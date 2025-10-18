शनिवार, 18 अक्टूबर 2025
Written By Author पं. प्रेमकुमार शर्मा
Last Updated : शनिवार, 18 अक्टूबर 2025 (15:10 IST)

Diwali Weekly Horoscope: दिवाली का साप्ताहिक राशिफल, जानें यह सप्ताह किन राशियों को देगा अपार धन और सफलता का वरदान

October 2025 Rashifal Money
2025 Weekly Horoscope: अक्टूबर महीने का नया हफ्ता इस बार 20 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, जो कि 26 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस बार 18 अक्टूबर से 5 दिवसीय दीपावली पर्व की शुरुआत हो रही है। आइए इस हफ्ते की साप्ताहिक भविष्यवाणी के अंतर्गत यहां जानते हैं कारोबार-व्यापार, करियर, नौकरी, रोमांस, वैवाहिक जीवन, सेहत, शिक्षा और निवेश से जुड़ी समग्र जानकारी।

आइए यहां जानते हैं इस नए हफ्ते में मेष से मीन राशि यानी समस्त 12 राशियों पर कैसे औरा कितनी होगी देवी लक्ष्मी की कृपा... ALSO READ: Chhath puja 2025 date: वर्ष 2025 में कब है छठ पूजा, जानिए संपूर्ण दिनों की जानकारी
 
(साप्ताहिक राशिफल : 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025 तक)
 
मेष (21 मार्च - 20 अप्रैल)
पैसों के मामलों में सावधानी रखें, खासकर रोजाना की खरीदारी और बचत की योजनाओं में। काम पर सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, जिससे नए मौके और उत्साह मिलेगा। माता-पिता के साथ रिश्ता गहराएगा और घर का माहौल सुखद रहेगा। प्रेम जीवन में भरोसा बनाए रखना जरूरी होगा, तभी नजदीकियां बनी रहेंगी। किसी शांत जगह घूमना मन को सुकून देगा। संपत्ति से जुड़े फैसले आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। छात्र मेहनत से पढ़ाई करेंगे, शुरू में मुश्किल होगी पर धीरे-धीरे सुधार आएगा।
 
शुभ अंक: 17 | शुभ रंग: सफेद
 
वृषभ (21 अप्रैल - 20 मई)
यह सप्ताह हल्का और सहज लगेगा क्योंकि खुद की देखभाल आपको मजबूत बनाएगी। पैसों का सही प्रबंधन आने वाले खर्चों की तैयारी आसान करेगा। कामकाज में मौके मिलेंगे, लेकिन धैर्य और ध्यान जरूरी रहेगा। परिवार का साथ आराम और आत्मविश्वास देगा, बड़ों की सलाह उपयोगी साबित होगी। प्रेम जीवन में पुराने दुख पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। यात्रा में थकान जैसी हल्की परेशानी हो सकती है, इसलिए आराम जरूरी है। संपत्ति से जुड़े कागजात में प्रगति होगी। पढ़ाई में समय और मेहनत लगाकर नई कौशल सीखना लाभकारी रहेगा।
 
शुभ अंक: 11 | शुभ रंग: नारंगी
 
मिथुन (21 मई - 21 जून)
आय बढ़ने के संकेत हैं और समझदारी से फैसले पैसों को मजबूत करेंगे। काम में सम्मान मिलेगा और सहकर्मी आपकी सराहना करेंगे। परिवार में बदलावों को स्वीकार करने के लिए धैर्य जरूरी होगा। प्रेम जीवन में गहराई आएगी और रिश्ते आत्मीय बनेंगे। यात्रा के दौरान नई जगहें देखने से नजरिया बदलेगा। संपत्ति से जुड़े कागजी काम समय पर पूरे करें। पढ़ाई में अनुशासन रखकर छोटे-छोटे लक्ष्य पूरा करने से सफलता मिलेगी। सेहत का ध्यान रखें, खासकर अगर हाल में कोई समस्या रही हो। नियमितता से सुधार मिलेगा। 
 
शुभ अंक: 8 | शुभ रंग: पर्पल
 
कर्क (22 जून - 22 जुलाई)
पैसों की योजनाओं पर नजर डालें और हिसाब-किताब सही रखें। काम में बदलाव या स्थानांतरण का अवसर मिल सकता है। घर में बड़ों की सलाह सुनने से अनावश्यक विवाद से बचेंगे। प्रेम जीवन संतुलित रहेगा और रिश्ता मजबूत होगा। यात्रा के दौरान पैतृक जगह या पूर्वजों से जुड़ाव महसूस हो सकता है। व्यावसायिक संपत्ति से जुड़े कर्जों पर ध्यान देना होगा। पढ़ाई और प्रोजेक्ट अच्छे से आगे बढ़ेंगे और आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस सप्ताह सेहत और ताकत पर ध्यान देना जरूरी है। रोज व्यायाम और आराम आपके लिए फायदेमंद रहेगा। 
 
शुभ अंक: 6 | शुभ रंग: मैरून
 
सिंह (23 जुलाई - 23 अगस्त)
कामकाज में छोटी चुनौतियां आएंगी लेकिन आप उन्हें आसानी से संभाल लेंगे। घर में कोई खास आयोजन खुशी लाएगा। प्रेम जीवन में तालमेल बनेगा और रिश्ता गहराएगा। अचानक यात्रा करना ताजगी देगा। संपत्ति का मूल्यांकन अनुकूल रहेगा। पढ़ाई में ध्यान देना जरूरी होगा, ध्यान भटकने से बचें। लचीलापन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सोच स्पष्ट रहेगी और फैसले सही होंगे। उधार लेने या चुकाने में सावधानी रखें। 
 
