालन: कहा जाता है कि माता सीता ने अपने पुत्रों (लव-कुश) की मंगलकामना के लिए यह व्रत किया था, जिससे अयोध्यावासियों ने भी इस पर्व को अपना लिया।
 
इन सभी कथाओं का सार यही है कि छठ पूजा सूर्य की जीवनदायिनी शक्ति और छठी मैया के मातृत्व स्वरूप के प्रति आभार प्रकट करने का पर्व है, जिसे अत्यंत अनुशासन और पवित्रता के साथ मनाया जाता है।
Mahavir Nirvan Diwas 2025: महावीर निर्वाण दिवस क्यों मनाया जाता है? जानें जैन धर्म में दिवाली का महत्व

Mahavir Nirvan Diwas 2025: महावीर निर्वाण दिवस क्यों मनाया जाता है? जानें जैन धर्म में दिवाली का महत्वJain festival on Diwali: दीपावली को हिंदू धर्म के साथ-साथ जैन धर्म में भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसे महावीर स्वामी निर्वाणोत्सव या वीर निर्वाण दिवस कहा जाता है। यह जैन समाज का सबसे बड़ा पर्व है, जो भगवान महावीर के मोक्ष (निर्वाण) प्राप्ति का उत्सव है। यह दिन कार्तिक अमावस्या को पड़ता है और 2025 में यह 21 अक्टूबर को मनाया जा रहा है।

Diwali Muhurat 2025: चौघड़िया के अनुसार जानें स्थिर लग्न में दीपावली पूजन के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त

Diwali Muhurat 2025: चौघड़िया के अनुसार जानें स्थिर लग्न में दीपावली पूजन के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्तDiwali Puja Muhurat 2025: इस बार 20 अक्टूबर 2025, दिन सोमवार को दीपावली का पावन पर्व मनाया जा रहा है। दिवाली पूजा के दौरान शुभ मुहूर्त, लग्न और चौघड़िया देखा जाता है। इसी के साथ स्थिर लग्न में पूजन करना अतिशुभ माना जाता है। यहां दिवाली मुहूर्त के साथ-साथ दीपावली पूजन सामग्री की लिस्ट भी यहां प्रस्तुत हैं, जानें लक्ष्मी पूजा के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त और टाइम...

Bhai dooj 2025: कब है भाई दूज? जानिए पूजा और तिलक का शुभ मुहूर्त

Bhai dooj 2025: कब है भाई दूज? जानिए पूजा और तिलक का शुभ मुहूर्तBhai dooj 2025: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाईदूज, चित्रिगुप्त पूजा और यम द्वितीया का पर्व मनाया जाता है। इस बार उदयातिथि के अनुसार यह पर्व 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार को मनाया जाएगा। भाई दूज का पर्व मध्यान्ह काल में ही मनाया जाना चाहिए। इस दिन अभिजीत मुहूर्त हो तो अति उत्तम।

Govardhan Puja 2025: अन्नकूट और गोवर्धन पूजा कब है, जानिए पूजन के शुभ मुहूर्त

Govardhan Puja 2025: अन्नकूट और गोवर्धन पूजा कब है, जानिए पूजन के शुभ मुहूर्तAnnakut mahotsav 2025: दीपावली के दूसरे दिन 'अन्नकूट' मनाया जाता है। यानी कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि के दिन अन्नकूट महोत्सव और गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। अन्नकूट का अर्थ है -'अन्न का ढेर'। आज ही के दिन योगेश्वर भगवान कृष्ण ने इन्द्र का मान-मर्दन करते हुए अपने वाम हस्त की कनिष्ठा अंगुली के नख पर गोवर्धन पर्वत उठाकर इन्द्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा की थी। इसी की याद में यह महोत्सव मनाते हैं। जानिए पूजन के शुभ मुहूर्त।

Diwali Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार दिवाली पर कौन सी चीजें घर से निकालें तुरंत?, जानें 6 टिप्स

