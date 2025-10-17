रविवार, 19 अक्टूबर 2025
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today Horoscope Rashifal 19 October 2025
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (19 अक्टूबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 19 अक्टूबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Daily Horoscope Today
मेष (Aries)
 
Rashifal 19 October 2025: करियर: आप ऊर्जा से भरे रहेंगे। नरकासुर वध के प्रतीक यह दिन आपको शत्रुओं और विरोधियों पर विजय दिलाएगा।
लव: प्रेम संबंधों में जुनून और उत्साह रहेगा। अविवाहितों को किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात का मौका मिल सकता है।
धन: निवेश से संबंधित नए विचारों पर काम शुरू कर सकते हैं। धन की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन फिजूलखर्ची से बचें।
स्वास्थ्य: ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन अधिक उत्साह में शारीरिक थकान हो सकती है। शाम को यम दीपदान के बाद आराम करें।
उपाय: शाम को घर के मुख्य द्वार पर चार मुख वाला दीया (यम दीपदान) दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलाएं।ALSO READ: Narak chaturdashi story: नरक चतुर्दशी की कथा कहानी हिंदी में
 
वृषभ (Taurus)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिरता और भरोसे पर लोग विश्वास करेंगे। महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले वरिष्ठों से सलाह अवश्य लें।
लव: पार्टनर के साथ मिलकर घर की सजावट और त्योहार की तैयारियों में आनंद आएगा।
धन: आपकी वित्तीय योजनाएं सफल होंगी। किसी पुराने निवेश से छोटा लाभ मिल सकता है। घरेलू खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: रूप चौदस के शुभ प्रभाव से त्वचा और सौंदर्य पर सकारात्मक असर होगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
उपाय: अभ्यंग स्नान के लिए तिल के तेल का प्रयोग करें। देवी लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं।
 
मिथुन (Gemini)
 
करियर: संचार कौशल के दम पर कार्य सफल होंगे। नेटवर्किंग और नए संपर्क बनाने के लिए अच्छा दिन है, जो भविष्य में लाभ देंगे।
लव: प्रेम जीवन हल्का-फुल्का और खुशनुमा रहेगा। पार्टनर के साथ हंसी-मजाक में समय बीतेगा। 
धन: अप्रत्याशित रूप से छोटा-मोटा धन लाभ हो सकता है। लेन-देन में पारदर्शिता बनाए रखें।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से सक्रिय रहेंगे। अधिक सोचने से बचें, वरना सिरदर्द हो सकता है।
उपाय: घर की सफाई के दौरान पुरानी और टूटी हुई वस्तुओं को हटा दें। शाम को यम दीया जलाना न भूलें।
 
कर्क (Cancer)
 
करियर: भावनात्मक रूप से मजबूत महसूस करेंगे। कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। 
लव: पार्टनर के प्रति समर्पण बढ़ेगा। परिवार के साथ अधिक समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। 
धन: घर और त्योहार की खरीदारी पर अधिक खर्च होगा। आर्थिक प्रबंधन पर ध्यान दें। किसी करीबी की मदद करनी पड़ सकती है।
स्वास्थ्य: भावनात्मक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। संतुलित आहार और विश्राम जरूरी है।
उपाय: नरक चतुर्दशी की रात हनुमान चालीसा का पाठ करें, यह आपको नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा।
 
सिंह (Leo)
 
करियर: आपके नेतृत्व कौशल की सराहना होगी। वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग और प्रोत्साहन मिल सकता है। 
लव: अपने प्रेम का खुलकर इज़हार करेंगे। पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। अहंकार से बचें।
धन: कारोबार में आपकी योजनाएं सफल होंगी। रचनात्मक कार्यों या व्यवसाय में निवेश के बारे में सोच सकते हैं।
स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर उच्च रहेगा। गुस्से और जल्दबाजी पर नियंत्रण रखें, यह स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है।
उपाय: घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु की पूजा करें।
 
कन्या (Virgo)
 
