Shukra Gochar: शुक्र का कन्या राशि में गोचर, 4 राशियां हो जाएंगी मालामाल

Venus Transit in Virgo 2025: शुक्र ग्रह इस समय कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं जो 2 नवंबर 2025 तक इसी राशि में रहेंगे। कन्या राशि में शुक्र के साथ सूर्य की उपस्थिति के कारण कुछ राशियों के लिए नीच भंग राजयोग भी बन रहा है, जिससे सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। यह 4 राशियों को मालामाल बना सकता है।

1. मिथुन (Gemini): शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव (सुख, माता, वाहन) में हुआ है। सुख और भौतिक आराम में वृद्धि होगी। आप घर को सजाने या कोई नया वाहन खरीदने पर विचार कर सकते हैं। माता के साथ संबंध मधुर रहेंगे। नौकरी में अच्छी स्थिति बन सकती है, लेकिन कार्यक्षेत्र में अधिक मेहनत करनी होगी।

2. सिंह (Leo): शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के द्वितीय भाव (धन, वाणी, कुटुंब) में हुआ है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, और धन लाभ के नए रास्ते खुल सकते हैं। आपकी वाणी मधुर होगी, जिसका लाभ आपको सामाजिक और पारिवारिक जीवन में मिलेगा। पारिवारिक संबंधों में मधुरता आएगी।

3. वृश्चिक (Scorpio): शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के एकादश भाव (आय, लाभ, बड़े भाई-बहन) में हुआ है। आपकी आय में वृद्धि के योग हैं, और रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। सामाजिक दायरा बढ़ेगा और बड़े भाई-बहनों से लाभ मिलेगा। शुभ समय है।

4. कुंभ (Aquarius): शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के अष्टम भाव (आयु, अचानक लाभ, अनुसंधान) में हुआ है। अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं, विशेषकर पैतृक संपत्ति या बीमा के माध्यम से। हालांकि, स्वास्थ्य के प्रति अधिक सचेत रहना होगा। किसी भी प्रकार के गुप्त या रहस्यमय कार्यों में रुचि बढ़ेगी।