Diwali Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार दिवाली पर कौन सी चीजें घर से निकालें तुरंत?, जानें 6 टिप्सDiwali Home Cleaning Vastu: ऐसा माना जाता है कि घर में पड़ी कुछ चीजें घर में नकारात्मक ऊर्जा (Negative Energy) लाती हैं, धन के प्रवाह को रोकती हैं और माँ लक्ष्मी के आगमन में बाधा डालती हैं। दिवाली पर तरक्की और समृद्धि के लिए आप भी घर से तुरंत निकालें ये चीजें...

Chhath puja 2025: बिहार में छठ पूजा कब है और क्यों मनाया जाता है?

Chhath puja 2025: बिहार में छठ पूजा कब है और क्यों मनाया जाता है?Chhath puja 2025: बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छठ पूजा का महापर्व अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। छठ पूजा का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर सप्तमी तिथि तक, चार दिनों तक चलता है। बिहार में छठ पूजा का पर्व 25 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 28 अक्टूबर को समाप्त होगा। 27 अक्टूबर 2025 सोमवार को इस पर्व का मुख्य दिन रहेगा जबकि सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाएगा।

Chhath puja 2025: छठ पूजा की 15 हार्दिक शुभकामनाएं और संदेश

Chhath puja 2025: छठ पूजा की 15 हार्दिक शुभकामनाएं और संदेशChhath Puja Messages: छठ पूजा 2025 के पावन अवसर पर आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं! आप अपने प्रियजनों को भेजने के लिए यहां नीचे दिए गए शुभकामना संदेशों और कोट्स का उपयोग करके त्योहार का आनंद दुगुना कर सकते हैं:

Sun Transit in Libra 2025: सूर्य का तुला राशि में गोचर, 8 राशियों के लिए अशुभ, करें उपाय

Sun Transit in Libra 2025: सूर्य का तुला राशि में गोचर, 8 राशियों के लिए अशुभ, करें उपायSun Transit in Libra 2025: 17 अक्टूबर को ग्रहों के राजा सूर्य ने अपनी नीच राशि तुला में गोचर किया था। सूर्य इसी राशि में 16 नवंबर 2025 तक रहेंगे। सूर्य का नीच राशि में जाना कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आओ जानते हैं कि वे कौनसी राशियां हैं।

Numerology: अंक शास्त्र, संख्याओं के रहस्य में छिपा जीवन का विज्ञान

Numerology: अंक शास्त्र, संख्याओं के रहस्य में छिपा जीवन का विज्ञानank shaastra: अंक शास्त्र का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। इसका उल्लेख प्राचीन सभ्यताओं जैसे मिस्र, ग्रीस, चीन, भारत और बेबिलोनिया में मिलता है। भारत में वेदों और उपनिषदों में अंकों को दैवीय शक्ति का प्रतीक माना गया है। अंक शास्त्र, ज्योतिष और विज्ञान का संगम बनकर सामने आया, जो व्यक्ति के जीवन पथ, भाग्य और स्वभाव को संख्याओं के आधार पर समझने में सहायता करता है।

Bhai dooj 2025: भाई दूज पर भाई को क्या गिफ्ट देना चाहिए

Bhai dooj 2025: भाई दूज पर भाई को क्या गिफ्ट देना चाहिएBhai dooj 2025: भाई दूज मुख्य रूप से बहन द्वारा भाई को तिलक लगाने और भोजन कराने का त्योहार है, और इस दिन बहनें अपने भाई की लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती हैं। परंपरागत रूप से, बहनें अपने भाई को उपहार नहीं देती हैं, बल्कि भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं। हालांकि, आजकल बहनें भी प्यार से अपने भाई को उपहार देने लगी हैं। आप अपने भाई की पसंद और जरूरत के हिसाब से उन्हें ये चीज़ें दे सकती हैं।
Webdunia