करियर: कार्यस्थल पर अपनी दक्षता और बारीकियों पर ध्यान केंद्रित करने की आदत से सफलता मिलेगी। पिछली गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा।
लव: प्रेम संबंधों में व्यावहारिक और गंभीर रहेंगे। अनावश्यक कल्पनाओं से दूर रहें। पार्टनर के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करें।
धन: धन से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें। बचत पर ध्यान केंद्रित करें। अनावश्यक खरीदारी से बचें।
स्वास्थ्य: चिंता और अत्यधिक सोचने की आदत से तनाव हो सकता है। ध्यान और योग से राहत मिलेगी।
उपाय: रूप चौदस के दिन नीम के पत्तों या कड़वे फल के रस से स्नान करें, यह पापों और नकारात्मकता को दूर करता है।
 
तुला (Libra)
 
करियर: साझेदारी और टीमवर्क से बड़ा लाभ मिलेगा। व्यापार से जुड़े लोगों को नए संपर्क बनाने में सफलता मिलेगी। 
लव: प्रेम संबंधों में संतुलन और रोमांस बना रहेगा। विवाह की योजना बना रहे लोगों को सफलता मिल सकती है।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धन के आगमन के नए स्रोत खुल सकते हैं। किसी पुराने ऋण से मुक्ति मिलेगी।
स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा। मानसिक और शारीरिक ऊर्जा संतुलित रहेगी।
उपाय: नरक चतुर्दशी की रात पांच दीये जलाकर घर के कोने-कोने में रखें, इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है।ALSO READ: Dhan Varsha Potli Vidhi: दिवाली पर लक्ष्मी धन वर्षा पोटली बनाने की विधि, हजारों साल पुरानी परंपरा को आजमाएं
 
वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: आपका दृढ़ संकल्प और गहरी सोच आपको गुप्त शत्रुओं पर विजय दिलाएगी। रिसर्च, तकनीकी या गोपनीय कार्यों से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम जीवन में गहनता और भावुकता रहेगी। पार्टनर के प्रति अपना विश्वास बनाए रखें।
धन: पुराने कर्जों को चुकाने पर ध्यान दें। अचानक धन लाभ की संभावना है, लेकिन जोखिम भरे निवेश से बचें।
स्वास्थ्य: भावनात्मक रूप से शुद्धिकरण महसूस करेंगे। ध्यान और प्राणायाम सहायक होगा।
उपाय: नरक चतुर्दशी को काली चौदस भी कहते हैं। इस दिन देवी काली की पूजा करें और उन्हें गुड़हल का फूल चढ़ाएं।
 
धनु (Sagittarius)
 
करियर: आपका आशावादी दृष्टिकोण कार्यस्थल पर नई दिशा देगा। धार्मिक या शिक्षा से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। 
लव: प्रेम जीवन में रोमांच और नई ऊर्जा महसूस होगी। पार्टनर के साथ मिलकर भविष्य की योजनाएं बनाएंगे।
धन: भाग्य का साथ मिलेगा। निवेश के मामलों में थोड़ी समझदारी से काम लें। धर्म-कर्म पर खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: सामान्य से अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। लंबी सैर या यात्रा स्वास्थ्य के लिए अच्छी रहेगी।
उपाय: इस दिन किसी धार्मिक स्थल पर जाकर दान करें और अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करें।
 
मकर (Capricorn)
 
करियर: आपकी मेहनत और अनुशासन रंग लाएगा। उच्चाधिकारियों से प्रशंसा मिल सकती है। करियर में स्थिरता और मजबूती आएगी।
लव: प्रेम संबंधों में गंभीरता और जिम्मेदारी का भाव रहेगा। पार्टनर के साथ मिलकर कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं।
धन: दीर्घकालिक वित्तीय योजनाएं सफल होंगी। धन संचय करने के लिए यह एक अच्छा दिन है।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे। काम के बोझ से हल्का तनाव हो सकता है।
उपाय: अपने कार्यस्थल या पूजा घर को नरक चतुर्दशी की पूर्व संध्या पर अच्छी तरह से साफ करें और एक दीया जलाएं।
 
कुंभ (Aquarius)
 
