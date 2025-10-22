बुधवार, 28 जनवरी 2026
  धर्म-संसार
  ज्योतिष
  आज का मुहूर्त
  Today Daily Muhurat
Written By Author पं. हेमन्त रिछारिया

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 24 अक्टूबर, 2025: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

Today Shubh Muhurat 24 October 2025
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
Today Panchang Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 24 अक्टूबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Chhath puja 2025 date: वर्ष 2025 में कब है छठ पूजा, जानिए संपूर्ण दिनों की जानकारी
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
पंचांग: 24 अक्टूबर, 2025, शुक्रवार
आज की मुख्य जानकारी:
 
शुभ विक्रम संवत्-2082, 
 
शक संवत्-1947, 
 
ईस्वी सन्-2025
 
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
 
अयन-दक्षिणायण
 
मास-कार्तिक
 
पक्ष-शुक्ल
 
ऋतु-हेमन्त
 
वार-शुक्रवार
 
तिथि (सूर्योदयकालीन)-तृतीया
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-अनुराधा
योग (सूर्योदयकालीन)-सौभाग्य
करण (सूर्योदयकालीन)-तैतिल
लग्न (सूर्योदयकालीन)-तुला
 
आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया
 
शुभ समय- 7:30 से 10:45, 12:20 से 2:00 तक
राहुकाल (अशुभ समय):प्रात: 10:30 से 12:00 बजे तक
 
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
 
दिशा शूल-वायव्य 
योगिनी वास-आग्नेय
गुरु तारा-उदित
शुक्र तारा-उदित
चन्द्र स्थिति-वृश्चिक
 
आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं
 
मूल प्रारम्भ/रवियोग
यात्रा शकुन-शुक्रवार को मीठा दही खाकर यात्रा पर निकलें।
 
आज के विशेष उपाय:
 
आज का मंत्र-ॐ द्रां द्रीं द्रौं स: शुक्राय नम:।
आज का उपाय-लक्ष्मी मन्दिर में इत्र चढ़ाएं। 
वनस्पति तंत्र उपाय-गूलर के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
 
(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: [email protected]
 
Webdunia