शुभ अंक: 5 | शुभ रंग: लाल
 
कन्या (24 अगस्त - 23 सितम्बर)
काम में निवेशकों से मुलाकात सफल होगी, अगर आप तैयारी करके जाएंगे। घर में बच्चों की बातों को शांत रहकर संभालें। प्रेम जीवन में संवेदनशील रहना जरूरी होगा, इससे रिश्ता मजबूत होगा। दोस्तों के साथ यात्रा खुशी देगी। संपत्ति से जुड़े अनुबंध आगे बढ़ेंगे। पढ़ाई में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा और लक्ष्य हासिल करने का आत्मविश्वास बढ़ेगा। सेहत ठीक रहेगी और दिनचर्या संतुलन देगी। पैसों से जुड़े लेन-देन या कर्ज पर ध्यान दें ताकि रुकावट न आए।ALSO READ: Bhai dooj 2025: कब है भाई दूज? जानिए पूजा और तिलक का शुभ मुहूर्त
 
शुभ अंक: 9 | शुभ रंग: सुनहरा
 
तुला (24 सितम्बर - 23 अक्टूबर)
पैसों की आमदनी अलग-अलग तरीकों से बढ़ सकती है। काम में नई रणनीति अपनाकर फायदा मिलेगा। घर में धार्मिक या पारिवारिक कार्यक्रम होंगे, जो रिश्तों में नजदीकियां बढ़ाएंगे। शादीशुदा जीवन में तालमेल बनाए रखने के लिए ईमानदारी से बात करें। छोटी यात्राएं सुखद रहेंगी। विदेश में संपत्ति खरीदने का मौका मिल सकता है। पढ़ाई में चर्चाएं और बहसें प्रेरणा देंगी। यह सप्ताह धीरे-धीरे आपको विकास की ओर ले जाएगा। शरीर और मन को संतुलित रखने के लिए ध्यान या आराम उपयोगी रहेगा। 
 
शुभ अंक: 1 | शुभ रंग: ग्रे
 
वृश्चिक (24 अक्टूबर - 22 नवम्बर)
काम में बदलती परिस्थितियों को संभालने की आपकी क्षमता सबको प्रभावित करेगी। परिवार के साथ समय बिताना सुकून देगा और परंपराओं से जुड़ाव बढ़ेगा। प्रेम जीवन में बाहर जाते समय सावधानी रखें। यात्रा योजनाओं को अच्छी तरह जांच लें। किराए से जुड़ी संपत्ति आपको लाभ दे सकती है। पढ़ाई में धैर्य और नियमितता से अच्छे परिणाम मिलेंगे। शाम को आराम करने की आदत सेहत के लिए लाभदायक होगी। व्यापार के लिए कर्ज मिल सकता है। 
 
शुभ अंक: 22 | शुभ रंग: बेज
 
धनु (23 नवम्बर - 21 दिसम्बर)
कामकाज में आपकी प्रतिभा की पहचान होगी और नए अवसर मिल सकते हैं। ससुराल पक्ष के साथ तालमेल के लिए धैर्य और समझदारी दिखानी होगी। प्रेम जीवन रोमांच और खुशी देगा। व्यवसायिक यात्रा लाभदायक होगी। घर या संपत्ति में बदलाव से नया माहौल बनेगा। पढ़ाई के अवसर आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। इस सप्ताह खाने में रेशेदार चीजें शामिल करना सेहत के लिए अच्छा रहेगा। खर्च पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा।
 
शुभ अंक: 7 | शुभ रंग: गुलाबी
 
मकर (22 दिसम्बर - 21 जनवरी)
पैसों की स्थिति संभली रहेगी और फैसले सुरक्षित होंगे। काम में अलग-अलग क्षेत्रों का अनुभव आपके लिए सहायक होगा। घर में पारंपरिक रीति-रिवाज भावनात्मक सुकून देंगे। प्रेम जीवन में पुराने मनमुटाव दूर कर रिश्ता गहराएगा। यात्रा की योजना उत्साहित करेगी। संपत्ति बाजार की स्थिति आपके पक्ष में जा सकती है। पढ़ाई में नए लक्ष्य पर ध्यान जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। सही खानपान से सेहत बेहतर होगी और आप सक्रिय रहेंगे। 
 
शुभ अंक: 9 | शुभ रंग: मैरून
 
कुंभ (22 जनवरी - 19 फरवरी)
कामकाज में सफलता पाने के लिए नए तरीकों को अपनाएं। घर के कामों में सहयोग करने से दबाव कम होगा। प्रेम जीवन में भरोसा रिश्ते को मजबूत करेगा। यात्रा पर मौसम का असर हो सकता है, इसलिए लचीलापन रखें। संपत्ति से जुड़े फैसले लाभकारी होंगे। पढ़ाई में नए विचार और रचनात्मकता से आप आगे बढ़ेंगे। पूरे शरीर का व्यायाम करने से आप फिट रहेंगे। पैसों के लेन-देन में देरी हो सकती है, उस पर ध्यान दें। 
 
शुभ अंक: 18 | शुभ रंग: लाल
 
मीन (20 फरवरी - 20 मार्च)
करियर में उपलब्धि मिलेगी, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। परिवार से मिलना खुशी देगा। प्रेम जीवन में आपसी सम्मान से रिश्ता गहराएगा। यात्रा करते समय कागजात और औपचारिकताओं पर ध्यान दें। घर बदलने या संपत्ति खरीदने का अवसर मिलेगा। पढ़ाई में बड़ों का मार्गदर्शन नए रास्ते दिखाएगा। खाने-पीने की आदतों पर ध्यान देना सेहत के लिए अच्छा होगा। पैसों की स्थिति ठीक रहेगी और बचत से भरोसा मिलेगा। 
 