करियर: आपके रचनात्मक और नवीन विचार सफल होंगे। सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करने से बड़ा लाभ होगा।
लव: सामाजिक मेलजोल में किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। दोस्ती प्रेम में बदल सकती है।
धन: कारोबार में सामाजिक नेटवर्किंग और दोस्तों के माध्यम से वित्तीय लाभ के अवसर मिलेंगे। अप्रत्याशित खर्च भी संभव है।
स्वास्थ्य: मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नकारात्मक विचारों से दूरी बनाए रखें।
उपाय: किसी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को भोजन दान करें। यह नरक चतुर्दशी पर शुभ फल देता है।
 
मीन (Pisces)
 
करियर: आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति करियर के मामलों में सही मार्गदर्शन करेगी। गुप्त तरीके से किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम संबंधों में भावनात्मक बंधन गहरा होगा। पार्टनर के साथ आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा हो सकती है।
धन: खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, खासकर त्योहारों की खरीदारी में। अनावश्यक निवेश से बचें।
स्वास्थ्य: आपको मानसिक शांति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पर्याप्त नींद लें और ध्यान करें।
उपाय: घर के पूजा स्थान पर सरसों के तेल का दीया जलाएं और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें।ALSO READ: Narak chaturdashi 2025: नरक चतुर्दशी कब है 19 या 20 अक्टूबर 2025, रूप चौदस का स्नान कब होगा?
Bhai dooj ki kahani: भाई दूज यम द्वितीया की कथा कहानी हिंदी में

Bhai dooj ki kahani: भाई दूज यम द्वितीया की कथा कहानी हिंदी मेंBhai dooj ki pauranik katha: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इसकी कथा भगवान यमराज और उनकी बहन यमुना से जुड़ी होने के कारण इस दिन को मूल रूप से यम द्वितीया कहते हैं। आओ जानते हैं कि यह इस दिन भाई दूज क्यों मनाई जाती है और क्यों यमदेव की पूजा करते हैं।

Mahavir Nirvan Diwas 2025: महावीर निर्वाण दिवस क्यों मनाया जाता है? जानें जैन धर्म में दिवाली का महत्व

Mahavir Nirvan Diwas 2025: महावीर निर्वाण दिवस क्यों मनाया जाता है? जानें जैन धर्म में दिवाली का महत्वJain festival on Diwali: दीपावली को हिंदू धर्म के साथ-साथ जैन धर्म में भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसे महावीर स्वामी निर्वाणोत्सव या वीर निर्वाण दिवस कहा जाता है। यह जैन समाज का सबसे बड़ा पर्व है, जो भगवान महावीर के मोक्ष (निर्वाण) प्राप्ति का उत्सव है। यह दिन कार्तिक अमावस्या को पड़ता है और 2025 में यह 21 अक्टूबर को मनाया जा रहा है।

Yama Panchak 2025: दिवाली के पांच दिनों के उत्सव को क्यों कहते हैं यम पंचक?

Yama Panchak 2025: दिवाली के पांच दिनों के उत्सव को क्यों कहते हैं यम पंचक?यम पंचक का संबंध मुख्य रूप से दीपावली के पांच दिवसीय उत्सव से है। यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी (धनतेरस) से शुरू होकर शुक्ल पक्ष की द्वितीया (भाई दूज या यम द्वितीया) तक चलने वाली पांच तिथियों का समूह होता है।

Diwali numerology secrets: अंक शास्त्र का रहस्य, दिवाली पर धन को आकर्षित करने वाले अचूक नुस्खे

Diwali numerology secrets: अंक शास्त्र का रहस्य, दिवाली पर धन को आकर्षित करने वाले अचूक नुस्खेNumerology tips for wealth Diwali:दिवाली सिर्फ दीयों का त्यौहार नहीं, बल्कि अंकों की शक्ति के माध्यम से अपने भाग्य को जागृत करने का महापर्व है। अंक शास्त्र में कुछ ऐसे गोपनीय उपाय बताए गए हैं, जो सामान्यतः सार्वजनिक नहीं होते, लेकिन धन की देवी मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर को विशेष रूप से प्रसन्न करते हैं...

Govardhan Puja 2025: अन्नकूट और गोवर्धन पूजा कब है, जानिए पूजन के शुभ मुहूर्त

Govardhan Puja 2025: अन्नकूट और गोवर्धन पूजा कब है, जानिए पूजन के शुभ मुहूर्तAnnakut mahotsav 2025: दीपावली के दूसरे दिन 'अन्नकूट' मनाया जाता है। यानी कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि के दिन अन्नकूट महोत्सव और गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। अन्नकूट का अर्थ है -'अन्न का ढेर'। आज ही के दिन योगेश्वर भगवान कृष्ण ने इन्द्र का मान-मर्दन करते हुए अपने वाम हस्त की कनिष्ठा अंगुली के नख पर गोवर्धन पर्वत उठाकर इन्द्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा की थी। इसी की याद में यह महोत्सव मनाते हैं। जानिए पूजन के शुभ मुहूर्त।

19 October Birthday: आपको 19 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

19 October Birthday: आपको 19 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!19 October Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 19 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 19 अक्टूबर, 2025: रविवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 19 अक्टूबर, 2025: रविवार का पंचांग और शुभ समयToday Panchang Muhurat 19 October 2025: ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 19 अक्टूबर, 2025 नरक चतुर्दशी का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...

Diwali Weekly Horoscope: दिवाली का साप्ताहिक राशिफल, जानें यह सप्ताह किन राशियों को देगा अपार धन और सफलता का वरदान

Diwali Weekly Horoscope: दिवाली का साप्ताहिक राशिफल, जानें यह सप्ताह किन राशियों को देगा अपार धन और सफलता का वरदानWeekly Horoscope 20-26 October 2025: अक्टूबर का नया हफ्ता इस बार क्या लेकर आ रहा है मेष से मीन राशि यानी समस्त 12 राशियों के लिए। इस बार यह सप्ताह 20 अक्टूबर से शुरू होकर 26 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस हफ्ते की साप्ताहिक भविष्यवाणी के अंतर्गत जानें कारोबार-व्यापार, करियर, नौकरी, रोमांस, वैवाहिक जीवन, सेहत, शिक्षा, धन या प्रॉपर्टी निवेश से जुड़ी हर जानकारी। आइए यहां जानते हैं इस नए हफ्ते में कैसा रहेगा आपका समय....

Diwali 2025: धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, अन्नकूट, गोवर्धन और भाई दूज की पूजा के शुभ मुहूर्त

Diwali 2025: धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, अन्नकूट, गोवर्धन और भाई दूज की पूजा के शुभ मुहूर्तDiwali 2025: इस बार 6 दिनों का दीपावली उत्सव मनाया जाएगा। अर्थात 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2025 तक यह पर्व रहेगा। 14 से 15 अक्टूबर के बीच दिवाली खरीदी का पुष्य नक्षत्र रहेगा। 18 अक्टूबर को धनतेरस, 19 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी पूजा, 20 अक्टूबर को सुबह अभ्यंग स्नान और शाम को दीपावली की लक्ष्मी पूजा होगी। 22 अक्टूबर को अन्नकूट और गोवर्धन उत्सव और अंत में 23 अक्टूबर को भई दूज का पर्व मनाया जाएगा। आओ जानते हैं सभी दिनों के शुभ मुहर्त।

Diwali lakshmi pujan 2025: दिवाली पर लक्ष्मी पूजन 2025: सही समय, सामग्री और पूजा विधि

Diwali lakshmi pujan 2025: दिवाली पर लक्ष्मी पूजन 2025: सही समय, सामग्री और पूजा विधिDiwali lakshmi pujan Time and vidhi: इस बार सभी मत से 20 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार के दिन दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन रात में शुभ मुहूर्त में माता लक्ष्मी की पूजा होगी। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी की पूजा प्रदोष काल या निशीथ काल में होती है परंतु परंपरा अनुसार लोग इन दोनों के मध्य काल में किसी शुभ मुहूर्त पूजा करते हैं। चलिए जानते हैं पूजा का सही समय और विधि।
